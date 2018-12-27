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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 05:55

Повторюсь:
Ага, классно я вас стимулировал!
А сам потом пошел спать!
Классно получилось!

А то уж заснули все.
А кроме того, господин Понаехал - для 99,99% форумчан это такой темный лес...
Но возбудились - это хорошо!
Когда человек сонный - он тупит и он не принимает новых/правильных решений.

Вот сейчас идет в вступительная компания в университеты Украины - много забавного...
Я вчера ТЩАТЕЛЬНО анализировал - по данным сайта vstup.info.
Первое забавное:
заходишь в раздел какого-нибудь города: МАТЬ ЧЕСНАЯ! Там, где раньше было 10 университетов - теперь 35!!!!! И у новосозданных, расположенных часто в трех стенах - даже не в 4-х - ещё и филиалы есть! Круто!

Второе забавное: сумасшедшие конкурсы на очень показательные специальности, например, типа "Отельное и ресторанное дело". Так и хочется сделать вывод, что через 4 года (подготовка бакалавров) в Украине будет бум туристического бизнеса...

Третье забавное: вчера "прозвонил" в несколько Приемных комиссий - переговорил с Ответственными секретарями. О том, о сём...
Одна фраза запомнилась - родители абитуриентов - запишите себе где-то.
Это не я сказал, это сказал Ответственный секретарь Приемной комиссии одного очень очень важного универа:

"У нас вот такая тенденция появилась: заходят родители с абитуриентом и говорят: "Мы вот прошлись по коридорам всех учебных корпусов и нигде не встретили НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА: У ВАС ВООБЩЕ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВЕДЕТСЯ?"

Так то вот...
Казалось бы - это НЕ про недвижимость - а не скажите... это про будущее...
А будущее - оно такое...
Ну такое...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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