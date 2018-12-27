Додано: Суб 27 лип, 2019 07:32

(народна мудрість)1. Якщо ви ВЧАСНО продали Шевченкову хату у селі неподілк від великого міста не менше, ніж за 450 000 доларів (просили 650 000 0 але часи важкі, таку купу грошей жадібні покупці не дали) - вам в Іспанію - купити квартирку в Аліканте, та раз на рік приїжджати тули, кожен раз виконуючі підрахунок: 450 000 доларів мінус 150 тисяч євро, то буде, то буде, скільки ж воно буде?2. Якщо маєте файну реально роботу та живете у славетному Києві - а діти вчаться за кордоном - ще трохи можна пожити і в Києві. Підтримую.3. Якщо ви лендлорд і вмієте за допомогою сайту flypgs купувати собі квитки на рейси "Львів-Стамбул" або "Запоріжжя-Анталія (вчора приятель все ж купував - хотів встигнути до опівночі - то я змушений був допомагати) - то - жінку в руки - 22 000 доларів дістати із диван-кроваті - половину жінці за пазуху, половину собі в труси та хутчі в Анталію або в Стамбул.4. Якщр ви такий ледачій, як, але дружите із калькулятором та з головою - то вам купити зі ціною 1/3 квартири у Києві (вчора радилися чи купувати гарному легіню, який пішов від жінки та залищив їй найцінніше: шикарну квартиру, шикарну машину, шикарну дитину, а самому тре десь жити і прийшли до виссновку, що для ПОЧАТКУ нового вільного життя варто купити у Києві новобудову, але із ремонтом по 1450 доларів квадрат) чудову квартирку в Анталії, а за гроші що залишилися: 1-1/3=2/3 грошей відкрити депозит в турецькому банку та пити шампанське на балконі із видом на гори.5. Если добрые послушные ласковые дети оставили вам на шее сидеть пару внуков - вам сидеть на одной попе.6. Ну а якщо ви дуже-дуже вумний, високий та стрункий, але не маєте ні грошей, ні калкулятора, то... Нє ну не зовсім "то"... можна писати щось цікаве тут...Хоча працювати та отримувати на свята Почесні грамоти та премії - то дуже приємно. В мене таке вже було...P.S. Утром выгуливаю собаку и читаю объявление на столбе, какой-то салон приглашает к себе на парикмахерские услуги:- мужская стрижка 70 гривен- женская стрижка 200 гривенЦены не удивили: все ровно в 2 раза дороже, чем в Анталии,А потому вывод однозначный: если можете организовать дело так, что бабло и бабулеты падают с неба - то путь ваш один - в Анталию!Для справки: подданные императора Аттала Первого Филадельфа напряженно и долго искали "райское место" на Земле, где император основал бы новый город.Прибыв к императору, сообщили, что лучшего места не нашли. Имя Аттала увековечил основанный им на юге своих владений город Атталия (совр. Анталья. обычно произносят "Анталия").