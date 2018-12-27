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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:06

  akurt написав:Уважаемые читатели ветки ...

Уважаемый автор ветки.

Вас реально интересно читать, но - без обид - вы ведете себя действительно как женщина.

При малейших признаках тролизма вы начинаете воевать с ветряными мельницами. Забейте болт на коментаторов. В этом и есть нормальное мужское поведение - "все недовольные идут прямо на йух". и все.

Или вот это вот "Тут было бы ..... если бы не коментарии следующих ...".
Чем остальные читатели могут на ваших опонентов/недругов/тд повлиять? Или вы реально ждете что они перестанут тут срать вам в душу (и похоже у них это получается) от того, что вы таким образом их пытаетесь образумить?

Есть что сказать - так пишите, а не шантажируйте или что вы там пытаетесь донести этим приемом.

Еще раз повторюсь - вас исключительно интересно читать, когда вы пишете по делу.

С уважением
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:31

  akurt написав:Сохраним для истории, чтоб все знали, что такое НЕ флуд... и что такое "высокий интеллект"...
Зображення

Это учётка akurt хорошо придумала. :)
Сыпать оскорблениями про умственное развитие и тд., какой инфантилизм, какое развитие... :mrgreen:

ПС у вас сегодня опять тесла упала...
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Вопрос знатокам:

Увидел декларацию знакомого, он уже 3 года на работе в гос.структуре.

Там фигурирует квартира в Испании, 80 метров, купленная в 2018 году, в поселке возле Мурси (юг Испании).

Внимание, вопрос: нафига это куплено, если учитывать что у знакомого молодой возраст (40 лет), двое детей учатся в школе в Киеве, мигрировать в Испанию он не будет явно, работать с такими заработками может только в Украине.

Что эта хата ему даст? Гражданство ЕС?

Учитывая что на работе отпуск -2 недели, то для отдыха на 2 недели в году покупать квартиру - странно.

Или это импульсивная покупка?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:17

  investorkiev написав:Вопрос знатокам:

Увидел декларацию знакомого, он уже 3 года на работе в гос.структуре.

Там фигурирует квартира в Испании, 80 метров, купленная в 2018 году, в поселке возле Мурси (юг Испании).

Внимание, вопрос: нафига это куплено, если учитывать что у знакомого молодой возраст (40 лет), двое детей учатся в школе в Киеве, мигрировать в Испанию он не будет явно, работать с такими заработками может только в Украине.

Что эта хата ему даст? Гражданство ЕС?

Учитывая что на работе отпуск -2 недели, то для отдыха на 2 недели в году покупать квартиру - странно.

Или это импульсивная покупка?

Дуже просто: привалило дурних грошей (раптовий відкат, хабар, знайшов під грушею, наколядував ...). В банк - стрьомно і більше 10 фондів розкидати, якщо вважати, що вартість м2 - 1К (мабуть більше), наліком - ще стрьомніше тримати. Тенденція у "папередніков" - нерухомість саме в Іспанії, на відміну від "ростовчан" і "кримнашистів". Тому вклав легкі гроші у нерухомість і спить спокійно. Конфіскації зіроу, втікати теж є куди. Запасний аеродром. Екстрадиція - справа теж довга. Так зробило багато чиновників середнього і вищого рівня у Києві за останні 2-3 роки. Хтось - вілли, а хтось - квартири на 50-100 м2. Просто аби була.
Такі от реалії у держсекторі.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Просто интересно практический смысл этой покупки.

Насколько я знаю, содержание ее в год (без активного проживания) будет около 2000€ в год (налоги и комунал).

Ну сбежал ты в эту квартиру. И на что жить? Я понимаю еще покупку какого нибудь магазина или ТЦ в Испании - на доход в случае чего можно жить всю жизнь, хоть и скромненько.

И почему Испания? Тоже мне не понятно. Летом жара. Есть там сейчас программа «гражданство за инвестиции»?

В Португалии кажется есть, и на Кипре.

