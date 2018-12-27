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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
от тільки зібрався пана Акурта запросити на коньяк, як він - "Много планов и встреч". Як казали мої родичі - "тиць-3,14диць". А коли пан Акурт буде у своїй облюбованій Анталії, то взагалі потім не підходь
Додано: Суб 27 лип, 2019 07:32
Як б"ють - мене не минуть, а як п"ють - мені не дають!
(народна мудрість)
ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ
1. Якщо ви ВЧАСНО продали Шевченкову хату у селі неподілк від великого міста не менше, ніж за 450 000 доларів (просили 650 000 0 але часи важкі, таку купу грошей жадібні покупці не дали) - вам в Іспанію - купити квартирку в Аліканте, та раз на рік приїжджати тули, кожен раз виконуючі підрахунок: 450 000 доларів мінус 150 тисяч євро, то буде, то буде, скільки ж воно буде?
2. Якщо маєте файну реально роботу та живете у славетному Києві - а діти вчаться за кордоном - ще трохи можна пожити і в Києві. Підтримую.
3. Якщо ви лендлорд і вмієте за допомогою сайту flypgs купувати собі квитки на рейси "Львів-Стамбул" або "Запоріжжя-Анталія (вчора приятель все ж купував - хотів встигнути до опівночі - то я змушений був допомагати) - то - жінку в руки - 22 000 доларів дістати із диван-кроваті - половину жінці за пазуху, половину собі в труси та хутчі в Анталію або в Стамбул.
4. Якщр ви такий ледачій, як akurt, але дружите із калькулятором та з головою - то вам купити зі ціною 1/3 квартири у Києві (вчора радилися чи купувати гарному легіню, який пішов від жінки та залищив їй найцінніше: шикарну квартиру, шикарну машину, шикарну дитину, а самому тре десь жити і прийшли до виссновку, що для ПОЧАТКУ нового вільного життя варто купити у Києві новобудову, але із ремонтом по 1450 доларів квадрат) чудову квартирку в Анталії, а за гроші що залишилися: 1-1/3=2/3 грошей відкрити депозит в турецькому банку та пити шампанське на балконі із видом на гори.
5. Если добрые послушные ласковые дети оставили вам на шее сидеть пару внуков - вам сидеть на одной попе.
6. Ну а якщо ви дуже-дуже вумний, високий та стрункий, але не маєте ні грошей, ні калкулятора, то... Нє ну не зовсім "то"... можна писати щось цікаве тут...
Хоча працювати та отримувати на свята Почесні грамоти та премії - то дуже приємно. В мене таке вже було...
P.S. Утром выгуливаю собаку и читаю объявление на столбе, какой-то салон приглашает к себе на парикмахерские услуги:
- мужская стрижка 70 гривен
- женская стрижка 200 гривен
Цены не удивили: все ровно в 2 раза дороже, чем в Анталии,
А потому вывод однозначный: если можете организовать дело так, что бабло и бабулеты падают с неба - то путь ваш один - в Анталию!
Для справки: подданные императора Аттала Первого Филадельфа напряженно и долго искали "райское место" на Земле, где император основал бы новый город.
Прибыв к императору, сообщили, что лучшего места не нашли. Имя Аттала увековечил основанный им на юге своих владений город Атталия (совр. Анталья. обычно произносят "Анталия").
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 27 лип, 2019 09:00
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пане Акурт, на завтра після 15-Ї у будь-якій точці Столиці то на рахунок «б’ють» і п’ють якщо буде годинка
Бо Ви ж вперто переконуєте , що ніхто не зізнається
І не треба писати по Дюма, що на цей час у Вас уже призначена дуель з молодим гасконцем Мені було б цікаво почути Ваші думки з приводу перспектив тут і там:)
Додано: Суб 27 лип, 2019 18:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Насчет депозита - нужно поспешить!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Суб 27 лип, 2019 20:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
ну що там акурт?
як Лубни?
