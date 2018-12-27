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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 21 лип, 2019 14:18
Уговорили: мы все будем жить в Украине.
Тут и к бабке не ходить.
Я не буду спорить. Ибо мы говорим о РАЗНЫХ вещах.
Я увидел, что то, что продаётся в розницу в Анталии на международном курорте за 17 (семнадцать) гривен, продается в Украине во Львове за 67 (шестьдесят семь) гривен.
И это не товар, который в Турции производится из турецких зерен кофе и не товар, который производится из украинских зерен кофе.
И в том и в другом случае - сырьё импортное.
Правда, в первом случае - из зерен кофе реально произвели товар.
Во втором случае - НИЧЕГО не производили.
Никакой Карл Маркс и никакой Фридрих Энгельс не найдут никакого другого объяснения этому феномену, кроме как слово "Дурят".
Это такой научный термин.
Лично я сделал 2 вывода:
- первый есть и у Вас в тексте - я покупаю только Львовский кофе (зеленая, красная, черная упаковки).
- глупо - имея деньги и не имея оков на ногах в виде внуков и ленивого зятя - не купить себе квартиру в Турции и не жить там, где тебя не дурят.
Присоединяюсь к замечанию Долярчика: что-то - воля ваша - ну ни один не написал, что купил квартиру в Греции/Испании/Швейцарии/Нидерландах/Норвегии/Франции/Италии/Польше.
Более того: стыдится даже написать, в каком городе Украины купили себе квартиру.
Только shapо и ST_11 не стыдятся города, в котором живут... Надо же, какое дело...
Только что позвонили по Вайберу мои приятели - лендлорды Украины - путешествуют на своем авто по Норвегии...
Ледник... водовороты... Лофотенские острова... Денежка от арендаторов капает и капает...
Сало в Норвегии не покупают... да его там и нет. Как и в Турции...
Вода - из ручья...
+23.
Сейчас держат путь на Северо-атлантическую дорогу... трасса 17... паромы без конца... Паромы дорогие... слава Богу - деньги регулярно капают и капают... Скоро - на трассу номер 6...
Китовое мясо - по 600-700 гривен кг... взяли... готовят...
Лучше бы взяли сало по 60...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 21 лип, 2019 14:45, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Нед 21 лип, 2019 14:36
akurt написав:
Уговорили: мы все будем жить в Украине.
Тут и к бабке не ходить.
Я не буду спорить. Ибо мы говорим о РАЗНЫХ вещах.
Я увидел, что то, что продаётся в розницу в Анталии на международном курорте за 17 (семнадцать) гривен, продается в Украине во Львове за 67 (шестьдесят семь) гривен.
И это не товар, который в Турции производится из турецких зерен кофе
и не товар, который производится из украинских зерен кофе.
И в том и в другом случае - сырьё импортное.
Правда, в первом случае - из зерен кофе реально произвели товар.
Во втором случае - НИЧЕГО не производили.
Никакой Карл Маркс и никакой Фридрих Энгельс не найдут никакого другого объяснения этому феномену, кроме как слово "Дурят
".
Это такой научный термин.
Лично я сделал 2 вывода:
- первый есть и у Вас в тексте - я покупаю только Львовский кофе (зеленая, красная, черная упаковки).
- глупо - имея деньги и не имея оков на ногах в виде внуков и ленивого зятя - не купить себе квартиру в Турции и не жить там, где тебя не дурят.
Присоединяюсь к замечанию Долярчик
а: что-то - воля ваша - ну ни один не написал, что купил квартиру в Греции/Испании/Швейцарии/Нидерландах/Норвегии/Франции/Италии/Польше.Более того: стыдится даже написать, в каком городе Украины купили себе квартиру.
Только shapо
и ST_11
не стыдятся города, в котором живут... Надо же, какое дело...
Я не стыжусь города в котором живу и купил и не одну квартиру - не называю совсем по другим соображениям, тут на форуме есть личности, которые пытаются переходить на личности с попытками угроз и у меня нет желания с подобными персонажами разбираться даже гипотетически. Если это вас интересует в ЛС скажу, тем более что вы не раз проезжали через мой город.
Пока квартиру за границей не купил, но мысли есть, потому читаю и эту ветку в том числе.
Оковы в виде внуков - не соглашусь - хотя для кого-то может и так, а в виде детей - это да, если дети ходят тут в школу, то перевозить их за границу - не уверен, что это пойдет на пользу (если бы 1-е классы то да, но это не мой случай).
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Нед 21 лип, 2019 14:54
Вы правы и я всегда уважаю ваше мнение.