В Греции климат лучше и лететь ближе, можно даже на машине доехать, если из Одессы например.

Загадка для меня вобщем.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Более того, учитывая опыт ВФЯ и компании - так недвижимость в Ростове нужно покупать, или в Москве.

Оттуда точно не экстрадируют, плюс понятный рынок аренды - можно сдавать пока.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:49

Внимание, вопрос: нафига это куплено, если учитывать что у знакомого молодой возраст (40 лет), двое детей учатся в школе в Киеве, мигрировать в Испанию он не будет явно, работать с такими заработками может только в Украине.

Что эта хата ему даст? Гражданство ЕС?

мои знакомые приобрели 2к аппартаменты в Аликанте. Бывают там 3 недели в году. Все остальное время сдают управляющей компании. На вырученные деньги от аренды путешествуют.У меня тот же вопрос: зачем? бизнеса там нет, живут в Украине гораздо выше среднего, из детей - одна в США, другая- в Канаде будет, третья- пока в школе.
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

у меня тоже есть возможность купить квартиру в Турции. Вот и думаю: зачем мне она в ближайшие 10 лет? Что я там буду делать. Пыталась представить свою жизнь без работы - пока трудно.
часто путешествовать - есть возможность, работа - уже не напрягает и в удовольствие, доход дает очень хороший, страховка здоровья-очень хорошая, вот так все бросить ...
не готова
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:01

Очень правильные ответы по поводу Испании.
Надо понимать, что если - как известно - в стране есть деньги, то должны же быть люди, у которых их много.
Двое моих знакомых имеют квартиры в курортных городах Испании.
Два примера не показательны, но просто как ответ на вопрос:

Квартира 1 куплена в феврале 2014 за 70 000 евро как ответ на события в Украине. Сдавалась в аренду за малые деньги - сами приезжали туда на пару недель в году, денег от аренды ЗА ГОД хватало ТОЛЬКО чтобы обеспечить свое собственное пребывание. В прошлом году в том "мертвом" городке в несезон продали - купили поближе к Барселоне - я давал подробный отчет выше - попробуйте пробраться через тот мусор, которым тут наследил красавец, что будет к старости лет покупать квартирку в Уфе или в Магнитогорске - там точные цифры и фото.
Надеются в этом сезоне на прибыль.

Квартира 2 куплена по очень простой причине: в одном приличном городе продали свою фазенду за 450 000 долларов (просили 650 000 долларов).
Купили за 140 000 - кажется евро - я тоже подробно писал выше - бывают там 1 раз в году.
Кажется, не сдают - просто для души.
И в первом, и во втором случае о ВНЖ и не мечтают. Ну как бы оно им и не нужно. Кроме того получить ВНЖ в Испании практически невозможно. Это вам не Турция.

Так что причины банальные.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:33

  djbnd777 написав:у меня тоже есть возможность купить квартиру в Турции. Вот и думаю: зачем мне она в ближайшие 10 лет? Что я там буду делать. Пыталась представить свою жизнь без работы - пока трудно.
часто путешествовать - есть возможность, работа - уже не напрягает и в удовольствие, доход дает очень хороший, страховка здоровья-очень хорошая, вот так все бросить ...
не готова


Отличный текст!
Мне понравился.
Я бы, конечно, мог спросить у djbnd777, в каком городе живет - но как правило не отвечают, потому и не буду спрашивать.