ану вистав сьогоднішнє фото...
Додано: Нед 28 лип, 2019 08:42
У 2018 році українці придбали у Польщі 110 тисяч квадратних метрів нерухомості.
Про це пише "Польське Радіо".
Згідно зі звітом компанії Deloitte за 2018 рік, польські помешкання – одні з найдешевших у Європі.
"Попри невисоку ціну, їхній стандарт не поступається якості за західним кордоном, а тому не дивує факт, що для іноземців Польща є привабливою з погляду інвестицій, а також як місце для життя", - йдеться у повідомленні.
За опублікованими у березні даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, торік іноземці придбали у Польщі 7043 помешкань загальною площею 426,2 тис. квадратних метрів.
За оцінками порталу RynekPierwotny.pl, це на 43% більше нерухомості і на 40 відсотків більше площі, ніж двома роками раніше.
Від 2016 року найактивнішими іноземцями на польському ринку нерухомості є громадяни України, котрі торік придбали у Польщі 110 тис. квадратних метрів, у понад двічі більше, ніж у 2017 році.
Наступні за українцями – громадяни Німеччини, які купили у Польщі 64 тис. квадратних метри, однак у цьому випадку це, здебільшого, приміщення під оренду, а також офіси. Охоче польську нерухомість купують також британці, білоруси та французи.
Додано: Нед 28 лип, 2019 08:43
З початку нинішнього року вже майже 2000 наших співвітчизників отримали дозвіл на виїзд на постійне місце проживання в США.
Про це поінформували в департаменті організаційного забезпечення Державної міграційної служби України у відповіді на запит кореспондента УНН.
За інформацією відомства, за п’ять місяців поточного року 1996 громадян України отримали добро на еміграцію в цьому напрямку.
Протягом минулого року з країни виїхали 3358 осіб, тоді як в 2014-му – 1368.
Крім того, в 2019 році 128 українців отримали дозвіл на виїзд до Білорусі (302 – протягом минулого року), 366 – в Литву (560 – торік), 90 – в Молдову (235 – торік), 411 осіб переїхали до Німеччини (1179 – торік), 146 – в Польщу (191 – торік), 331 – в РФ (1162 – торік), 174 – в Угорщину (404 – торік) і 151 – в Чехію (153 – торік).
За матеріалами УНН
Додано: Нед 28 лип, 2019 15:38
А Лубны между прочим - очень даже.
Все очень красиво и ландшафты классные!
Мне понравились Лубны.
Последний раз был там летом - в августе 1986 - вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС.
По приглашению руководителя турецкой фирмы Onur господина CENGİZ DEDE побывал на строительстве многострадальной трассы "Решетиловка-Кобеляки" (на Днепр из Киева).
Блин, ну хоть турки помогут нашим бездельникам - фирма турецкая солидная - оказывает подобные услуги уже 35 лет.
В двух словах: техника та же, что и в Анталии: грузовики Мерседес, экскаваторы Вольво, трактора КАТ, и другая подобная техника. Прямо ощущение, что побывал на выезде из Анталии в Кемер... С той только разницей, что укладывают не асфальт толщиной в 20 см двумя слоями, а бетонную смесь с помощью двух американских бетоноукладчиков.
Из всего персонала - а работает очень много людей - реально примерно 80% - турки.
Я их чуть ли не в лицо каждого знаю...
Остальные - наши.
Техника та же, мозги - турецкие...
Стройка века начинается примерно в 300 км от Киева.
Ну что я вам скажу: туркам еще долго трудиться, там реальный ужас - где не ступала турецкая нога.
Готовы уже 3 путепровода - самый большой на развилке "Решетиловка- Днепр" и "Полтава - Кременчуг".
ТОЛЬКО ТУРЦИЯ НАС СПАСЕТ!!!
Послал по электронке свой отчет господину CENGİZ DEDE...
Впрочем, о деньгах наших скорбных, как говорил герой Армена Джигарханяна...
