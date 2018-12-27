Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько
....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії..... - чи в США/Австралії"(потрібне виберіть)
Долярчик написав:... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько
....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії..... - чи в США/Австралії"(потрібне виберіть)
... і, наче, фінансовий форум - кожен другий боХач...... - а інколи, враження таке, що зайшов не на форум, а в атб
Долярчик, при желании квартира за 70000€ доступна на юге Италии, за 200000€ Вы уже можете рассматривать дом до 200квадратов, всё это без ремонта ))) почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))
stas_rst написав:Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.
Ви мене сьогодні ледве не з"їли за ОДНУ букву в прізвищі Тараса Шевченка, то вже не втрачайте "марку" - пишіть назву країн з великої букви...
На захист пана Долярчика скажу, що він - хоч і не нагороджений 16-ма золотими, 166-ма срібними та 666-ма смарагдовими медалями - але ледве не єдиний "справжній" на форумі. Такий, як є: чесний та працьовитий. Не краде. І не обманює. Виховує двох синів. Пнеться. Працює. В наші часи - то така рідкість...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Будем над этим работать. Но - как тут написали - "зацените" - в Анталии в самом престижном районе - в центре - открыли Парк культуры Украины!!!! Нет парка культуры Швейцарии или Германии, нет парка США. А вот парк культуры Украины - есть!
Забавный факт: мэр района "Муратпаша" - где открыли парк - 1980 года рождения - в 15 (пятнадцать!!!) лет поступил на юридический (!!!) факультет столичного университета. В 21 год приехал в Анталию, имея в кармане только билет на автобус. Между прочим, честно служил в армии... Ну вот, посмотрим итоги выборов 21 июля... какие такие 15-ти летние придут в Парламент... с билетом на автобус в кармане... честно отслужившие в армии... и думающие о будущем детей...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
stm написав:почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))
Нас продолжает забавлять красавица stm - безусловно в 100% - флуд на ветке и безусловно в 100% случаев - "ноль на массу", но оттого и забавнее:
а) никто в мире не производит
stm написав:прошуто
производится 7 (семь) видов Прошутто (Prosciutto). б) названный продукт не может быть "свежее" или "не свежее" - ха-ха и хи-хи - ибо процесс изготовления занимает около года. После проверки качества комиссия Европейского Союза наносит клеймо в виде короны (отличительный признак прошутто ди Парма). Мясо сохраняет натуральный красный цвет благодаря естественному процессу созревания. Вкус ветчины сладкий, изысканный, интенсивный. Узнайте больше в статье: https://italy4.me/cucina-italiana/myaso/prosciutto.html
Пани stm - ну что так уж слабО купить авиабилеты по 39 евро от авиакомпании Ernest - cлетать - выбравшись из своего села - из Киева или из Львова в свет, в мир, та хоть покушать нормально да выпить чего-то нормального? А то ей Богу - ваши советы про 200 000 евро выглядит ну так забавно, ну так забавно... Но мне реально нравится... Я бы даже и не придумал такой набор постоянных глупостей...
P.S. Чисто для самообразования: Кья́нти (итал. Chianti) — итальянское сухое красное вино, производимое в регионе Тоскана на основе винограда сорта Санджовезе. Осенью 2017, прилетев на самолете в Милан, я взял напрокат авто и проехал всю Тоскану вдоль и поперёк. Даже был оштрафован итальянской дорожной полицией на трассе из Lucca в Firenze на 140 евро, хотя превысил скорость всего на 22 км в час. Так вот рекомендую: а) остановиться в Тоскане не в отеле, а в частном доме - типа "зеленый туризм" - это в Италии называется "Agriturismo" - райское наслаждение - настоящий итальянский частный дом среди оливковых садов... б) там вам авторитетно расскажут - во время сбора оливок - и потом - во время дегустации настоящего Кьянти - что в Италии НЕТ НИ ОДНОГО - как вы пишете - "села". Есть "Коммуны" - административная единица третьего уровня. Состоит обычно из главного города, дающего коммуне название, и прилегающих территорий.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 лип, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
stm написав:почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))
Нас продолжает забавлять красавица stm - безусловно в 100% - флуд на ветке и безусловно в 100% случаев - "ноль на массу", но оттого и забавнее:
а) никто в мире не производит
stm написав:прошуто
производится 7 (семь) видов Прошутто (Prosciutto). б) названный продукт не может быть "свежее" или "не свежее" - ха-ха и хи-хи - ибо процесс изготовления занимает около года. После проверки качества комиссия Европейского Союза наносит клеймо в виде короны (отличительный признак прошутто ди Парма). Мясо сохраняет натуральный красный цвет благодаря естественному процессу созревания. Вкус ветчины сладкий, изысканный, интенсивный. Узнайте больше в статье: https://italy4.me/cucina-italiana/myaso/prosciutto.html
Пани stm - ну что так уж слабО купить авиабилеты по 39 евро от авиакомпании Ernest - cлетать - выбравшись из своего села - из Киева или из Львова в свет, в мир, та хоть покушать нормально да выпить чего-то нормального? А то ей Богу - ваши советы про 200 000 евро выглядит ну так забавно, ну так забавно... Но мне реально нравится... Я бы даже и не придумал такой набор постоянных глупостей...
Акурт, читайте в интернете лучше, прошутто больше видов значительно ))) и пасты 2000 видов ))) можно кушать ведь хорошо не только в Анталии. А мороженка Tartufo di Pizzo вообще вкуснятина, а с нДуей надо быть осторожнее, а пляж Тропеа недооценен пока туристами и цены не кусаются всё только по картинкам конечно и цены тоже из интернета. Я решила разбавить Ваши гастрономические знания )))