Вроде "плюсовал" даже.
Вы подняли интересную тему: что мешает жить за границей, если есть якорь по месту жительства?
Это реально важный вопрос.
Только сегодня рассуждали с приятелями из Днепра.
Основные оковы - это все же дети и внуки.
Попытаюсь его проанализировать. Позже.
Тут важно следующее:
- в Украине жизнь настолько опасна, голоднА и труднА, что родители кормят детей до пенсии.
- дети настолько задолбаны работой, что не воспитывают сами своих детей, а "сплавляют" родителям.
- в США - я знаю это ЛИЧНО - а Вы - по фильмам - родители не кормят до пенсии своих детей.
Потому лично я сделал так, как - уверен на 100% - не сделал НИ ОДИН из "умных" форумчан - вот взял и на следующий день после окончаний школы (не шучу) отправил одного из сыновей на жительство в США - в свободное плавание.
Вот не шучу: парень с 17 лет - сам и уже много лет живет в США.
На сегодня - Силиконовая долина.
И не только зарабатывает, но и папе-маме дает на проживание денюжки и деньжата.
А то тут flyman очень волновался, где я деньги беру. СБУ... кумовья... "цирк на дроті"...
А все просто: надо думать головой. Есть такая часть тела.
У человека.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Нед 21 лип, 2019 15:13
Только shapо и ST_11 не стыдятся города, в котором живут... Надо же, какое дело...
— Что-то вы меня больно утесняете, папаша (Булгаков (с))
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Додано: Нед 21 лип, 2019 15:17
Хи-хи...
Сегодня - в честь дня выборов - день "легкого флуда" на этой ветке - приятно, что в пределах разумного.
Только закончил смотреть сериал - ну очень рекомендую!!! - посмотреть - "Предприятие "Божий дар""
На тему ветки вообще-то: недвига+бабло.
Пока вышел только первый сезон.
Я смотрел и удивлялся наличию на Земном шаре УМНЫХ людей. Это приятно: умные люди.
Ну вот кто-то же придумывал этот сценарий. Ну и реально всё как бы так и есть. И так и бывает.
И вот так тоже зарабатывают деньги. Иногда трудно. Сейчас вот консультирую парня - умер его биологический отец. В Украине. Бабла осталось столько, что и подсчитать невозможно. Недвиги столько, что вам и не снилось, и никогда не приснится вообще. А парень не может вступить в наследство - реально нет денег.
Иной раз смотрел сериал - не отрываясь - до 02 ночи.
С бокалом украинского вина.
Рекомендую.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Нед 21 лип, 2019 15:40
akurt написав:Вы правы и я всегда уважаю ваше мнение.
Вроде "плюсовал
" даже.
И это взаимно.
akurt написав:
Вы подняли интересную тему: что мешает жить за границей, если есть якорь по месту жительства?
Это реально важный вопрос.
Только сегодня рассуждали с приятелями из Днепра.
Основные оковы - это все же дети и внуки.
Попытаюсь его проанализировать. Позже.
Тут важно следующее:
- в Украине жизнь настолько опасна, голоднА и труднА, что родители кормят детей до пенсии.
- дети настолько задолбаны работой, что не воспитывают сами своих детей, а "сплавляют" родителям.
- в США - я знаю это ЛИЧНО - а Вы - по фильмам - родители не кормят до пенсии своих детей.
Потому лично я сделал так, как - уверен на 100% - не сделал НИ ОДИН из "умных" форумчан - вот взял и на следующий день после окончаний школы (не шучу) отправил одного из сыновей на жительство в США - в свободное плавание.
Вот не шучу: парень с 17 лет - сам и уже много лет живет в США.
На сегодня - Силиконовая долина.
И не только зарабатывает, но и папе-маме дает на проживание денюжки и деньжата.
А то тут flyman
очень волновался, где я деньги беру. СБУ... кумовья... "цирк на дроті"...
А все просто: надо думать головой.
Есть такая часть тела.
У человека.
Тут не все так однозначно. Если парень с головой и вы это знаете, то это правильно, но думаю, вы все таки за ним следили и в случае необходимости помогали или были готовы помочь.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Нед 21 лип, 2019 15:51
офтоп.
минулого року купляв в Екомаркетi iталiйську каву за 16гр. 100 гр. (може бiльше),
мну нра!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 16:48
Акурт, а по поводу сала за 240 грн/кг, Вы явно кошерный магазин по приезду посещаете, что значит пожить в Турции ))) Во Львовском Ашане сало 100грн/кг, закажите он-лайн что ли... Хотя... Не кошерно... )))
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