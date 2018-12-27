а разрешите уточнить: а фонд гарантирования вкладов есть? покроет всю сумму депо?
взяв депо под 23,5 банк вкладывает в турецкие ОВГЗ (со ставкой 27-28 годовых)? или кредитует под 30% местных бизнюков?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:53
Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:16
akurt
Работаю в Киеве, живу в 50 км от работы( дорога- 1час) , в пробки не езжу, если нужно быть на работе, приезжаю к 11.Могу работать удаленно.Живу в частном доме 170кв.м. на 6сотках,ребенок в Варшаве. Сдаю на Довженко (Енран дом) 2к квартиру за 12000 грн, и 1/2 квартиры в Броварах за 2250грн, такою же сумму получает семья брата.По цене не заморачиваемся, не те деньги...З/п мин 23000, но такого не получала никогда, мах-не всегда, но 80 000 было, но этих 80 000 не хочу...В среднем весь доход примерно 50 000 в месяц (доходы от заначки не считаю, я из реинвестирую).Топливо не считаю-компенсация, расходы по содержанию дома 611 свет, газ - по сезону, в год 1500 куб.м. Зеленая заначка инвестирована под 15% безналоговых годовых.
на счету держу по паре тысяч долларов и евро.Уже не помогаю сыну, так, только как приятный бонус пару тысяч гривен скину на приват.Одежда, обувь-импорт посылкой, еда- не из АТБ, вип страховка-обслуживаюсь в добробуте, лекарства и обследования-100%покрытие в период обострения, кроме добавок и витаминов, стоимость 14000 в год, покрытие 200 000. меня устраивает. Хочу все равно эмигрировать, но не сейчас.
в планах - продать недвижимость и применить один из пунктов, озвученных Вами.
Но пить каждый день шампанское... ничего не делая. Ну пока не могу представить. Во- первых, я не могу жить на 50 кв м, с соседями и чужими звуками, кроме собачьих))
во-вторых-чем заниматься целый день: ну почитала, поубирала, погуляла с собакой) - дальше что?
вот шепчу ребенку про ребенка через 2 года - конечно тогда будет чем заниматься.
а ближайшие годы-бросать все - не готова. За этот год -8 путешествий выполняю, и зарабатываю и отдыхаю.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:36
Реально вы - первый человек, который написал подробно и вероятно точно.
Все реально просто прячутся.
Читаю с интересом - думаю - не только я.
Реально спасибо.
Сегодня проехал по Киеву.
Ощущения грустные.
Заезд с правого берега на левый по мосту со стороны "Видубичи" на "Осокорки-Позняки" напомнил мне ДиснейлендПариж, только круче и интереснее.
Самое прикольное меня ожидало на левом берегу.
Вот фото примерно в 18-00.
Прикол состоит в том, что крупные раки продают - САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В КИЕВЕ - Made in Turkey за 350 гривен кг.
Раки реально - из Турции.
Дело в том, что в Анталии раки продаются по 25 лир или примерно по 120 гривен кг.
Это я к тому, о чем писал уже не раз: СКОЛЬКО Бы Вы НИ ЗАРАБАТЫВАЛИ - у вас все эти деньги отберут быстро и изящно.
Приятно и интересно узнать, что ребенок учится в Варшаве (я изучал вопрос - но лет 6-7 назад).
Если можно - тезисно:
- специальность...
- как попал (выучил ли перед поступлением польский язык)...
- примерные расходы...
А вообще приятно, что есть на форуме адекватные люди.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:46
морда
Конечно, ФГВ есть - об этом пишут на сайте каждого банка - 200 000 лир.
Еще интересно, что за время с 1299 года (Начало существования Османской империи) по 26 июля 2019 в Турецкой республике не "лопнул" ни один банк.
Аллах в случае чего - что то там быстро отрезает, причем навсегда.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 лип, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:46
"Вариант "В" - берем 65000 долларов и меняем в интернет-банкинге турецкого банка, лежа на диване...."
Сначала надо получить турецкий ВНЖ
Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:47
ОЧЕНЬ ВЕРНО!!!
Почти!
Точнее, не совсем...
Тут давеча один прикольный парнишка писал, что я что-то рекламирую, не хочется бесплатно давать уроки на тему "Что такое реклама и зачем".
Но в мае 2018 я помог коллеге по бывшей работе (увольняется совсем с 1 сентября. Должность с личным кабинетом) купить квартиру и почти сразу - открыть счет в расположенном рядом YapiKredi банке.
Без ВНЖ - счет открывается - как и ВНЖ выдается - по факту владения недвижимости.
То есть мы пришли в банк с копией Свидетельства о праве собственности на квартиру и Договором на подключение воды/электроэнергии (лучше прийти с квитанциями первой оплаты за свет или воду) - снимают копии - запрос в головной офис в Анкару - ответ - счета открыты и готовы. Интернет - банкинг запустили прямо в отделении.
Карта привязана к счету в лирах - выдается бесплатно. Обслуживание бесплатно. Что интересно, карта со сроком действия 10 лет, что тоже приятно.
Первые транши в валюте приходили от него на мой счет в турецком банке - снимали быстро и легко (заказ крупной суммы валюты сегодня на завтра);
Сейчас он в Украине (приедет в сентябре) - а депозиты в долларах и в лирах работают.
Между прочим, лендлорд. 2 (две) квартиры под сдачу в Украине - в месяц 10500+11500.
Гривен.
"Конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки..."