Тут такая история: в 1766 году Вольтер написал очередное письмо императрице Екатерине Второй.
Таме есть такая фраза: "Вот рожден ты играть в преферанс, так и играй..."
Пригласили осмотреть и дать вердикт, что делать с "прелестью", купленной в хорошие годы - года 3 назад - за много десятков нахомяченных горбом в прокатном цехе долларов...
Хожу по анфиладам комнат и кажется, что я в музее "Несбывшиеся надежды":
вот Учебник по Физике, вот самоучитель Английского языка, вот бронзовое настольное зеркало с бронзовыми подсвечниками и на зеркальце - кажется так - написано: "Свет мой, зеркальце скажи, и всю правду расскажи...", а вот - думал, что показалось!!! - нет - "Строительная газета" за апрель 1982 года...
Все ясно: продавцы этой прелести на берегу реки 3 года назад тикали так быстро, что не успели забрать любимую газету...
А лохи купили... Хотя лохи непростые: в своё время - лучшие игроки в Преферанс в некоторых кругах, им "паровоз" никогда не всадить было, а уж мизера крутили так что ого-го...
Ну а потом и Гастрономы свои были, и супермаркеты... Рюмочные тоже...
История банальна как апельсин: муж познакомился с 17-и летней красавицей - она скучала в кафе часов в 11 вечера...
Придумал, как избавиться от жены: купить суперовую дачу на берегу реки в 19 км от очень большого города...
Пусть там свой - этот, забыл как называется - у женщин бывает, встречает...
Купили.
Радости нет предела!
Муж - молодец! Начал приучать бывать в том доме кроме жены - я даже запутался, сколько там этажей - три точно есть - сватов. Типа клубнику посадите и вместе с женой моей окучивайте, а я тут малёхо на работе задерживаться буду...
План удался. Почти.
Как раз вскоре дочь обнаружила, что муж её - наркоман и быстро от него сбежала к маме в пустующую квартиру.
А сваха - злодейка - в сердцах возьми да ляпни бывшей свахе вместо знаменитых слов "Сама свинья" просто обидную фразу : "Пусть мой сын и наркоман, а муж твой - [i]плядует!"[/i]
Ну, понеслась, слежка, разводы, дележка уставного капитала в объекте ценой в 1 лимон долларов...
А тут еще адвокат обнаружила земельные участки совместной собственности...
Ах, также как "Не ходите девки, замуж!" - я и сказал: "Перед тем, как покупать эту трехэтажную прелесть, звякнули бы мне... Погутарили бы... а сейчас уж поздно лечить: метастазы страшнее, чем рак..."
А так... Газетку "Строительная газета" можно забрать? Почитаю...
Но дал совет: позиционируйте не как дачу, а как добротный жилой дом для большой семьи всего в 15 км от города - по прямой ровной дороге, свой берег реки... Вода, свет... все есть...
Может какой дурак и купит...
За заявление бывшего мужа о согласии продажи - тот потребовал часть в уставном капитале - и вы согласились, а он подписал Заяву - продешевили...
Тем более, что начали нести убытки: переоформили дом этот на дочь разводную. А дочь типа маме подарила.
Муж дочери-наркоман - с ним развод не оформлен - потирает руки...
Ах, дама вы моя знойная, вот что у вас хорошо получалось - так это в здоровой компании даже по вистам денюжки выигрывать...
P.S. Подтверждаю свою прозвучавшую много раз мысль: "В недвижимости, как и в сексе, все надо делать вовремя и быстро!"
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 28 лип, 2019 17:15
Мне очень интересен вопрос зачем они получают это разрешение. Что оно даёт кроме возможности голосовать? =\
Мне кажется вообще не корректно так оценивать количество выехавших
Додано: Нед 28 лип, 2019 17:33
їхати з Лубен до Києва 1.5 години на нормальній машині по майже автобану
а житло майже безкоштовне тут
то нах.. та Турція???
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