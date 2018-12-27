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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:08

ПОКУПАЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ В ШВЕЦИИ: "ЗА" И "ПРОТИВ".

Так получилось, что одни мои приятели (лендлорды) сейчас путешествуют уже третью неделю на авто по Норвегии, а другие живут в Стокгольме - выехали на ПМЖ из (название города удалено, но город реально хороший).
Кстати, замечу, что свадьба у них была в Стокгольме, но я поленился посетить - да и вообще хоть слово "свадьба" упоминается в юморесках от stm выше, но я давно на свадьбах как-то не был...
Ну, юморески всегда могут содержать вымысел, даже если они написаны в жанре "Примитивизм" от первобытного человека...

История сейчас про Швецию.
Где-то полгода назад мы обсуждали с ними - с новыми жителями знойной Швеции - вопрос о том, что лучше: купить уютную классную квартирку в Анталии и прилетать из Стокгольма в Анталию (не поверите, турки держат по 2-4 рейса в день "Анталия-Стокгольм", у Пегасуса даже прямые рейсы по понедельникам и субботам - 4 часа перелет, по смешной цене в районе 225 долларов туда и обратно) или купить "дачу" под Стокгольмом?

Ну вот, дообсуждались: сегодня пригласили прилететь в Швецию зимой покататься на лыжах...
Дачка вот такая...
Зображення
Примерно 9 часов езды от Стокгольма...
Ну вот и не знаю, от добра добра не ищут: так я посмотрел в окно в Анталии: солнечно - выехал покуражиться на горнолыжный курорт Saklikent - от моего дома - 45 км, 1,5 часа езды по чудной красивой горной дороге...
Ну а если погода вообще класс и на неделю вперед - тогда, конечно, собаку - в багажник - и 625 км по скоростной дороге через горный перевал 2200 м (скоростная трасса) - горнолыжный курорт Kayseri-Erciyes.
Берем калькулятор:
- skipass на день в Швеции - самый дешевый - если брать заранее - 50 евро. Kayseri-Erciyes - 13 (тринадцать) евро.
- вот для сравнения - снять такой домик - в переводе со шведского называется "Скромность" - 500 евро на неделю; отель IBIS Kayseri (очень рекомендую) - 27 долларов в день номер на двоих, с шикарным фирменным завтраком и - не поверите - правом держать в номере собаку, когда я катаюсь на лыжах...
Так, ребята-демократы, есть над чем подумать...
В Швецию надо везти свои лыжи - один комплект на Пегасусе - в одну сторону - 25 долларов - еще добавьте 50 долларов на человека...
Прокат авто в Швеции - как мне сказали - вещь в Швеции не популярная и дорогая...

Так-так-так... Как-то мне уже перехотелось ехать кататься на лыжах в Швецию...

Так, ладно, покупаем квартиру в Стокгольме "для души" - может какую-никакую "Светку" надо будет... как бы это культурно сказать... "естествовать"? Нет, неподходящее слово... "приженить"? Тоже не подходит... Ну, потом найду слово...

Итак, берем в кредит квартиру-трешку в Стокгольме...
Кредит - 3,5% годовых... Кредит на 20 лет - все, как в Украине...
Цена квартиры неплохая - не дорого и не дешево: 70 кв.м в хорошем районе, 3 750 000 sek, это трёшка, 3 750 000 sek, это 375.000€.
Первый взнос мы заплатим - беру калькулятор - 565.000 sek (около 56.000€).
Это 15% от стоимости.
Вроде всё понятно и всё просто...
Так, что-то калькулятор глючит: 375.000 €. 375.000 €. 375.000 €.
Так, стоп! За эти деньги можно в Анталии купить 10 (ДЕСЯТЬ) квартир и 10 раз в день ездить на горнолыжный курорт...
Так, считаю дальше: после всех налогов КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ специалист получит на руки примерно 2 200 евро...
Беру калькулятор: из 2 200 евро отдать надо за коммуналку минимум 500 евро...
Ага... ага...
Так, беру калькулятор: на еду харчи минимум надо потратить еще 500 евро...
На остатке 1200 евро...
Вот из них буду погашать кредит...
В Анталии коммуналка и квартплата вряд ли выше 40 евро в месяц...

Нет, ребята, демократы: только Анталия!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:55

інфо для роздумів
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10902174
Депо ставки в Турції вниз?
Ердоган підімяв Банк Турції під себе?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:12

... за крок до перевороту думок ©

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:16

  Квесторе_поверніться написав:інфо для роздумів
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10902174
Депо ставки в Турції вниз?
Ердоган підімяв Банк Турції під себе?

Так, все дуже погано: замість Реджепа Ердогана, який керував країною вже майже 20 років, і так і не вивчив, хто керує Національним банком, тепер керує Реджеп Ердоган, фахівці вважають, що йому точно скажуть, хто керує Національним банком.
Депозитні ставки пішли вниз: там, де було 23,5% річних - стало 23,5 відсотка річних (дані на цю мить):
Зображення
Новим керівником Національного банку - за прикладом України - призначено "нове обличчя" - людину 1971 року нарордження на ім"я "МУРАТ" - в минулому був першим заступником Голови Національного банку на ім"я "МУРАТ"
Є дуже неприємні новини для багатьох форумчан.
Текст з оригіналу повідомлення з сайту Національного банку Туреччини під головуванням нового Голови національного банку:

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность демонстрирует умеренное восстановление. Несмотря на ослабление перспектив глобального роста, экспорт товаров и услуг продолжает увеличиваться из-за изменений в конкурентоспособности, и сильный курс туризма поддерживает экономическую активность через прямые и связанные секторы. Чистый экспорт будет продолжать способствовать росту в предстоящий период; Ожидается, что с учетом тенденции [b]к снижению инфляции и частичного восстановления финансовых условий постепенное восстановление экономики продолжится. Ростовой состав положительно влияет на внешнее равновесие. Ожидается, что улучшение баланса текущих операций продолжится." [/b]
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/ ... DUY2019-29
От же ж біда так біда...
Блін, ну не горить ніяк хата у сусіда... От же ж біда так біда...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:54

  akurt написав:Уважаемый Понаехал!
на этом форуме на этой ветке никогда не пишут ложную непроверенную информацию, особенно про послов, расстрелянных массово из снежной пушки шоколадными конфетами.

Какая сгежная пушка? В этой Турции вообще жесть творится...
https://people.onliner.by/2019/07/24/turzi9
Сосед посла по жилью(такие хорошие соседи в этике турецкой...) растрелял работника посольства РБ с 13ти летним сыном. Он прикрыл сына собой...
Ваши шутки про снежную пушку вообще не уместны.

А вот так прошла узурпация власти диктатором в Турции:
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Turkish_coup_d%27%C3%A9tat_attempt

ЕС спонсирует тцруию что б мигранты оставались там
https://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-49215424

Поэтому еще раз пожелаю удачи вам в инвестициях в Турцию :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Понаехал
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