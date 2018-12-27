Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну реально многие вещи напрягают: - вот вы реально НИГДЕ не можете выкурить сигарету. Просто взять и выкурить сигарету. И даже просто НЕ найти место, чтобы вкурить сигарету. Не говорите мне, что курить вредно - может, я и не курю, но после рюмочки виски да в обнимку с кобітою - могу и закурить... Сложно это очень. Кстати, пачка сигарет стоит 9-11 долларов.
- вот напрягает бесконечное количество табличек Private property - заборов то нет, вот газон с табличкой - заступил ногой - выстрел в голову.
- реально напрягают парковки для авто - очень жесткие правила. Перед тем, как остановиться, надо ОЧЕНЬ внимательно читать таблички на столбиках - вот можно только с 9-00 до 16-00 и только в такие то дни, проще, когда написано красным цветом No paрking any time. Поставил и опоздал забрать на 5 минут - штраф - 50 долларов....
- много этот раз ходили по горным маршрутом - вот ЛЮБАЯ тропинка - целое сочинение Джека Лондона, что можно и что нельзя. Как правило, можно только пройти, не останавливаясь... Вдыхая воздух...
- вблизи Тихого океана вообще ничего нельзя делать - желательно и не дышать. Просто ужасно берегут настоящую природу... Можно только сбивать с ног ползущих с невероятной скоростью вверх клещей...
- вот напрягает, что в ресторане подают счет - вы отдаете кредитную карту - ее считывают возвращают - подают вместе с чеком - и надо своей рукой писать количество чаевых официанту... Как правило, от 15% и выше... Напрягает... Как бы жаба давит...
- вот напрягает, что на АЗС надо полностью самому заправляться и каждый раз вводить ZIP-код (почтовый индекс того города, к которому "приписан" в банке - авторизация КРЕДИТНОЙ карты идет через этот код, а вот дебетовой - через PIN-code)...
- вот напрягает, что у каждого человека ДОЛЖНА быть "зона" его комфортного самочувствия: то есть вы не должны ни к кому приближаться или стоять в очереди рядом меньше, чем на расстоянии в пол-метра...
- вот напрягает, что всё время улыбаются и спрашивают "как дела"?
- вот напрягает что при любом удобном/неудобном случае говорят "Sorry"...
- вот все же напрягают меры безопасности при парковке авто - я их знаю и всегда соблюдаю - но здесь запросто средь бела дня могут выдавить стекло и украсть хоть что-то... ну хоть очки...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Все страны мира ужесточают миграционную политику... Безвиз-безвизом, на нас не хотят особо видеть нигде, разве что как постояльцев отелей... В США резко усложнили ип притормозили выдачу разрешений на работу выпускникам американских университетов - граждан Украины. По их законам после петиции выпускника университета и доказательством того, что его берут на работу должно проходить 90 дней, на практике этот срок нарушается в 2019 году и вот в июне получили только те, кто петицию подавал в январе-феврале. Кто подавал в марте - еще нет ответа и ждут только к концу лета... Так это выпускники американских университетов!
Турция тоже ужесточила практику: теперь продление ВНЖ не по почте как было еще в начале голда а только опять личное собеседование...
В Польше продление ВНЖ украинцам - срок ожидания - 6 месяцев...
чекаем, що буде з 2020, коли нiмцi спростять доступ до ринку працю
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Щойно повернувся із виборів. Цікаво - всі виборці - дуже дуже літні люди. Дуже цікаво, кого ж вони виберуть для дітей читачів цього форуму? Віддав голос за "Голос".
х х х
Сьогодні у мене свято. Отримані безперчні докази того, що колгосп "100 років без урожаю" - то краще ніж артіль "Даремна праця". Львів: супермаркет Ашан. Кава Арабіка - пачка 100 грамів - з гордістю написано "КАВА ТУРЕЦЬКА" - то правда. Таку я зазвичай купую в Анталії. Ранішня кава на балконі з видом на гори... Ціна - плюс-мінус 4 ліри або приблизно 17 (сімнадцять) гривень. Дивимося на цінник: о! Несподіванка! 67 (шістдесят сім) гривень. Панове! Артіль "Даремна праця" - то наше/ваше усьо! На пачці в 100 грамів - накрутка 50 (п"ятдесят) гривень. Карлу Марксу і не снилося: на роздрібній ціні в 17 гривень заробляють в 3 (три) рази больше! Ой, рано, ну рано Карл Маркс помер. Тут таке поле для діяльності... Єдиний випадок, коли єврей - і не вгадав...
Мабуть, я прислухаюся до пана flyman'a - навіщо розказувати, як жити та заробляти БЕЗ ОБМАНУ, ГОЛОВОЮ, якщо вас вдало та вкрай ефективно обманюють/навасзаробляють на кожному кроці...
