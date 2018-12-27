Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну реально многие вещи напрягают: - вот вы реально НИГДЕ не можете выкурить сигарету. Просто взять и выкурить сигарету. И даже просто НЕ найти место, чтобы вкурить сигарету. Не говорите мне, что курить вредно - может, я и не курю, но после рюмочки виски да в обнимку с кобітою - могу и закурить... Сложно это очень. Кстати, пачка сигарет стоит 9-11 долларов.
- вот напрягает бесконечное количество табличек Private property - заборов то нет, вот газон с табличкой - заступил ногой - выстрел в голову.
- реально напрягают парковки для авто - очень жесткие правила. Перед тем, как остановиться, надо ОЧЕНЬ внимательно читать таблички на столбиках - вот можно только с 9-00 до 16-00 и только в такие то дни, проще, когда написано красным цветом No paрking any time. Поставил и опоздал забрать на 5 минут - штраф - 50 долларов....
- много этот раз ходили по горным маршрутом - вот ЛЮБАЯ тропинка - целое сочинение Джека Лондона, что можно и что нельзя. Как правило, можно только пройти, не останавливаясь... Вдыхая воздух...
- вблизи Тихого океана вообще ничего нельзя делать - желательно и не дышать. Просто ужасно берегут настоящую природу... Можно только сбивать с ног ползущих с невероятной скоростью вверх клещей...
- вот напрягает, что в ресторане подают счет - вы отдаете кредитную карту - ее считывают возвращают - подают вместе с чеком - и надо своей рукой писать количество чаевых официанту... Как правило, от 15% и выше... Напрягает... Как бы жаба давит...
- вот напрягает, что на АЗС надо полностью самому заправляться и каждый раз вводить ZIP-код (почтовый индекс того города, к которому "приписан" в банке - авторизация КРЕДИТНОЙ карты идет через этот код, а вот дебетовой - через PIN-code)...
- вот напрягает, что у каждого человека ДОЛЖНА быть "зона" его комфортного самочувствия: то есть вы не должны ни к кому приближаться или стоять в очереди рядом меньше, чем на расстоянии в пол-метра...
- вот напрягает, что всё время улыбаются и спрашивают "как дела"?
- вот напрягает что при любом удобном/неудобном случае говорят "Sorry"...
- вот все же напрягают меры безопасности при парковке авто - я их знаю и всегда соблюдаю - но здесь запросто средь бела дня могут выдавить стекло и украсть хоть что-то... ну хоть очки...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Все страны мира ужесточают миграционную политику... Безвиз-безвизом, на нас не хотят особо видеть нигде, разве что как постояльцев отелей... В США резко усложнили ип притормозили выдачу разрешений на работу выпускникам американских университетов - граждан Украины. По их законам после петиции выпускника университета и доказательством того, что его берут на работу должно проходить 90 дней, на практике этот срок нарушается в 2019 году и вот в июне получили только те, кто петицию подавал в январе-феврале. Кто подавал в марте - еще нет ответа и ждут только к концу лета... Так это выпускники американских университетов!
Турция тоже ужесточила практику: теперь продление ВНЖ не по почте как было еще в начале голда а только опять личное собеседование...
В Польше продление ВНЖ украинцам - срок ожидания - 6 месяцев...
чекаем, що буде з 2020, коли нiмцi спростять доступ до ринку працю
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Щойно повернувся із виборів. Цікаво - всі виборці - дуже дуже літні люди. Дуже цікаво, кого ж вони виберуть для дітей читачів цього форуму? Віддав голос за "Голос".
х х х
Сьогодні у мене свято. Отримані безперчні докази того, що колгосп "100 років без урожаю" - то краще ніж артіль "Даремна праця". Львів: супермаркет Ашан. Кава Арабіка - пачка 100 грамів - з гордістю написано "КАВА ТУРЕЦЬКА" - то правда. Таку я зазвичай купую в Анталії. Ранішня кава на балконі з видом на гори... Ціна - плюс-мінус 4 ліри або приблизно 17 (сімнадцять) гривень. Дивимося на цінник: о! Несподіванка! 67 (шістдесят сім) гривень. Панове! Артіль "Даремна праця" - то наше/ваше усьо! На пачці в 100 грамів - накрутка 50 (п"ятдесят) гривень. Карлу Марксу і не снилося: на роздрібній ціні в 17 гривень заробляють в 3 (три) рази больше! Ой, рано, ну рано Карл Маркс помер. Тут таке поле для діяльності... Єдиний випадок, коли єврей - і не вгадав...
Мабуть, я прислухаюся до пана flyman'a - навіщо розказувати, як жити та заробляти БЕЗ ОБМАНУ, ГОЛОВОЮ, якщо вас вдало та вкрай ефективно обманюють/навасзаробляють на кожному кроці...
P.S. Пан Долярчик - закінчуйте ремонт та щось думайте. Головою. У вас же сини...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)