Додано: Чет 25 лип, 2019 15:08

Так получилось, что одни мои приятели (лендлорды) сейчас путешествуют уже третью неделю на авто по Норвегии, а другие живут в Стокгольме - выехали на ПМЖ из (название города удалено, но город реально хороший).Кстати, замечу, что свадьба у них была в Стокгольме, но я поленился посетить - да и вообще хоть слово "свадьба" упоминается в юморесках отвыше, но я давно на свадьбах как-то не был...Ну, юморески всегда могут содержать вымысел, даже если они написаны в жанре "Примитивизм" от первобытного человека...История сейчас про Швецию.Где-то полгода назад мы обсуждали с ними - с новыми жителями знойной Швеции - вопрос о том, что лучше: купить уютную классную квартирку в Анталии и прилетать из Стокгольма в Анталию (не поверите, турки держат по 2-4 рейса в день "Анталия-Стокгольм", у Пегасуса даже прямые рейсы по понедельникам и субботам - 4 часа перелет, по смешной цене в районе 225 долларов туда и обратно) или купить "дачу" под Стокгольмом?Ну вот, дообсуждались: сегодня пригласили прилететь в Швецию зимой покататься на лыжах...Дачка вот такая...Примерно 9 часов езды от Стокгольма...Ну вот и не знаю, от добра добра не ищут: так я посмотрел в окно в Анталии: солнечно - выехал покуражиться на горнолыжный курорт Saklikent - от моего дома - 45 км, 1,5 часа езды по чудной красивой горной дороге...Ну а если погода вообще класс и на неделю вперед - тогда, конечно, собаку - в багажник - и 625 км по скоростной дороге через горный перевал 2200 м (скоростная трасса) - горнолыжный курорт Kayseri-Erciyes.Берем калькулятор:- skipass на день в Швеции - самый дешевый - если брать заранее - 50 евро. Kayseri-Erciyes - 13 (тринадцать) евро.- вот для сравнения - снять такой домик - в переводе со шведского называется "Скромность" - 500 евро на неделю; отель IBIS Kayseri (очень рекомендую) - 27 долларов в день номер на двоих, с шикарным фирменным завтраком и - не поверите - правом держать в номере собаку, когда я катаюсь на лыжах...Так, ребята-демократы, есть над чем подумать...В Швецию надо везти свои лыжи - один комплект на Пегасусе - в одну сторону - 25 долларов - еще добавьте 50 долларов на человека...Прокат авто в Швеции - как мне сказали - вещь в Швеции не популярная и дорогая...Так-так-так... Как-то мне уже перехотелось ехать кататься на лыжах в Швецию...Так, ладно, покупаем квартиру в Стокгольме "для души" - может какую-никакую "Светку" надо будет... как бы это культурно сказать... "естествовать"? Нет, неподходящее слово... "приженить"? Тоже не подходит... Ну, потом найду слово...Итак, берем в кредит квартиру-трешку в Стокгольме...Кредит - 3,5% годовых... Кредит на 20 лет - все, как в Украине...Цена квартиры неплохая - не дорого и не дешево: 70 кв.м в хорошем районе, 3 750 000 sek, это трёшка, 3 750 000 sek, это 375.000€.Первый взнос мы заплатим - беру калькулятор - 565.000 sek (около 56.000€).Это 15% от стоимости.Вроде всё понятно и всё просто...Так, что-то калькулятор глючит: 375.000 €. 375.000 €. 375.000 €.Так, стоп! За эти деньги можно в Анталии купить 10 (ДЕСЯТЬ) квартир и 10 раз в день ездить на горнолыжный курорт...Так, считаю дальше: после всех налогов КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ специалист получит на руки примерно 2 200 евро...Беру калькулятор: из 2 200 евро отдать надо за коммуналку минимум 500 евро...Ага... ага...Так, беру калькулятор: на еду харчи минимум надо потратить еще 500 евро...На остатке 1200 евро...Вот из них буду погашать кредит...В Анталии коммуналка и квартплата вряд ли выше 40 евро в месяц...Нет, ребята, демократы: только Анталия!