Додано: Чет 25 лип, 2019 05:55

Повторюсь:

Ага, классно я вас стимулировал!

А сам потом пошел спать!

Классно получилось!



А то уж заснули все.

А кроме того, господин Понаехал - для 99,99% форумчан это такой темный лес...

Но возбудились - это хорошо!

Когда человек сонный - он тупит и он не принимает новых/правильных решений.



Вот сейчас идет в вступительная компания в университеты Украины - много забавного...

Я вчера ТЩАТЕЛЬНО анализировал - по данным сайта vstup.info.

Первое забавное:

заходишь в раздел какого-нибудь города: МАТЬ ЧЕСНАЯ! Там, где раньше было 10 университетов - теперь 35!!!!! И у новосозданных, расположенных часто в трех стенах - даже не в 4-х - ещё и филиалы есть! Круто!



Второе забавное: сумасшедшие конкурсы на очень показательные специальности, например, типа "Отельное и ресторанное дело". Так и хочется сделать вывод, что через 4 года (подготовка бакалавров) в Украине будет бум туристического бизнеса...



Третье забавное: вчера "прозвонил" в несколько Приемных комиссий - переговорил с Ответственными секретарями. О том, о сём...

Одна фраза запомнилась - родители абитуриентов - запишите себе где-то.

Это не я сказал, это сказал Ответственный секретарь Приемной комиссии одного очень очень важного универа:



"У нас вот такая тенденция появилась: заходят родители с абитуриентом и говорят: "Мы вот прошлись по коридорам всех учебных корпусов и нигде не встретили НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА: У ВАС ВООБЩЕ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВЕДЕТСЯ?"



Так то вот...

Казалось бы - это НЕ про недвижимость - а не скажите... это про будущее...

А будущее - оно такое...

Ну такое...

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)