Сегодня проехал за рулем от Львова до Киева - сейчас на даче у приятелей - к сожалению, я не работаю и, как правило, просто путешествую по миру - и не поверите - как раз по дороге (очень приличная и красивая трасса Чоп-Львов-Ровно-Киев, по дороге не мог не "заскочить" хоть на 10 минут в Олеський замок) думал и делал в уме расчет как раз на эту тему.
Попробую выложить то, что было "в голове".
Итак:
1. Дано: новострой в Днепре или в Киеве, или во Львове - цена по-минимуму 700 долларов квадрат.
Двушка - скажем 70 квадратов - цена бетонного параллелопипеда 700х70=49 000 долларов. С оформлением и другими расходами - 50 000 долларов.
2. Ремонт в наши дни по-минимуму скромно прилично - 15 000 долларов.
3. Всего расходы: 65 000 долларов + нервы и ожидания окончания минимум 3 месяца.
4. Что в кармане? Двушка за 65 000 долларов. Что с ней делать?
Вариант "А" - жить, наконец-то самому, любимому. Согласны? Точно согласны? Именно этот вариант - покупку мною двушки для себя любимого вызывает просто тошнотворную зависть и топанье ногами с брызганием слюной. Прикольно, правда?

Вариант "Б" - сдавать. Теоретически - если это не большой колхоз под названием "Запорожье", то за 10 500 - 14 000 гривен или при благоприятном раскладе - 500 баксов в месяц.
Тут правда, така незадача: сегодня разговаривал с двумя риэлторами в Днепре - сказали на рынке СДАЧИ жилья и покупки жилья ПОЛНЫЙ ШТИЛЬ. Полный и бесповоротный. Сказали: не дай Бог сейчас потерять клиента, что счастливо живет. Не дай Бог заикнуться о повышении цены. Проходит эксперимент: съехал квартирант с фальшивой "двушки" - переделана с однушки в 50 квадратов - выставили РОВНО месяц назад за 13 500 - НЕТ НИКТО. Месяц простоя - вам скажут все арендодатели - все равно, что целый год сдавал на 1000 дешевле, чем хотел.

Итак: при благоприятном раскладе имеем +500 баксов, согласны? Отлично!

Вариант "В" - берем 65000 долларов и меняем в интернет-банкинге турецкого банка, лежа на диване с бокалом шампанского в руке, на 65000х5.72 (вчера был 5.72, сегодня уже нет и 5,60 - хи-хи)=371 800 турецких лир.
Открываем депозит под 23,5% годовых и имеем в год:
371800х23,5%=87 373 лиры.
Вычитаем налог от прибыли - 10% - и имеем чистыми 78 635 лир или по курсу на сегодня 78635/5,60=14 042 мерзко-противных зелено-ужасных долалров в год или 1170 долларов в месяц.
Одна тысяча сто семьдесят долларов США.
Легко и просто, и не через 3 месяца после покупки параллелепипеда.

Это БЕЗ ".. работа - уже не напрягает и в удовольствие, доход дает очень хороший"
Если не секрет - а это не секрет - назовите что такое "доход хороший".
Только попробуйте вот честно, без приукрашиваний. Тут же нет особого секрета...
Мы же не спрашиваем ваш ИНН. Вот подруга жены устроилась на новую работу в киоск по продаже семян - честно платят 5 000 гривен в месяц, работа легкая и не напрягает - взял - нашел среди 200 видов семян помидоров пачечку семян названия такого, как сказала бабушка/дедушка - продал и сидишь, ждешь следующего... Вам дедушка что? Пакет навоза? Их есть у нас!

И тога мы еще обсудим вопрос:
что лучше, сидя на балконе с видом на горы и смакуя холодное шампанское после того, как поплавал в своем бассейне и иметь 1170 долларов месяц, НИЧЕГО не делая, или дойти до хорошей "планки", когда "работа не напрягает" и провести на этой работе с утра до вечера ту жизнь, которая дается человеку только один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (почти цитата от Н.Островского)?

Если можно - опровергайте с цифрами и расчетами.
Только очень прошу: не рассказывайте мне, что завтра лира к доллару будет 8,5. А если 4,5?
А если вы отобьете свою квартиру только через 65000/(12х500)=11 лет и вы не продадите свою квартиру через 11 лет даже за 30 000 долларов????
Вам не дано предугадать, так же, как и курс гривны к доллару к концу года.
А потому: ближе к телу, как говорил Мопассан (почти цитата).
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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