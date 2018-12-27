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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

адміни, ви для чого мій правопис потерли ??? може, хоч хтось почитав би та помилок не робив ??? зовсім уже нецікаво ... чи там крамола була ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:47

  akurt написав:Ну реально многие вещи напрягают:
- вот вы реально НИГДЕ не можете выкурить сигарету. Просто взять и выкурить сигарету. И даже просто НЕ найти место, чтобы вкурить сигарету. Не говорите мне, что курить вредно - может, я и не курю, но после рюмочки виски да в обнимку с кобітою - могу и закурить... Сложно это очень. Кстати, пачка сигарет стоит 9-11 долларов.

- вот напрягает бесконечное количество табличек Private property - заборов то нет, вот газон с табличкой - заступил ногой - выстрел в голову.

- реально напрягают парковки для авто - очень жесткие правила. Перед тем, как остановиться, надо ОЧЕНЬ внимательно читать таблички на столбиках - вот можно только с 9-00 до 16-00 и только в такие то дни, проще, когда написано красным цветом No paрking any time. Поставил и опоздал забрать на 5 минут - штраф - 50 долларов....

- много этот раз ходили по горным маршрутом - вот ЛЮБАЯ тропинка - целое сочинение Джека Лондона, что можно и что нельзя. Как правило, можно только пройти, не останавливаясь... Вдыхая воздух...

- вблизи Тихого океана вообще ничего нельзя делать - желательно и не дышать. Просто ужасно берегут настоящую природу... Можно только сбивать с ног ползущих с невероятной скоростью вверх клещей...

- вот напрягает, что в ресторане подают счет - вы отдаете кредитную карту - ее считывают возвращают - подают вместе с чеком - и надо своей рукой писать количество чаевых официанту... Как правило, от 15% и выше... Напрягает... Как бы жаба давит...

- вот напрягает, что на АЗС надо полностью самому заправляться и каждый раз вводить ZIP-код (почтовый индекс того города, к которому "приписан" в банке - авторизация КРЕДИТНОЙ карты идет через этот код, а вот дебетовой - через PIN-code)...

- вот напрягает, что у каждого человека ДОЛЖНА быть "зона" его комфортного самочувствия: то есть вы не должны ни к кому приближаться или стоять в очереди рядом меньше, чем на расстоянии в пол-метра...

- вот напрягает, что всё время улыбаются и спрашивают "как дела"?

- вот напрягает что при любом удобном/неудобном случае говорят "Sorry"...

- вот все же напрягают меры безопасности при парковке авто - я их знаю и всегда соблюдаю - но здесь запросто средь бела дня могут выдавить стекло и украсть хоть что-то... ну хоть очки...

Ну вот пока так...


  airmax78 написав:Живут же люди... Там такие истории. Когда же наши ОСМД превратятся в такие Home Owners Associations?
https://www.quora.com/Why-do-some-peopl ... ssociation
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:49

  akurt написав:Все страны мира ужесточают миграционную политику... Безвиз-безвизом, на нас не хотят особо видеть нигде, разве что как постояльцев отелей...
В США резко усложнили ип притормозили выдачу разрешений на работу выпускникам американских университетов - граждан Украины. По их законам после петиции выпускника университета и доказательством того, что его берут на работу должно проходить 90 дней, на практике этот срок нарушается в 2019 году и вот в июне получили только те, кто петицию подавал в январе-феврале.
Кто подавал в марте - еще нет ответа и ждут только к концу лета...
Так это выпускники американских университетов!

Турция тоже ужесточила практику: теперь продление ВНЖ не по почте как было еще в начале голда а только опять личное собеседование...

В Польше продление ВНЖ украинцам - срок ожидания - 6 месяцев...

чекаем, що буде з 2020, коли нiмцi спростять доступ до ринку працю
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:50

  stas_rst написав:адміни, ви для чого мій правопис потерли ??? може, хоч хтось почитав би та помилок не робив ??? зовсім уже нецікаво ... чи там крамола була ???

Если там было что-то не так про ПОП, то тут это трут нещадно - негласное правило форума - про ПОП или хорошо или ничего. И этот пост вытрут, скорее всего.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:09

Термінове повідомлення!

Щойно повернувся із виборів.
Цікаво - всі виборці - дуже дуже літні люди.
Дуже цікаво, кого ж вони виберуть для дітей читачів цього форуму?
Віддав голос за "Голос".

х х х

Сьогодні у мене свято.
Отримані безперчні докази того, що колгосп "100 років без урожаю" - то краще ніж артіль "Даремна праця".
Львів: супермаркет Ашан.
Кава Арабіка - пачка 100 грамів - з гордістю написано "КАВА ТУРЕЦЬКА" - то правда.
Таку я зазвичай купую в Анталії. Ранішня кава на балконі з видом на гори...
Ціна - плюс-мінус 4 ліри або приблизно 17 (сімнадцять) гривень.
Зображення
Дивимося на цінник: о! Несподіванка!
67 (шістдесят сім) гривень.
Панове! Артіль "Даремна праця" - то наше/ваше усьо! На пачці в 100 грамів - накрутка 50 (п"ятдесят) гривень.
Карлу Марксу і не снилося: на роздрібній ціні в 17 гривень заробляють в 3 (три) рази больше!
Ой, рано, ну рано Карл Маркс помер.
Тут таке поле для діяльності...
Єдиний випадок, коли єврей - і не вгадав...

Мабуть, я прислухаюся до пана flyman'a - навіщо розказувати, як жити та заробляти БЕЗ ОБМАНУ, ГОЛОВОЮ, якщо вас вдало та вкрай ефективно обманюють/навасзаробляють на кожному кроці...

P.S. Пан Долярчик - закінчуйте ремонт та щось думайте. Головою.
У вас же сини...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:53

може у нас землі не такі родючі? -або кури не такі несучі? ©

... головне, що всі так СПОКІЙНО сприймають той розрив цін, якби то так і мало бути.... якби то є нормою...

... ну нехай, Вам всім наплювати на Туреччину, але ж ЧОМУ так дорого все має бути у нашій рідній Ненці???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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