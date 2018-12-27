Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:47

ОЧЕНЬ ВЕРНО!!!

Почти!

Точнее, не совсем...

Тут давеча один прикольный парнишка писал, что я что-то рекламирую, не хочется бесплатно давать уроки на тему "Что такое реклама и зачем".

Но в мае 2018 я помог коллеге по бывшей работе (увольняется совсем с 1 сентября. Должность с личным кабинетом) купить квартиру и почти сразу - открыть счет в расположенном рядом YapiKredi банке.

Без ВНЖ - счет открывается - как и ВНЖ выдается - по факту владения недвижимости.

То есть мы пришли в банк с копией Свидетельства о праве собственности на квартиру и Договором на подключение воды/электроэнергии (лучше прийти с квитанциями первой оплаты за свет или воду) - снимают копии - запрос в головной офис в Анкару - ответ - счета открыты и готовы. Интернет - банкинг запустили прямо в отделении.

Карта привязана к счету в лирах - выдается бесплатно. Обслуживание бесплатно. Что интересно, карта со сроком действия 10 лет, что тоже приятно.

Первые транши в валюте приходили от него на мой счет в турецком банке - снимали быстро и легко (заказ крупной суммы валюты сегодня на завтра);

Сейчас он в Украине (приедет в сентябре) - а депозиты в долларах и в лирах работают.

Между прочим, лендлорд. 2 (две) квартиры под сдачу в Украине - в месяц 10500+11500.

Гривен.

"Конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки..."



Теперь он делает так: вот сегодня до полуночи акция у авиакомпании Пегасус - рейсы из Украины (любой город) в Анталию или Стамбул туда и обратно - 80 евро или чуть выше - жену в охапку, 22 000 новых бакинских в охапку - прилетел - в банк - проценты по депозиту - новый депозит - плавает в бассейне своего дома - у него бассейн даже больше, чем в моем доме, пьет шампанское у себя на балконе с видом на Средиземное море.

Квартиру обставил сам - очень стильно и в цветовой гамме все красиво и не нарочито сделано.

Вся техника - Самсунг.

Кондиционеры - Дайкин.

Технику и кондиционеры я помогал выбирать...

Квартира была куплена полностью готовая - с мебелью в кухне и прихожей (прихожая просто отличная). Кухня - буквой "Г" большая. Балкон - плитка на полу +нержавейка+мрамор полированный. Электрожалюзи в главной комнате.

Что интересно, в его доме - там 30 квартир - живет одна семья из славного города с идеально чистым воздухом (там из труб каждый день выпускают концентрированный кислород) - Запорожье - дружат...

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)