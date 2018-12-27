Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну реально многие вещи напрягают: - вот вы реально НИГДЕ не можете выкурить сигарету. Просто взять и выкурить сигарету. И даже просто НЕ найти место, чтобы вкурить сигарету. Не говорите мне, что курить вредно - может, я и не курю, но после рюмочки виски да в обнимку с кобітою - могу и закурить... Сложно это очень. Кстати, пачка сигарет стоит 9-11 долларов.
- вот напрягает бесконечное количество табличек Private property - заборов то нет, вот газон с табличкой - заступил ногой - выстрел в голову.
- реально напрягают парковки для авто - очень жесткие правила. Перед тем, как остановиться, надо ОЧЕНЬ внимательно читать таблички на столбиках - вот можно только с 9-00 до 16-00 и только в такие то дни, проще, когда написано красным цветом No paрking any time. Поставил и опоздал забрать на 5 минут - штраф - 50 долларов....
- много этот раз ходили по горным маршрутом - вот ЛЮБАЯ тропинка - целое сочинение Джека Лондона, что можно и что нельзя. Как правило, можно только пройти, не останавливаясь... Вдыхая воздух...
- вблизи Тихого океана вообще ничего нельзя делать - желательно и не дышать. Просто ужасно берегут настоящую природу... Можно только сбивать с ног ползущих с невероятной скоростью вверх клещей...
- вот напрягает, что в ресторане подают счет - вы отдаете кредитную карту - ее считывают возвращают - подают вместе с чеком - и надо своей рукой писать количество чаевых официанту... Как правило, от 15% и выше... Напрягает... Как бы жаба давит...
- вот напрягает, что на АЗС надо полностью самому заправляться и каждый раз вводить ZIP-код (почтовый индекс того города, к которому "приписан" в банке - авторизация КРЕДИТНОЙ карты идет через этот код, а вот дебетовой - через PIN-code)...
- вот напрягает, что у каждого человека ДОЛЖНА быть "зона" его комфортного самочувствия: то есть вы не должны ни к кому приближаться или стоять в очереди рядом меньше, чем на расстоянии в пол-метра...
- вот напрягает, что всё время улыбаются и спрашивают "как дела"?
- вот напрягает что при любом удобном/неудобном случае говорят "Sorry"...
- вот все же напрягают меры безопасности при парковке авто - я их знаю и всегда соблюдаю - но здесь запросто средь бела дня могут выдавить стекло и украсть хоть что-то... ну хоть очки...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Все страны мира ужесточают миграционную политику... Безвиз-безвизом, на нас не хотят особо видеть нигде, разве что как постояльцев отелей... В США резко усложнили ип притормозили выдачу разрешений на работу выпускникам американских университетов - граждан Украины. По их законам после петиции выпускника университета и доказательством того, что его берут на работу должно проходить 90 дней, на практике этот срок нарушается в 2019 году и вот в июне получили только те, кто петицию подавал в январе-феврале. Кто подавал в марте - еще нет ответа и ждут только к концу лета... Так это выпускники американских университетов!
Турция тоже ужесточила практику: теперь продление ВНЖ не по почте как было еще в начале голда а только опять личное собеседование...
В Польше продление ВНЖ украинцам - срок ожидания - 6 месяцев...
чекаем, що буде з 2020, коли нiмцi спростять доступ до ринку працю
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Щойно повернувся із виборів. Цікаво - всі виборці - дуже дуже літні люди. Дуже цікаво, кого ж вони виберуть для дітей читачів цього форуму? Віддав голос за "Голос".
х х х
Сьогодні у мене свято. Отримані безперчні докази того, що колгосп "100 років без урожаю" - то краще ніж артіль "Даремна праця". Львів: супермаркет Ашан. Кава Арабіка - пачка 100 грамів - з гордістю написано "КАВА ТУРЕЦЬКА" - то правда. Таку я зазвичай купую в Анталії. Ранішня кава на балконі з видом на гори... Ціна - плюс-мінус 4 ліри або приблизно 17 (сімнадцять) гривень. Дивимося на цінник: о! Несподіванка! 67 (шістдесят сім) гривень. Панове! Артіль "Даремна праця" - то наше/ваше усьо! На пачці в 100 грамів - накрутка 50 (п"ятдесят) гривень. Карлу Марксу і не снилося: на роздрібній ціні в 17 гривень заробляють в 3 (три) рази больше! Ой, рано, ну рано Карл Маркс помер. Тут таке поле для діяльності... Єдиний випадок, коли єврей - і не вгадав...
Мабуть, я прислухаюся до пана flyman'a - навіщо розказувати, як жити та заробляти БЕЗ ОБМАНУ, ГОЛОВОЮ, якщо вас вдало та вкрай ефективно обманюють/навасзаробляють на кожному кроці...
