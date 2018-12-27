Додано: Нед 21 лип, 2019 08:01

stas_rst написав: Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт

Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах , англіях і т.п. Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривніу нас два львівських магнати - Ви і пан АкуртЗвідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях,, англіях і т.п.

Ну ось, я ж казав, що у нас - сама інтелектуальна гілка на форумі - а хтось не вірив...А воно так і є... Цікаво, крім мене дійсно ніхто не помітив виникнення на мапі світу нової країни?Сумно, що промовчав ("проковтнув") наш знавець мови...Класно!(любимая поговорка'a)Воскресенье -поводдумать о деньгах.Автор, находясь далеко от Турции в эти дни и готовясь к большому путешествию по Украине, интенсивно общается со своими коллегами и приятелями в США, Испании, Германии, Украине и... и в Турции.Сегодня с утра участвовал в диспуте "Кого-нибудь обманывали про покупке жилья в Турции"?Были разные мнения и ответы и диспут как-то перекинулся неожиданно на то, что главное - чтобы вас не обманули при сдаче жилья в аренду, а не при покупке его. Обман бывает в основном при обмане при сдаче жилья в аренду.Запомнились такие фразы (привожу цитаты БЕЗ редактирования - обратите внимание, как все пишут ГРАМОТНО и без ошибок, єто всеґ - НАШИ люди, живущие в Турции, я реально не редактировал ни одного слова):- Вы должны знать законы Турции. Даже, если арендодатели не будут вам платить год, вы их не сможете выселить, не можете к ним прийти. Вы - "никто", пока есть Договор. А выселить можно только через суд, и очень не скоро - ещё и доплатите.(Комментарий: в самом деле в Турецкой республике закон всегда и однозначно на стороне арендатора - арендодатель НИКОГДА не сможет выселить арендатора, даже если тот вообще не платит. Тут идея в том, что человек не может быть бездомным и если не выселяется, то на это есть причина. А у арендодателя есть еще жилье - ничего - потерпит. Можете - дорогие читатели Украины - с этим не соглашаться, но такова суровая правда: сдавать жилье в Турции - себе дороже).- Очень аккуратно подходите к выбору жильцов. Если турки - интересуетесь местом работы и должностью, ну а если иностранцы - то... много всего.... Страна, род занятий, пол, дети, животные..... Поэтому и лучший вариант -или под гарантию(Комментарий: обратите внимание на то, что надежный арендатор -. Правда, в Украине это звучит забавно? Нет более нищего человека в Украине, чем госслужащий: какому лендлорду прийдет в голову сдать квартиру учителю школы или преподавателю университета? Конечно, под "госслужащими" мы НЕ понимаем сотрудника Земельной комиссии горисполкома, который берет взятку в 40 000 долларов за то, что подготовит проект Решения о выделении земельного участка для принятия Решения на сессии горисполкома. Надеюсь вы видели, как делят взятку сотрудники Бориспольского районного совета - выложили позавчера на YouTube).- Простая арифметика. На 100 000 лир, в банке дают ежемесячно, после уплаты налогов, 1200 лир чистой прибыли. Вот и считайте. Сколько стоит квартира, за сколько ее можно сдать, и сколько можно получить, если положить эти же деньги в банк.(Комментарий: Так же, как бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди, так же иисключительно всегда быстро в уме считает деньги, умно их тратит и быстро их зарабатывает. Так вот, я "споткнулся" об эту цифру - "1200 лир" ежемесячного дохода и сразу понял, что она ЗАНИЖЕНА. И - как мудро заметила форумчанка- чтобы сидеть в "селе" на берегу у Сорренто на той вилле «Иль Сорито», на которой жил долгие годы "пролетарский писатель" Максим Горький (Пешков), расположенной на скалистом соррентийском мысе Капо ди Сорренто и пить Кьянти по 6 евро (его не бывает по 4), нужно как-то больше 1 200 лир дохода в месяц.И потому:(как заработать - будет позже)