P.S. Пан Долярчик - закінчуйте ремонт та щось думайте. Головою. У вас же сини...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Пан Долярчик! Щойно дзвонив в Анталію - спілкувався із "нашими" людьми та розказував, що я - наче в Діснейленді. Зайшли із жінкою в Люксоптику - я планую купити в Анталії для неї нову Хонду - окуліст сказав, що треба під час руху одягати окуляри і навіть у її новенькому Водійському посвідчені поставлено знак "окуляри" (нова фішка зараз). Окуляри для водія - діоптрії "+1". Ось слухайте: пред нами менеджер та майстер із встановлення лінз. Оправу беремо по акції - українська оправа але приємна - нашо в авто щось дороге - 300 гривень, лінза корейська - 300 гривень 1 штука, робота - слова майстра при менеджері - 150 гривень. 15 хвилин роботи і окуляри готові. Разом - я рахую гроші дуже швидко - 1050 гривень. Жінка дала картку Приватбанка - на дісплеї - 1290 гривень. Слава Богу, жінка не натиснула кнопки пін-коду. Я питаю у двох співробітників переді мною: тільки що обговорили всі деталі - 300+2х300+150 - як може бути 1290? Відповідь викликала в мене сміх на всю Люксоптику: - По-перше, ціна змінилася, поки ви обговорювали, а по-друге - (слухайте уважно, цитую менеджера магазину) - якщо вартість замовлення перевищує 1000 гривень, то компьютер автоматично додає ще 200 гривень. Аллєс капут. Даст ист антаракт...
Тут зніяковів майстер із встановлення лінз - стало йому соромно і, крім того, не хотів втратити клієнта. Він говорить менеджеру: - А ви пробийте окремими чеками, тоді буде разом 1050... - Точно (це менеджер). - Через дісплей термінала проходить підряд 2 чеки: один на 900 і другий на 150.
Карл Маркс рано помер, ой і рано ж... Тут такий Діснейленд...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 лип, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Щойно повернувся із виборів. Цікаво - всі виборці - дуже дуже літні люди. Дуже цікаво, кого ж вони виберуть для дітей читачів цього форуму? Віддав голос за "Голос".
х х х
Сьогодні у мене свято. Отримані безперчні докази того, що колгосп "100 років без урожаю" - то краще ніж артіль "Даремна праця". Львів: супермаркет Ашан. Кава Арабіка - пачка 100 грамів - з гордістю написано "КАВА ТУРЕЦЬКА" - то правда. Таку я зазвичай купую в Анталії. Ранішня кава на балконі з видом на гори... Ціна - плюс-мінус 4 ліри або приблизно 17 (сімнадцять) гривень. Дивимося на цінник: о! Несподіванка! 67 (шістдесят сім) гривень. Панове! Артіль "Даремна праця" - то наше/ваше усьо! На пачці в 100 грамів - накрутка 50 (п"ятдесят) гривень. Карлу Марксу і не снилося: на роздрібній ціні в 17 гривень заробляють в 3 (три) рази больше! Ой, рано, ну рано Карл Маркс помер. Тут таке поле для діяльності... Єдиний випадок, коли єврей - і не вгадав...
Мабуть, я прислухаюся до пана flyman'a - навіщо розказувати, як жити та заробляти БЕЗ ОБМАНУ, ГОЛОВОЮ, якщо вас вдало та вкрай ефективно обманюють/навасзаробляють на кожному кроці...
P.S. Пан Долярчик - закінчуйте ремонт та щось думайте. Головою. У вас же сини...
Ну, справедливости ради, надо бы уточнить стоимость "Львівської кави" в Турции . Если честно, то год или 2 назад когда в Кемере отдыхали, покупали такой кофе, молотый не понравился, а в зернах не помню или был вроде и не было. Сколько стоил не помню, но помню, что был дорогой (по моим меркам по сравнению с ценами в Европе) совсем не 17грн за 100гр. Сейчас с кофе лучше у нас стало (в плане цен на импорт), т.е. уже можно что-то купить, но никогда не беру, если фасовано в Украине - почему-то по этикетке одно и то же а вкус разный... А импорт из Турции 17грн в 67грн может быть, через месяц пойдут акции и скидки. Если завози честно, то экспотртые пошлины + наши пошлины + НДС + брокерские услуги + доставка, то себестоимость уже раза в 2 может вырасти, особенно, если партия не большая. Ну а + заработок + налог на прибыль... Еще раз если товар низкой стоимости, то должны быть объемы, а они вряд ли есть на такой экзотике, потому и цена такая. Это как в Турции попытаться найти украинское сало, тут и за 60грн (в рознице) на рынке купить можно, а в Турции?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Если вам какой-то кофе не понравился, или понравился - то это НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ. Я про калькулятор... Про цифры...17=67? Про сало по 60 расскажете не мне: купил по 240 гривен кг. Львов. Про цену на сало - за каждый килограмм - лично я знаю цену на рынках от границы с Донецкой областью до границы с Польшей. Меня тут не удивите, вот если вас удивить про сало - то это ко мне. Лично я прямо сейчас назову вам цену за килограмм и по видам на рынках от - не шучу границы с Донецкой областью и - не шучу - до границы с Польшей. И фото выложу, сделанные СЕГОДНЯ с прилавков.
Понравились рассуждения:
ol_zy написав:Это как в Турции попытаться найти украинское сало, тут и за 60грн (в рознице) на рынке купить можно, а в Турции?
Попробую перефразировать: Это как в Украине попытаться найти курдючный жир, тут и за 60 лир (в рознице) на рынке купить можно, а в Украине?
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)