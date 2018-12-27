Додано: Сер 24 лип, 2019 20:46

Вашими бы устами - да мёд пить!



История постройки того дома началась лет 15 назад...

В те годы пан Долярчик и не мечтал стать владельцем огромной 1-к квартиры во Львове.

Он даже не подозревает, что деньги могут приносить прямо домой в мешках из под цемента, причем долларами.

Он даже не подозревает, что люди покупали авто по 96 000 долларов, не выходя из квартиры.

Он даже не подозревает, что из нищего Кривого Рога уходил эшелон с прокатом и при цене в 300 долларов отпускной с завода за тонну достаточно было назначить по-Божески цену в 350 долларов за тонну.

И вот из эшелона в 5 000 тонн да по 50 долларов с тонны... Это будет... это будет... трудно подсчитать. Но деньги реально после отправки эшелона приносили в мешках из-под цемента... А это - очередной Мерседес-фаэтон канареечного цвета , на котором по-пански едут выбирать участок - очередной - под застройку. Пусть и в Трампарке...



Первый звоночек прозвенел, когда вице-премьером назначили пана с прикольной фамилией Дубина.

Он вовсе не был "дубиной" - он вызвал подчиненных и попросил список получающих по 50 долларов с каждой тонны.

Список насчитывал 2 345 фирм и фирмочек.

Пан Дубина сделать прикольную вещь: взял красный фломастер и провел красную черту под цифрой "10".

Вот первые 10 - оставались на прокорме.

Тем, о ком я говорю, повезло, они были номер 10. Случайно.



Но все знают, что какая бы не была твердая и прочная дубина - всегда найдется маленький термит.

И вот уже никто и не помнит о могущественном когда-то Дубине...



А тот, кто с помощью него нажился, забыли простую истину:

"В недвижимости, как и в сексе, всё надо делать вовремя и быстро!"

Сейчас получают - как и все простые люди - пенсии по 1700 гривен...

И мечтают продать за 25 000 хотя бы что-то... Но не продаётся...



х х х



Принял предложение форумчанина Васенька посетить Лубны - буду там в субботу...

Надо убедиться на месте...

Востаннє редагувалось akurt в Чет 25 лип, 2019 05:28, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)