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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 353354355356>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько :P

....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії.....
- чи в США/Австралії"(потрібне виберіть) :P

- так, нема нікого!..... тиша....."... тільки мертві з косами стоять"©®™ :mrgreen: :lol:

... і, наче, фінансовий форум - кожен другий боХач...... - а інколи, враження таке, що зайшов не на форум, а в атб :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні :) у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт :)
Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:23

  Долярчик написав:... а я бачу, що все нові і нові форумчани(-ки) підтягуються, але по темі гілки - або "ніц", або тугенько :P

....нє, щоб хоч один написав накшталт: "... а я пару місяців тому, купив квартиру/приватний будинок в Італії/Іспанії/Польщі/Німеччині/Нідерландах/Великій Британії/Австрії.....
- чи в США/Австралії"(потрібне виберіть) :P

- так, нема нікого!..... тиша....."... тільки мертві з косами стоять"©®™ :mrgreen: :lol:

... і, наче, фінансовий форум - кожен другий боХач...... - а інколи, враження таке, що зайшов не на форум, а в атб :mrgreen:

Долярчик, при желании квартира за 70000€ доступна на юге Италии, за 200000€ Вы уже можете рассматривать дом до 200квадратов, всё это без ремонта ))) почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:08

  stas_rst написав:Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні :) у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт :)
Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.


Ви мене сьогодні ледве не з"їли за ОДНУ букву в прізвищі Тараса Шевченка, то вже не втрачайте "марку" - пишіть назву країн з великої букви...

На захист пана Долярчика скажу, що він - хоч і не нагороджений 16-ма золотими, 166-ма срібними та 666-ма смарагдовими медалями - але ледве не єдиний "справжній" на форумі.
Такий, як є: чесний та працьовитий. Не краде. І не обманює. Виховує двох синів. Пнеться. Працює.
В наші часи - то така рідкість...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:14

  demichh написав:Бюст у Леси красивее :)


Будем над этим работать.
Но - как тут написали - "зацените" - в Анталии в самом престижном районе - в центре - открыли Парк культуры Украины!!!!
Нет парка культуры Швейцарии или Германии, нет парка США.
А вот парк культуры Украины - есть!

Забавный факт: мэр района "Муратпаша" - где открыли парк - 1980 года рождения - в 15 (пятнадцать!!!) лет поступил на юридический (!!!) факультет столичного университета.
В 21 год приехал в Анталию, имея в кармане только билет на автобус.
Между прочим, честно служил в армии...
Ну вот, посмотрим итоги выборов 21 июля... какие такие 15-ти летние придут в Парламент... с билетом на автобус в кармане... честно отслужившие в армии... и думающие о будущем детей...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:47

  stm написав:почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))


Нас продолжает забавлять красавица stm - безусловно в 100% - флуд на ветке и безусловно в 100% случаев - "ноль на массу", но оттого и забавнее:

а) никто в мире не производит
  stm написав:прошуто

производится 7 (семь) видов Прошутто (Prosciutto).
б) названный продукт не может быть "свежее" или "не свежее" - ха-ха и хи-хи - ибо процесс изготовления занимает около года. После проверки качества комиссия Европейского Союза наносит клеймо в виде короны (отличительный признак прошутто ди Парма). Мясо сохраняет натуральный красный цвет благодаря естественному процессу созревания. Вкус ветчины сладкий, изысканный, интенсивный.
Узнайте больше в статье: https://italy4.me/cucina-italiana/myaso/prosciutto.html

Пани stm - ну что так уж слабО купить авиабилеты по 39 евро от авиакомпании Ernest - cлетать - выбравшись из своего села - из Киева или из Львова в свет, в мир, та хоть покушать нормально да выпить чего-то нормального?
А то ей Богу - ваши советы про 200 000 евро выглядит ну так забавно, ну так забавно...
Но мне реально нравится... Я бы даже и не придумал такой набор постоянных глупостей...

P.S. Чисто для самообразования: Кья́нти (итал. Chianti) — итальянское сухое красное вино, производимое в регионе Тоскана на основе винограда сорта Санджовезе. Осенью 2017, прилетев на самолете в Милан, я взял напрокат авто и проехал всю Тоскану вдоль и поперёк. Даже был оштрафован итальянской дорожной полицией на трассе из Lucca в Firenze на 140 евро, хотя превысил скорость всего на 22 км в час.
Так вот рекомендую:
а) остановиться в Тоскане не в отеле, а в частном доме - типа "зеленый туризм" - это в Италии называется "Agriturismo" - райское наслаждение - настоящий итальянский частный дом среди оливковых садов...
б) там вам авторитетно расскажут - во время сбора оливок - и потом - во время дегустации настоящего Кьянти - что в Италии НЕТ НИ ОДНОГО - как вы пишете - "села".
Есть "Коммуны" - административная единица третьего уровня. Состоит обычно из главного города, дающего коммуне название, и прилегающих территорий.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 лип, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:10

  akurt написав:
  stm написав:почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))


Нас продолжает забавлять красавица stm - безусловно в 100% - флуд на ветке и безусловно в 100% случаев - "ноль на массу", но оттого и забавнее:

а) никто в мире не производит
  stm написав:прошуто

производится 7 (семь) видов Прошутто (Prosciutto).
б) названный продукт не может быть "свежее" или "не свежее" - ха-ха и хи-хи - ибо процесс изготовления занимает около года. После проверки качества комиссия Европейского Союза наносит клеймо в виде короны (отличительный признак прошутто ди Парма). Мясо сохраняет натуральный красный цвет благодаря естественному процессу созревания. Вкус ветчины сладкий, изысканный, интенсивный.
Узнайте больше в статье: https://italy4.me/cucina-italiana/myaso/prosciutto.html

Пани stm - ну что так уж слабО купить авиабилеты по 39 евро от авиакомпании Ernest - cлетать - выбравшись из своего села - из Киева или из Львова в свет, в мир, та хоть покушать нормально да выпить чего-то нормального?
А то ей Богу - ваши советы про 200 000 евро выглядит ну так забавно, ну так забавно...
Но мне реально нравится... Я бы даже и не придумал такой набор постоянных глупостей...

Акурт, читайте в интернете лучше, прошутто больше видов значительно ))) и пасты 2000 видов ))) можно кушать ведь хорошо не только в Анталии. А мороженка Tartufo di Pizzo вообще вкуснятина, а с нДуей надо быть осторожнее, а пляж Тропеа недооценен пока туристами и цены не кусаются ;) всё только по картинкам конечно и цены тоже из интернета. Я решила разбавить Ваши гастрономические знания )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:12

Продолжайте смешить и развлекать меня дальше.
Я очень люблю на пляже слушать старые вещи Жванецкого по аудиоплееру iPod.
Но - Вы - круче!
Реально круче!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 00:56

  akurt написав:
  stas_rst написав:Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні :) у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт
Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.


Ви мене сьогодні ледве не з"їли за ОДНУ букву в прізвищі Тараса Шевченка, то вже не втрачайте "марку" - пишіть назву країн з великої букви...

На захист пана Долярчика скажу, що він - хоч і не нагороджений 16-ма золотими, 166-ма срібними та 666-ма смарагдовими медалями - але ледве не єдиний "справжній" на форумі.
Такий, як є: чесний та працьовитий. Не краде. І не обманює. Виховує двох синів. Пнеться. Працює.
В наші часи - то така рідкість...


З приводу написання назв країн, то тут двояке трактування, і писав я навмисне з малої букви, бо то є не власна назва країни в сенсі "Туреччина", а в моєму смисловому написанні - однорідні підмети (додатки). Повірте, з правописом у мене далеко не все так погано :)
А за Долярчика я тільки ЗА!, писав уже - хлопець хороший, земляк троха, незлобний і веселий ... інколи заносить на тему "Зе! прийде - порядок наведе", але то таке - молодість :)
А на рахунок однієї буковки, то навіть Петро Олексійович робив цю помилку щодня у офіційних виступах. Тут одразу видно, як лакмусовий папірець, якщо українське чоловіче прізвище на *енко людина в розмові не відмінює, то вона або російськомовна щодня (ПОП саме російською вдома говорить), або десь шкільну програму пропустила. Ну або тупа від природи (до останньої категорії я Вас не відношу).
Так що нічого особистого, Вас читаю із задоволенням, а помилку підправив, бо занадто уже промовисто :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:14

  stas_rst написав:
  akurt написав:
  stas_rst написав:Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні :) у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт
Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.


Ви мене сьогодні ледве не з"їли за ОДНУ букву в прізвищі Тараса Шевченка, то вже не втрачайте "марку" - пишіть назву країн з великої букви...

На захист пана Долярчика скажу, що він - хоч і не нагороджений 16-ма золотими, 166-ма срібними та 666-ма смарагдовими медалями - але ледве не єдиний "справжній" на форумі.
Такий, як є: чесний та працьовитий. Не краде. І не обманює. Виховує двох синів. Пнеться. Працює.
В наші часи - то така рідкість...


З приводу написання назв країн, то тут двояке трактування, і писав я навмисне з малої букви, бо то є не власна назва країни в сенсі "Туреччина", а в моєму смисловому написанні - однорідні підмети (додатки). Повірте, з правописом у мене далеко не все так погано :)
А за Долярчика я тільки ЗА!, писав уже - хлопець хороший, земляк троха, незлобний і веселий ... інколи заносить на тему "Зе! прийде - порядок наведе", але то таке - молодість :)
А на рахунок однієї буковки, то навіть Петро Олексійович робив цю помилку щодня у офіційних виступах. Тут одразу видно, як лакмусовий папірець, якщо українське чоловіче прізвище на *енко людина в розмові не відмінює, то вона або російськомовна щодня (ПОП саме російською вдома говорить), або десь шкільну програму пропустила. Ну або тупа від природи (до останньої категорії я Вас не відношу).
Так що нічого особистого, Вас читаю із задоволенням, а помилку підправив, бо занадто уже промовисто :)

в прізвищі Тараса Шевченка,
https://ukrainian.stackexchange.com/questions/66/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89-%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%BA%D0%BE

https://r2u.org.ua/pravopys/pravXXI/113.html
Симоне́нко — Симоне́нка, Симоне́нкові (Симоне́нку) і т. д.
...
Жіночі прізвища на приголосний та о не відмінюються
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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