Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А з дівчатами потанцювати? У вас же там чорнявих нема... тільки білявки...
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Анталія: Раки свіжі - великі - доставка в квартиру: 30 лір або 130 гривень кг. Якщо замовляти 4 кг - по 25 лір... Краще 4: і танцювати із дівчатами, пока варяться... А друзі пиво відкривають...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
"Зубов бояться - в лес не ходить" або ЯК ПРАЦЮЮТЬ В АНТАЛІЇ РІЕЛТОРИ
В Турецькій республіці заборонено здавати квартиру в оренду на термін менше 1 року. Що цікаво, бланк Договору між орендодавцем та орендарем - стандартний та продається в магазині канцтоварів. Договір підлягає завіренню нотаріусом. За 1 місяць до закінчення терміну оренди орендодавець повинен повідомити орендаря про закінчення дії Договору та відмові від його пролонгації в письмовій формі із печаткою нотаріуса. Якщо такого листа не було - Договір вважається продовженим ще на рік. "Наші люди" ризикують та здають квартири і на менший термін. Ризик є, тому що Податкова служба слідкує за порушенням Законів та дуже боляче наказує. Я не знаю точну суму штрафу - але чув цифри і 17 000 лір (орендна плата за 1 рік), і 84 000 лір - то вартість нового автомобіля. Але - "Хто не ризикує - той не п"є шампанське!" - як сказав Володимир Ульянов на пропозицію спецслужб Німеччини провезти його із Швейцарії через Німеччину в Росію та вдарити в спину власній державі. Я звернувся до ріелтора в Анталії, який погодився розказати на засадах анонімності, як то відбуваєтся (цитати):
- Полно под сдачу квартир с мебелью, в районе Коньяалты - самый на сегодня приличный район и близкий к морю - как раз проблемнее без мебели там снять квартиру. - Можно квартиру пощупать руками и ознакомиться с арендодателем - владельцем квартиры? - Заходить и смотреть Вас не пустят на входе в жилой комплекс. Показывают квартиру либо хозяева, либо агенты. Студия 1-комнатная будет стоить сейчас 1400-1500 лир в месяц (до 300$) это при договоре на год. - Предоплата? Риэлторские? - Да: Депозит и комиссия агенту, каждый в размере месячной аренды. - А на короткий срок - скажем, 2-3-4 месяца? - При аренде на 3 месяца цена будет значительно выше. Если хотите, напишите мне - но только в личку - подберем для Вас варианты. - Спасибо. Обратимся...
Для справки: вчера были авиабилеты на чартерные рейсы из Запорожья на Анталию с вылетом сегодня по 57 долларов в одну сторону. С вылетом завтра - есть сейчас - 67 долларов... Хи-хи: дешевле билетов в Кирилловку... ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЭТОЙ ВЕТКИ: Бесплатные (почти) авиабилеты в страну чудес, где живет akurt: http://www.chabook.com.ua
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:От же ж правда! Та! НашО вам "якесь" житло? Даю адресу у Кривому Розі - панський маєток - майже в центрі - мікрорайон має назву "Трампарк" ("Трам" - то від сорту винограду "Трамінер", а "парк" - воно і у Версалі - парк) - ділянка із ялинками 20 чи 30 соток, один будинок - двоповерховий - пана та панянки - не гірше, ніж у Підгорецькому замку - всередині і сходи букові, і люстри кришталеві - люкс. Будинок "гостьовий" - для гостей із коньяком та шашликами - суперовий! Для парковки Тойота Ленд Крузера, що взяли за 60 000 доларів колись, коли гроші падали просто із неба від продажу прокату та швелерів - масою більше трьох тонн - поклали плити залізобетонні, бо земля провалювалася... Тепер не провалюється... Усе - міцно та добряче зроблено, на віки... Четвертий рік продають за 25 000 доларів оте все - кляті ляхи не дають! Ну як не дають: приходять молодята бува і питають: "..за 1-2 зарплати простого робітника чи вчителя"віддасте?
Но я вам скажу, что трампарк - это печальный район! Вокруг заводы, карьеры... Я бы там не жил даже в элит доме! Вокруг контингент еще тот...
Делаем вывод - перед тем как строим/покупаем - смотрим на контингент вокруг!
История постройки того дома началась лет 15 назад... В те годы пан Долярчик и не мечтал стать владельцем огромной 1-к квартиры во Львове. Он даже не подозревает, что деньги могут приносить прямо домой в мешках из под цемента, причем долларами. Он даже не подозревает, что люди покупали авто по 96 000 долларов, не выходя из квартиры. Он даже не подозревает, что из нищего Кривого Рога уходил эшелон с прокатом и при цене в 300 долларов отпускной с завода за тонну достаточно было назначить по-Божески цену в 350 долларов за тонну. И вот из эшелона в 5 000 тонн да по 50 долларов с тонны... Это будет... это будет... трудно подсчитать. Но деньги реально после отправки эшелона приносили в мешках из-под цемента... А это - очередной Мерседес-фаэтон канареечного цвета, на котором по-пански едут выбирать участок - очередной - под застройку. Пусть и в Трампарке...
Первый звоночек прозвенел, когда вице-премьером назначили пана с прикольной фамилией Дубина. Он вовсе не был "дубиной" - он вызвал подчиненных и попросил список получающих по 50 долларов с каждой тонны. Список насчитывал 2 345 фирм и фирмочек. Пан Дубина сделать прикольную вещь: взял красный фломастер и провел красную черту под цифрой "10". Вот первые 10 - оставались на прокорме. Тем, о ком я говорю, повезло, они были номер 10. Случайно.
Но все знают, что какая бы не была твердая и прочная дубина - всегда найдется маленький термит. И вот уже никто и не помнит о могущественном когда-то Дубине...
А тот, кто с помощью него нажился, забыли простую истину: "В недвижимости, как и в сексе, всё надо делать вовремя и быстро!" Сейчас получают - как и все простые люди - пенсии по 1700 гривен... И мечтают продать за 25 000 хотя бы что-то... Но не продаётся...
х х х
Принял предложение форумчанина Васенька посетить Лубны - буду там в субботу... Надо убедиться на месте...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 25 лип, 2019 05:28, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Пока пан Понаехал занят работой, следим за акциями Тесла, которые его НЕ ПОСЛУШАЛИ и рванули вверх - выросли сразу на 20 бакинских. Сегодня у Тесла - отчет. Это будет после 23-00 по Украине - то есть через 50 минут -
Учетка, akurt и я видимо живем в принципиально разных реальностях... Гдя я вижу красное- эта учатка видит зеленое... и наоборот. Если у вас Тесла рванул вверх, то скорее всего мотитор стоит перевернуть на 180 градусов...
VITAX в свою очередь сделал 4.14% с момента когда я предлагал в него инвестировать 22 дня назад...
Турция страна, по сути дела, находящаяся в состоянии пермаментного АТО. Получила несколько милионов беженцев(отсюда рост продажи недвиги). В ближайшее время начнется создание буферной зоны на берегу Ефрата... Кладывать в такую страну черевато проблемами.