P.S. Пан Долярчик - закінчуйте ремонт та щось думайте. Головою. У вас же сини...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Пан Долярчик! Тут саме цікаве таке: це ж форум ФІНАНСОВИЙ, фахівців з економіки та фінансів - сила силенна. От хай би нам, пересічним, пояснили, як може таке бути, що пачка кави, яка в Туреччині продається в будь-якому супермаркеті - враховуючі витрати на каву (імпортна сировина), на її обробку, на її фасовку, на її доставку, на зебезпечення прибутковсті роботи мережі супермаркетів, на виплату зарплати працівникам (до речі, отрмують достатньо високу зарплату - в самому мпростому супермаркеті зарплата продавця - 3 600 лір - то трохи менше 1000 доларів - коштує в роздріб 17 (сімнадцять) гривень, а там, де його не продукували, не обробляли, не фасували - коштує 67? Моя версія: всіх дурять. Але послухати хотілося б фахівців...
Наприклад, так: - пляшка звичайної воді з-під крана, що продається під різними етікетками, коштує дорого, тому що її завозять на Діріжаблях із Антарктиди. - помідори побили ціновий рекорд цін за останні 30 років, тому що вони вирощується в Якутську, а там взимку мінус 60 і великі витрати на збереження. - кріп відсутній у продажу, тому що в Таїланді в цьому році не вродив...
Правда ж, було би цікаво почути думку фахівців?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 лип, 2019 13:49, всього редагувалось 2 разів.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Щойно повернувся із виборів. Цікаво - всі виборці - дуже дуже літні люди. Дуже цікаво, кого ж вони виберуть для дітей читачів цього форуму? Віддав голос за "Голос".
х х х
Сьогодні у мене свято. Отримані безперчні докази того, що колгосп "100 років без урожаю" - то краще ніж артіль "Даремна праця". Львів: супермаркет Ашан. Кава Арабіка - пачка 100 грамів - з гордістю написано "КАВА ТУРЕЦЬКА" - то правда. Таку я зазвичай купую в Анталії. Ранішня кава на балконі з видом на гори... Ціна - плюс-мінус 4 ліри або приблизно 17 (сімнадцять) гривень. Дивимося на цінник: о! Несподіванка! 67 (шістдесят сім) гривень. Панове! Артіль "Даремна праця" - то наше/ваше усьо! На пачці в 100 грамів - накрутка 50 (п"ятдесят) гривень. Карлу Марксу і не снилося: на роздрібній ціні в 17 гривень заробляють в 3 (три) рази больше! Ой, рано, ну рано Карл Маркс помер. Тут таке поле для діяльності... Єдиний випадок, коли єврей - і не вгадав...
Мабуть, я прислухаюся до пана flyman'a - навіщо розказувати, як жити та заробляти БЕЗ ОБМАНУ, ГОЛОВОЮ, якщо вас вдало та вкрай ефективно обманюють/навасзаробляють на кожному кроці...
P.S. Пан Долярчик - закінчуйте ремонт та щось думайте. Головою. У вас же сини...
Ну, справедливости ради, надо бы уточнить стоимость "Львівської кави" в Турции . Если честно, то год или 2 назад когда в Кемере отдыхали, покупали такой кофе, молотый не понравился, а в зернах не помню или был вроде и не было. Сколько стоил не помню, но помню, что был дорогой (по моим меркам по сравнению с ценами в Европе) совсем не 17грн за 100гр. Сейчас с кофе лучше у нас стало (в плане цен на импорт), т.е. уже можно что-то купить, но никогда не беру, если фасовано в Украине - почему-то по этикетке одно и то же а вкус разный... А импорт из Турции 17грн в 67грн может быть, через месяц пойдут акции и скидки. Если завози честно, то экспотртые пошлины + наши пошлины + НДС + брокерские услуги + доставка, то себестоимость уже раза в 2 может вырасти, особенно, если партия не большая. Ну а + заработок + налог на прибыль... Еще раз если товар низкой стоимости, то должны быть объемы, а они вряд ли есть на такой экзотике, потому и цена такая. Это как в Турции попытаться найти украинское сало, тут и за 60грн (в рознице) на рынке купить можно, а в Турции?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Кофе может по вкусу нравиться - или не нравиться - дело вкуса. У меня принципиальная жизненная позиция: если я в Турции, то я пью исключительно турецкий кофе и исключительно турецкие вина. Если я в Украине - я пью только кофе "Кава зі Львова" и вина могу купить только украинские - например от ТМ "Горобчики" - Совиньон из Закарпатья. Я про калькулятор... Про цифры...17=67?
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ol_zy написав:Это как в Турции попытаться найти украинское сало, тут и за 60 грн (в рознице) на рынке купить можно, а в Турции?
Попробую перефразировать: Это как в Украине попытаться найти курдючный жир, тут и за 60 кор (в рознице) на рынке купить можно, а в Украине?
