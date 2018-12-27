Додано: Суб 20 лип, 2019 22:47

stm написав: почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там и прошуто дешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ ))) почему же нет, в каком-то селе возле прекрасного моря, там идешевле и свежее, и Кьянти не 6€, а 4€ )))

stm написав: прошуто

тт

tt

тт

Нас продолжает забавлять красавица- безусловно в 100% - флуд на ветке и безусловно в 100% случаев - "ноль на массу", но оттого и забавнее:а) никто в мире не производитпроизводится 7 (семь) видов Прошуо (Prosciuo).б) названный продукт не может быть "свежее" или "не свежее" - ха-ха и хи-хи - ибоПосле проверки качества комиссия Европейского Союза наносит клеймо в виде короны (отличительный признак прошуо ди Парма). Мясо сохраняет натуральный красный цвет благодаря. Вкус ветчины сладкий, изысканный, интенсивный.Узнайте больше в статье:Пани- ну что так уж слабО купить авиабилеты по 39 евро от авиакомпании Ernest - cлетать - выбравшись из своего села - из Киева или из Львова в свет, в мир, та хоть покушать нормально да выпить чего-то нормального?А то ей Богу - ваши советы про 200 000 евро выглядит ну так забавно, ну так забавно...Но мне реально нравится... Я бы даже и не придумал такой набор постоянных глупостей...Чисто для самообразования: Кья́нти (итал. Chianti) — итальянское сухое красное вино, производимое в регионе Тоскана на основе винограда сорта Санджовезе. Осенью 2017, прилетев на самолете в Милан, я взял напрокат авто и проехал всю Тоскану вдоль и поперёк. Даже был оштрафован итальянской дорожной полицией на трассе из Lucca в Firenze на 140 евро, хотя превысил скорость всего на 22 км в час.Так вот рекомендую:а) остановиться в Тоскане не в отеле, а в частном доме - типа "зеленый туризм" - это в Италии называется "Agriturismo" - райское наслаждение - настоящий итальянский частный дом среди оливковых садов...б) там вам авторитетно расскажут - во время сбора оливок - и потом - во время дегустации настоящего Кьянти - что в Италии НЕТ НИ ОДНОГО - как вы пишете - "".Есть "Коммуны" - административная единица третьего уровня. Состоит обычно из главного города, дающего коммуне название, и прилегающих территорий.