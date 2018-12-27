Додано: Нед 21 лип, 2019 14:18

Уговорили: мы все будем жить в Украине.

Тут и к бабке не ходить.



Я не буду спорить. Ибо мы говорим о РАЗНЫХ вещах.

Я увидел, что то, что продаётся в розницу в Анталии на международном курорте за 17 (семнадцать) гривен, продается в Украине во Львове за 67 (шестьдесят семь) гривен.

И это не товар, который в Турции производится из турецких зерен кофе и не товар, который производится из украинских зерен кофе.

И в том и в другом случае - сырьё импортное.

Правда, в первом случае - из зерен кофе реально произвели товар.

Во втором случае - НИЧЕГО не производили.

Никакой Карл Маркс и никакой Фридрих Энгельс не найдут никакого другого объяснения этому феномену, кроме как слово "Дурят".

Это такой научный термин.

Лично я сделал 2 вывода:

- первый есть и у Вас в тексте - я покупаю только Львовский кофе (зеленая, красная, черная упаковки).

- глупо - имея деньги и не имея оков на ногах в виде внуков и ленивого зятя - не купить себе квартиру в Турции и не жить там, где тебя не дурят.

Присоединяюсь к замечанию Долярчика: что-то - воля ваша - ну ни один не написал, что купил квартиру в Греции/Испании/Швейцарии/Нидерландах/Норвегии/Франции/Италии/Польше.

Более того: стыдится даже написать, в каком городе Украины купили себе квартиру.

Только shapо и ST_11 не стыдятся города, в котором живут... Надо же, какое дело...



Только что позвонили по Вайберу мои приятели - лендлорды Украины - путешествуют на своем авто по Норвегии...

Ледник... водовороты... Лофотенские острова... Денежка от арендаторов капает и капает...

Сало в Норвегии не покупают... да его там и нет. Как и в Турции...

Вода - из ручья...

+23.

Сейчас держат путь на Северо-атлантическую дорогу... трасса 17... паромы без конца... Паромы дорогие... слава Богу - деньги регулярно капают и капают... Скоро - на трассу номер 6...

Китовое мясо - по 600-700 гривен кг... взяли... готовят...

Лучше бы взяли сало по 60...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 лип, 2019 14:45, всього редагувалось 1 раз.

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