Сало не стоит искать в продаже в Турции (хотя у меня лично оно всегда есть в холодильнике), так как на территории Турецкой республики на сегодня не существует ни одного животного, которого ученые могли бы назвать словом "свинья". Курдючный жир Вы не найдете в Украине: не водятся бараны, разделывая которых, можно получить курдючный жир для настоящего шашлыка.
НО ЕСЛИ НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ ОТ ТЕМЫ ВЕТКИ, ТО: на сегодня никто из форумчан не смог не то, что разбить "в пух и прах" мои доводы и мои доказательства, но даже и чуть-чуть приблизиться к опровержению моего КРАМОЛЬНОГО И НЕПРИЛИЧНОГО тезиса: - если вы имеете возможность, организовав себе источник дохода в Украине, жить именно в Турции - то это самое правильное и самое умное дело, ибо за те же деньги, что вы получите в Украине, вы купите продуктов/товаров/услуг в 2 (два) раза больше и будете жить реально припеваючи, не опасаясь, что вас еще и отравят.
С нетерпением жду завтрашний вечер: кого же избрал себе в правители мудрый народ?
P.S. Моя бывшая секретарша - она уже не пенсии - вчера получила пенсию за июль - выше на 9 (девять) гривен 57 копеек. Я ее поздравил и даже назвал адрес магазина, в котором она по акции сможет купить на эти деньги 1 (одну) бутылку минеральной (может быть) воды. В Анталии она, расплачиваясь картой Приватбанка, на которую приходит её пенсия,- международный курорт - купила бы (9,57/(0,80х4,50)=2,65 бутылки горной минеральной воды. И не искала бы акции.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 лип, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt написав:Если вам какой-то кофе не понравился, или понравился - то это НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ. Я про калькулятор... Про цифры...17=67? Про сало по 60 расскажете не мне: купил по 240 гривен кг. Львов. Про цену на сало - за каждый килограмм - лично я знаю цену на рынках от границы с Донецкой областью до границы с Польшей. Меня тут не удивите, вот если вас удивить про сало - то это ко мне. Лично я прямо сейчас назову вам цену за килограмм и по видам на рынках от - не шучу границы с Донецкой областью и - не шучу - до границы с Польшей. И фото выложу, сделанные СЕГОДНЯ с прилавков.
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ol_zy написав:Это как в Турции попытаться найти украинское сало, тут и за 60грн (в рознице) на рынке купить можно, а в Турции?
Попробую перефразировать: Это как в Украине попытаться найти курдючный жир, тут и за 60 лир (в рознице) на рынке купить можно, а в Украине?
https://myastoriya.com.ua/syraya-produktsiya/kurdyuchnaya-baranina/kurdyuchnyy-zhir.html не уверен, что нельзя найти дешевле - не искал и не интересовался, но найти в Украине можно и курдючный жир. https://auchan.zakaz.ua/ru/auchan02205361000005/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC/ это уже со специями 100грн за 1кг. Сырое на рынке точно дешевле, по чем сырое в Ашане не знаю - не смотрел. Грудинка копченая домашняя на рынке 150-160грн, в магазине 164.01грн - грудинка ВК карпатська (чек от 13.07 Торба), если будут сомнения могу выложить чек (лень сейчас фото делать). Курка тушка домашня вагова 1,814кг*65,99 (чек от 19.07.2019 велмарт). (курица вполне приличная совсем не синий бройлер) Более корректно сравнивать, если берете турецкие продукты, то с их украинскими аналогами. Либо что-то импортное и там, и там. Если турецкий кофе 17грн за 100гр, то и сравнивать надо со "Лвівською кавою" за 100гр арабику (если мне не изменяет память, что-то около 35грн за 250гр - давно не обращал внимание) Я не спорю, что в Турции есть продукты дешевле, особенно в сезон, но и у нас не все так плохо, из приводимых вами цен, в основном, я особой разницы не замечал (в абсолютных цифрах без учета з/п там и тут). Местные фрукты, которые только импорт в Украине, естественно в Турции дешевле.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
akurt написав:НО ЕСЛИ НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ ОТ ТЕМЫ ВЕТКИ, ТО: на сегодня никто из форумчан не смог не то, что разбить "в пух и прах" мои доводы и мои доказательства, но даже и чуть-чуть приблизиться к опровержению моего КРАМОЛЬНОГО И НЕПРИЛИЧНОГО тезиса: - если вы имеете возможность, организовав себе источник дохода в Украине, жить именно в Турции - то это самое правильное и самое умное дело, ибо за те же деньги, что вы получите в Украине, вы купите продуктов/товаров/услуг как минимум в 2 (два) раза больше и будете жить реально припеваючи, не опасаясь, что вас еще и отравят.
А я с этим и не спорил и не доказывал обратное и полностью согласен. Я лишь о том, что более корректно сравнивать более сравниваемое именно в плане сравнения. У самого есть мысли перебираться через пару лет куда-нибудь где условия получше будут - пока что в пассивном поиске. Вот ребенок школу закончит и посмотрим.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7