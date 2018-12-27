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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:01

Ну ось, я ж казав, що у нас - сама інтелектуальна гілка на форумі - а хтось не вірив...
А воно так і є...
Класно!

ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ И УХОДИТ - А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА!
(любимая поговорка akurt'a)

Воскресенье - не повод не думать о деньгах.
Автор, находясь далеко от Турции в эти дни и готовясь к большому путешествию по Украине, интенсивно общается со своими коллегами и приятелями в США, Испании, Германии, Украине и... и в Турции.
Сегодня с утра участвовал в диспуте "Кого-нибудь обманывали про покупке жилья в Турции"?
Были разные мнения и ответы и диспут как-то перекинулся неожиданно на то, что главное - чтобы вас не обманули придаче жилья в аренду, а не при покупке его. Обман бывает в основном при обмане при сдаче жилья в аренду.
Запомнились такие фразы (привожу цитаты БЕЗ редактирования - обратите внимание, как все пишут ГРАМОТНО и без ошибок, я реально не редактировал ни одного слова):
- Вы должны знать законы Турции. Даже, если арендодатели не будут вам платить год, вы их не сможете выселить, не можете к ним придти. Вы-никто, пока есть Договор. А выселить только через суд, и очень нескоро - ещё и доплатите.
(Комментарий: в самом деле в Турецкой республике закон всегда и однозначно на стороне арендатора - арендодатель НИКОГДА не сможет выселить арендатора, даже если тот вообще не платит. Тут идея в том, что человек не может быть бездомным и если не выселяется, то на это есть причина. А у арендодателя есть еще жилье - ничего - потерпит. Можете - дорогие читатели Украины - с этим не соглашаться, но такова суровая правда: сдавать жилье в Турции - себе дороже).

- Очень аккуратно подходите к выбору жильцов. Если турки - интересуетесь местом работы и должностью, ну а если иностранцы - то... много всего.... Страна, род занятий, пол, дети, животные..... Поэтому и лучший вариант - госслужащий, или под гарантию госслужашего.
(Комментарий: обратите внимание на то, что надежный арендатор - госслужащий. Правда, в Украине это звучит забавно? Нет более нищего человека в Украине, чем госслужащий: какому лендлорду прийдет в голову сдать квартиру учителю школы или преподавателю университета? Конечно, под "госслужащими" мы НЕ понимаем сотрудника Земельной комиссии горисполкома, который берет взятку в 40 000 долларов за то, что подготовит проект Решения о выделении земельного участка для принятия Решения на сессии горисполкома. Надеюсь вы видели, как делят взятку сотрудники Бориспольского районного совета - выложили позавчера на YouTube).

- Простая арифметика. На 100 000 лир, в банке дают ежемесячно, после уплаты налогов, 1200 лир чистой прибыли. Вот и считайте. Сколько стоит квартира, за сколько ее можно сдать, и сколько можно получить, если положить эти же деньги в банк.

(Комментарий: Так же, как бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди, так же и akurt исключительно всегда быстро в уме считает деньги, умно их тратит и быстро их зарабатывает. Так вот, я "споткнулся" об эту цифру - "1200 лир" ежемесячного дохода и сразу понял, что она ЗАНИЖЕНА. И - как мудро заметила форумчанка stm - чтобы сидеть в "селе" на берегу у Сорренто на той вилле «Иль Сорито», на которой жил долгие годы "пролетарский писатель" Максим Горький (Пешков), расположенной на скалистом соррентийском мысе Капо ди Сорренто и пить не Кьянти по 6 евро (его не бывает по 4), нужно как-то больше 1 200 лир дохода в месяц.
И потому: легко зарабатываем на 100 000 лир на Кьянти!

(как заработать - будет позже)
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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