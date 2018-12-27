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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

от тільки зібрався пана Акурта запросити на коньяк, як він - "Много планов и встреч". Як казали мої родичі - "тиць-3,14диць". А коли пан Акурт буде у своїй облюбованій Анталії, то взагалі потім не підходь :)
stas_rst
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  #<1 ... 367368369370
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