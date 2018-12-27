|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:39
от тільки зібрався пана Акурта запросити на коньяк, як він - "Много планов и встреч". Як казали мої родичі - "тиць-3,14диць". А коли пан Акурт буде у своїй облюбованій Анталії, то взагалі потім не підходь
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3972
|350478
|
П'ят 26 лип, 2019 12:33
jump
|
|76
|12857
|
|
|45
|5386
|
|