Теперь он делает так: вот сегодня до полуночи акция у авиакомпании Пегасус - рейсы из Украины (любой город) в Анталию или Стамбул туда и обратно - 80 евро или чуть выше - жену в охапку, 22 000 новых бакинских в охапку - прилетел - в банк - проценты по депозиту - новый депозит - плавает в бассейне своего дома - у него бассейн даже больше, чем в моем доме, пьет шампанское у себя на балконе с видом на Средиземное море.
Квартиру обставил сам - очень стильно и в цветовой гамме все красиво и не нарочито сделано.
Вся техника - Самсунг.
Кондиционеры - Дайкин.
Технику и кондиционеры я помогал выбирать...
Квартира была куплена полностью готовая - с мебелью в кухне и прихожей (прихожая просто отличная). Кухня - буквой "Г" большая. Балкон - плитка на полу +нержавейка+мрамор полированный. Электрожалюзи в главной комнате.
Что интересно, в его доме - там 30 квартир - живет одна семья из славного города с идеально чистым воздухом (там из труб каждый день выпускают концентрированный кислород) - Запорожье - дружат...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
когда зарабатываешь достаточно, чтобы не считать, то тратишь деньги так, как считаешь нужным в данный момент. Я на раки деньги тратить не буду, лучше куплю сибас иди дораду.
про ребенка писала раньше, Вы в курсе.
Учил польский 1 год, пока учился в колледже. Потом, после получения документа о среднем образовании и достижении 16 лет(сын пошел в школу в 5 лет), отправили документы в Польско-Японскую компьютерную академию. Я против частного вуза была, планы были в Ягеллонский универ. Но сын где-то в кафешке в Киеве разговорился с поляками и сказал: или в академию или никуда. Академия стоит раза в 2 дороже универа, заплатили за подачу докуметов и за пол-года 7000 злотых. потом приехали в Варшаву, нашли рекомендованные общаги, проехались, выбрали хостел(комната на 4-х) 700 злотых в месяц, оплатили за пол-года. В месяц его бюджет был мною определен в 400 злотых питание,+мобильный 25зл +проездной 140 зл в квартал. 400- это мало, но сын курил и я спросила вдадельца хостела:сколько надо, что на сигареты не хватало? Сейчас сын не курит. Подрабатывал в магазинах, кафе, но до 18 лет проблематично получить работу.
После пол-года учебы, он и с другом по колледжу начали искать квартиру и снимают 2-й этаж особняка в 20 мин от работы (работают оба в PWC). Такие расходы 3 семестра, пока сын и его друг не перевелись на заочку. Пока учился на стационре, как ни крути, но 1000 дол в месяц тратила на сына. помимо озвученных расходов - + перелеты, одежда,обувь подарки, передачки...Учатся по сб-вс в академии 4 дня в месяц. ЗП брутто 5500 зл.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:32
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
если остановились на левом берегу, то приезжайте:
27 липня буде продовження серії наших барбекю на парковці. Але цього разу акцент зробимо на м’ясі. Тож м’ясоїди, м’ясолюби, м’ясомани настав ваш час ‒ MeatTIME у WINETIME.
Крильця ‒ єс.
Ребра ‒ єс.
Баранина від нашою ферми "Тростинка" ‒ єс, єс.
Стейк ‒ звичайно, так!
А ще до м’яса будуть овочі на грилі. А ще буде вино, різне, смачне, ідеально підібране до м’яса ‒ ви ж знаєте, як ми вміємо.
Дітей приводьте обов’язково – їм облаштуємо окрему зону.
І всю цю смачну суботню подію приправимо музикою.
Почнемо о 16:00 на пр. Соборності, 7-Б.
от себя могу предоставить скидку 40% на алко
.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:37
djbnd777! Отлично!
Честно и точно: такая редкость среди форумчан!!!
Спасибо за приглашение - но не смогу посетить ваш рай.
Много планов и встреч.
Что в Киеве бросилось в глаза (последний раз был год назад, и всего несколько часов в июне - когда улетал из Борисполя на Париж - киевляне не обижайтесь - наблюдения постороннего):
- на перекрестке Житомирского шоссе и Большой окружной дороги - недостроенный один небоскреб - стоит по-моему с 2002 года - без окон и дверей...
- проезд по Большой окружной - генделыки какие-то, и справа очень грустные высотные безликие дома как будто заселены героями сериала "Ходячие мертвецы". Вот что-то похожее - на окружной Бухареста. Как-то очень грустно.
- мост Метро через Днепр - просто мрак - все ржавое и очень грустное. По первой полосе (все три плотно заняты) - вереницы большегрузных авто пробираются по ямам моста.
- сюрреалистический вид на правый берег - я не знаю, какой архитектор эти шикарные дома создавал, но выглядят они реально глупо. Архитекторам надо было посмотреть на Стамбул - едешь и голова не успевает вертеться налево-направо.
- в Стамбуле этот раз я проехал специально (навигатор упорно не хотел вести) по подземным туннелям под Босфором - уникальные глубоководные сооружения, которым нет равных в мире кажется - не успел въехать (2 полосы в каждом направлении) - уже выехал без проблем.
Если вы получаете 80 000 гривен в месяц - наверное, Киев хорошее место.
Но вот меня не уговорите.
Разве что на коньяк сегодня на Левом берегу друзья уговорили - совсем близко к Днепру...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:29
akurt
ну 80 000 -это реально тяжело, и чтобы получать их, то нужно в таком режиме работать каждый месяц. Но жизни не будет, поэтому я отказалась от части работы.
мост метро обещали на паспорте стройки закончить 01.06.2019 (((
+мост на Шулявке((. Дорога - это не вам эвропа... тут нервы нужны крепкие.
вот проедешь в такой дороге 2 раза в день, и сразу патриотизьм улетает вместе с выхлопными газами камазов и удолбанных маршруток.
|