Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну ось, я ж казав, що у нас - сама інтелектуальна гілка на форумі - а хтось не вірив... А воно так і є... Цікаво, крім мене дійсно ніхто не помітив виникнення на мапі світу нової країни? Сумно, що промовчав ("проковтнув") наш знавець мови V2...
stas_rst написав:Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.
Класно!
ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ И УХОДИТ - А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА! (любимая поговорка akurt'a)
Воскресенье - не повод не думать о деньгах. Автор, находясь далеко от Турции в эти дни и готовясь к большому путешествию по Украине, интенсивно общается со своими коллегами и приятелями в США, Испании, Германии, Украине и... и в Турции. Сегодня с утра участвовал в диспуте "Кого-нибудь обманывали про покупке жилья в Турции"? Были разные мнения и ответы и диспут как-то перекинулся неожиданно на то, что главное - чтобы вас не обманули при сдаче жилья в аренду, а не при покупке его. Обман бывает в основном при обмане при сдаче жилья в аренду. Запомнились такие фразы (привожу цитаты БЕЗ редактирования - обратите внимание, как все пишут ГРАМОТНО и без ошибок, єто всеґ - НАШИ люди, живущие в Турции, я реально не редактировал ни одного слова): - Вы должны знать законы Турции. Даже, если арендодатели не будут вам платить год, вы их не сможете выселить, не можете к ним прийти. Вы - "никто", пока есть Договор. А выселить можно только через суд, и очень не скоро - ещё и доплатите. (Комментарий: в самом деле в Турецкой республике закон всегда и однозначно на стороне арендатора - арендодатель НИКОГДА не сможет выселить арендатора, даже если тот вообще не платит. Тут идея в том, что человек не может быть бездомным и если не выселяется, то на это есть причина. А у арендодателя есть еще жилье - ничего - потерпит. Можете - дорогие читатели Украины - с этим не соглашаться, но такова суровая правда: сдавать жилье в Турции - себе дороже).
- Очень аккуратно подходите к выбору жильцов. Если турки - интересуетесь местом работы и должностью, ну а если иностранцы - то... много всего.... Страна, род занятий, пол, дети, животные..... Поэтому и лучший вариант - госслужащий, или под гарантию госслужашего. (Комментарий: обратите внимание на то, что надежный арендатор - госслужащий. Правда, в Украине это звучит забавно? Нет более нищего человека в Украине, чем госслужащий: какому лендлорду прийдет в голову сдать квартиру учителю школы или преподавателю университета? Конечно, под "госслужащими" мы НЕ понимаем сотрудника Земельной комиссии горисполкома, который берет взятку в 40 000 долларов за то, что подготовит проект Решения о выделении земельного участка для принятия Решения на сессии горисполкома. Надеюсь вы видели, как делят взятку сотрудники Бориспольского районного совета - выложили позавчера на YouTube).
- Простая арифметика. На 100 000 лир, в банке дают ежемесячно, после уплаты налогов, 1200 лир чистой прибыли. Вот и считайте. Сколько стоит квартира, за сколько ее можно сдать, и сколько можно получить, если положить эти же деньги в банк.
(Комментарий: Так же, как бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди, так же и akurt исключительно всегда быстро в уме считает деньги, умно их тратит и быстро их зарабатывает. Так вот, я "споткнулся" об эту цифру - "1200 лир" ежемесячного дохода и сразу понял, что она ЗАНИЖЕНА. И - как мудро заметила форумчанка stm - чтобы сидеть в "селе" на берегу у Сорренто на той вилле «Иль Сорито», на которой жил долгие годы "пролетарский писатель" Максим Горький (Пешков), расположенной на скалистом соррентийском мысе Капо ди Сорренто и пить Кьянти по 6 евро (его не бывает по 4), нужно как-то больше 1 200 лир дохода в месяц. И потому: легко зарабатываем на 100 000 лир на Кьянти!
(как заработать - будет позже)
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 лип, 2019 08:43, всього редагувалось 2 разів.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:А я й не ображаюсь - тут на мене такі помиї виливали, що будь-яке зауваження - то просто насолода...
А причина очень простая и понятная. В стране ,где за 1000 летнюю историю не принято отказываться от сумы и тюрьмы, обычно не распространяются о собственном успехе (заслуженном или нет) из-за боязни сглаза. Поэтому рассказы о непрерывных путешествиях, дегустациях и пр. без упоминания какой-либо настоящей трудовой деятельности кроме сдачи недвижимости в аренду в Украине, равно как и невнятного источника первичного накопления капитала, вызывают отторжение и агрессию большинства читающих. Непрерывное же нахваливание совсем неидеальной турецкой недвижимости, образа жизни,и пр. естественно подводят к мысли, что человек или риэлтор ( рекламный агент), или пытается здесь странным образом самоутверждаться в своем правильном выборе места жительства.
