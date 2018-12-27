Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:33

djbnd777 написав: у меня тоже есть возможность купить квартиру в Турции. Вот и думаю: зачем мне она в ближайшие 10 лет? Что я там буду делать. Пыталась представить свою жизнь без работы - пока трудно.

часто путешествовать - есть возможность, работа - уже не напрягает и в удовольствие, доход дает очень хороший, страховка здоровья-очень хорошая, вот так все бросить ...

не готова у меня тоже есть возможность купить квартиру в Турции. Вот и думаю:Что я там буду делать. Пыталась представить свою жизнь без работы - пока трудно.часто путешествовать - есть возможность, работа - уже не напрягает и в удовольствие, доход дает очень хороший, страховка здоровья-очень хорошая, вот так все бросить ...не готова

думал и делал в уме расчет как раз на эту тему.

Отличный текст!Мне понравился.Я бы, конечно, мог спросить у, в каком городе живет - но как правило не отвечают, потому и не буду спрашивать.Сегодня проехал за рулем от Львова до Киева - сейчас на даче у приятелей - к сожалению, я не работаю и, как правило, просто путешествую по миру - и не поверите - как раз по дороге (очень приличная и красивая трасса Чоп-Львов-Ровно-Киев, по дороге не мог не "заскочить" хоть на 10 минут в Олеський замок)Попробую выложить то, что было "в голове".Итак:1. Дано: новострой в Днепре или в Киеве, или во Львове - цена по-минимуму 700 долларов квадрат.Двушка - скажем 70 квадратов - цена бетонного параллелопипеда 700х70=49 000 долларов. С оформлением и другими расходами - 50 000 долларов.2. Ремонт в наши дни по-минимуму скромно прилично - 15 000 долларов.3. Всего расходы: 65 000 долларов + нервы и ожидания окончания минимум 3 месяца.4. Что в кармане? Двушка за 65 000 долларов. Что с ней делать?Вариант "А" - жить, наконец-то самому, любимому. Согласны? Точно согласны? Именно этот вариант - покупку мною двушки для себя любимого вызывает просто тошнотворную зависть и топанье ногами с брызганием слюной. Прикольно, правда?Вариант "Б" - сдавать. Теоретически - если это не большой колхоз под названием "Запорожье", то за 10 500 - 14 000 гривен или при благоприятном раскладе - 500 баксов в месяц.Тут правда, така незадача: сегодня разговаривал с двумя риэлторами в Днепре - сказали на рынке СДАЧИ жилья и покупки жилья ПОЛНЫЙ ШТИЛЬ. Полный и бесповоротный. Сказали: не дай Бог сейчас потерять клиента, что счастливо живет. Не дай Бог заикнуться о повышении цены. Проходит эксперимент: съехал квартирант с фальшивой "двушки" - переделана с однушки в 50 квадратов - выставили РОВНО месяц назад за 13 500 - НЕТ НИКТО. Месяц простоя - вам скажут все арендодатели - все равно, что целый год сдавал на 1000 дешевле, чем хотел.Итак: при благоприятном раскладе имеем +500 баксов, согласны? Отлично!Вариант "В" - берем 65000 долларов и меняем в интернет-банкинге турецкого банка, лежа на диване с бокалом шампанского в руке, на 65000х5.72 (вчера был 5.72, сегодня уже нет и 5,60 - хи-хи)=371 800 турецких лир.Открываем депозит под 23,5% годовых и имеем в год:371800х23,5%=87 373 лиры.Вычитаем налог от прибыли - 10% - и имеем чистыми 78 635 лир или по курсу на сегодня 78635/5,60=14 042 мерзко-противных зелено-ужасных долалров в год илиОдна тысяча сто семьдесят долларов США.Легко и просто, и не через 3 месяца после покупки параллелепипеда.Это БЕЗ ".. работа - уже не напрягает и в удовольствие, доход дает очень хороший"Если не секрет - а это не секрет - назовите что такое "".Только попробуйте вот честно, без приукрашиваний. Тут же нет особого секрета...Мы же не спрашиваем ваш ИНН. Вот подруга жены устроилась на новую работу в киоск по продаже семян - честно платят 5 000 гривен в месяц,- взял - нашел среди 200 видов семян помидоров пачечку семян названия такого, как сказала бабушка/дедушка - продал и сидишь, ждешь следующего... Вам дедушка что? Пакет навоза? Их есть у нас!И тога мы еще обсудим вопрос:что лучше, сидя на балконе с видом на горы и смакуя холодное шампанское после того, как поплавал в своем бассейне и иметь 1170 долларов месяц, НИЧЕГО не делая, или дойти до хорошей "планки", когда "работа не напрягает" и провести на этой работе с утра до вечера ту жизнь, которая дается человеку только один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (почти цитата от Н.Островского)?Если можно - опровергайте с цифрами и расчетами.Только очень прошу: не рассказывайте мне, что завтра лира к доллару будет 8,5. А если 4,5?А если вы отобьете свою квартиру только через 65000/(12х500)=11 лет и вы не продадите свою квартиру через 11 лет даже за 30 000 долларов????Вам не дано предугадать, так же, как и курс гривны к доллару к концу года.А потому: ближе к телу, как говорил Мопассан (почти цитата).