-походження капiтала було описано самим же акуртом: приватизацiя львiвськоi землi з допомогою кума сбушника
тепер з одного боку пише, що тре робити iнвентаризацiю майна вна неньцi, та продавати й брати в новiй землi обiтованiй, Туреччинi, з iншого боку, пише що дохiд вiд оренди вна нецьцi - огого, не то що вiд турецьких депозитiв. так продавати чи не продавати iнвентаризоване?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Пан flyman! Що ви курите або вколюєте собі у вєни? Ковтаєте? Кидайте, поки не пізно... Хоча знаю тільки одну особу, що змогла зістрибнути з голки... Зараз мешкає в Німеччині разом із родиною...
Сподобалося реально. Я і сам звернув увагу на цей текст від shapo, але якщо ви його процитували - він стає ще ціннішим:
shapo написав:Поэтому рассказы о непрерывных путешествиях,дегустациях и пр. без упоминания какой-либо настоящей трудовой деятельности кроме сдачи недвижимости в аренду в Украине, равно как и невнятного источника первичного накопления капитала, вызывают отторжение и агрессию большинства читающих. Непрерывное же нахваливание совсем неидеальной турецкой недвижимости, образа жизни,и пр. естественно подводят к мысли, что человек или риэлтор ( рекламный агент), или пытается здесь странным образом самоутверждаться в своем правильном выборе места жительства.
Ви помітили, що ЖОДЕН із моїх апологетів ЖОДНОГО разу не те, що не "нахвалив" свій спосіб життя, а навіть не зміг назвати НІ МІСЦЕ, де живуть, НІ ПРОФІЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ???? Стидаються? Крадуть? Брешуть?
А я їх - голою правдою - як мокрою ганчіркою - по шиї, по шиї, по шиї! Нехай вчаться не брехати, не красти, не обманювати, не витрачати даремно час та жити по-людськи!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ И УХОДИТ - А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА! (любимая поговорка akurt'a)
И потому: легко зарабатываем на 100 000 лир на Кьянти!
(напишу, если не будут мешать. Хотя можно и не писать: пусть всю жизнь - если не хватило ума заработать до 40 лет - будут нищими и голодными. Оттого - понятно - и нервными. Голодный человек - нервный человек. Природа так устроила...).
Поки я думаю, чи написати, пан flyman нам підготує цікаві тези про те, як: - заробив свій перший мільйон... - як купив батькам квартиру за зароблені гроші... - в якій сфері людського життя себе знайшов... - яку таку користь/послуги надає людству... - як підвищів свій освітній рівень та які має досягнення... - як займається освітою власних дітей... - що конкретне може порадити "юноше, обдумывающему житьё" (З поеми «Хорошо!» (1927) В. Маяковського) - як ходить в церкву та не бреше...
Щоби йому легше було писати тези:
flyman написав:-походження капiтала було описано самим же акуртом: приватизацiя львiвськоi землi з допомогою кума сбушника
akurt НЕ приватизовував "львівску землю" (приватизував 2,8 (дві цілих вісім десятих) сотки землі під будинком свого батька, який сам і за власні гроші побудував будинок на ділянці в 6 соток та заповідав те все на двох синів - мене і старшого мого брата). У[ b] akurtа [/b] не було, немає і не планується мати "кума сбушника". Жоден із кумів/родичів akurt'a ніколи не працював ні в СБУ, ні взагалі в будь-яких державних установах. І на останок: akurt ніколи такого не писав, бо ніколи не пише брехні: я на вчився у пана flyman...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Ну ось, я ж казав, що у нас - сама інтелектуальна гілка на форумі - а хтось не вірив... А воно так і є... Цікаво, крім мене дійсно ніхто не помітив виникнення на мапі світу нової країни? Сумно, що промовчав ("проковтнув") наш знавець мови V2...
stas_rst написав:Долярчик, у нас нема 70/30 депо у гривні у нас два львівських магнати - Ви і пан Акурт Звідки нам квартири в буржуйських загниваючих італіях, туречичнах, англіях і т.п.
От як можна бути таким вредним ? ні, щоб вказати на опечатку, так треба одразу мокнути носом і викликати злих духів V2 з бубном і завиваннями ... пане Акурт, так негарно ! Ви ж розумна людина і незлобливий нібито ?!