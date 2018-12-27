Додано: Нед 28 лип, 2019 15:38

А Лубны между прочим - очень даже.

Все очень красиво и ландшафты классные!

Мне понравились Лубны.

Последний раз был там летом - в августе 1986 - вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС.



По приглашению руководителя турецкой фирмы Onur господина CENGİZ DEDE побывал на строительстве многострадальной трассы "Решетиловка-Кобеляки" (на Днепр из Киева).

Блин, ну хоть турки помогут нашим бездельникам - фирма турецкая солидная - оказывает подобные услуги уже 35 лет.

В двух словах: техника та же, что и в Анталии: грузовики Мерседес, экскаваторы Вольво, трактора КАТ, и другая подобная техника. Прямо ощущение, что побывал на выезде из Анталии в Кемер... С той только разницей, что укладывают не асфальт толщиной в 20 см двумя слоями, а бетонную смесь с помощью двух американских бетоноукладчиков.

Из всего персонала - а работает очень много людей - реально примерно 80% - турки.

Я их чуть ли не в лицо каждого знаю...

Остальные - наши.

Техника та же, мозги - турецкие...

Стройка века начинается примерно в 300 км от Киева.

Ну что я вам скажу: туркам еще долго трудиться, там реальный ужас - где не ступала турецкая нога.

Готовы уже 3 путепровода - самый большой на развилке "Решетиловка- Днепр" и "Полтава - Кременчуг".

ТОЛЬКО ТУРЦИЯ НАС СПАСЕТ!!!

Послал по электронке свой отчет господину CENGİZ DEDE...



Впрочем, о деньгах наших скорбных, как говорил герой Армена Джигарханяна...

Тут такая история: в 1766 году Вольтер написал очередное письмо императрице Екатерине Второй.

Таме есть такая фраза: "Вот рожден ты играть в преферанс, так и играй..."



Пригласили осмотреть и дать вердикт, что делать с "прелестью", купленной в хорошие годы - года 3 назад - за много десятков нахомяченных горбом в прокатном цехе долларов...

Хожу по анфиладам комнат и кажется, что я в музее "Несбывшиеся надежды":

вот Учебник по Физике, вот самоучитель Английского языка, вот бронзовое настольное зеркало с бронзовыми подсвечниками и на зеркальце - кажется так - написано: "Свет мой, зеркальце скажи, и всю правду расскажи...", а вот - думал, что показалось!!! - нет - "Строительная газета" за апрель 1982 года...

Все ясно: продавцы этой прелести на берегу реки 3 года назад тикали так быстро, что не успели забрать любимую газету...

А лохи купили... Хотя лохи непростые: в своё время - лучшие игроки в Преферанс в некоторых кругах, им "паровоз" никогда не всадить было, а уж мизера крутили так что ого-го...

Ну а потом и Гастрономы свои были, и супермаркеты... Рюмочные тоже...

История банальна как апельсин: муж познакомился с 17-и летней красавицей - она скучала в кафе часов в 11 вечера...

Придумал, как избавиться от жены: купить суперовую дачу на берегу реки в 19 км от очень большого города...

Пусть там свой - этот, забыл как называется - у женщин бывает, встречает...

Купили.

Радости нет предела!

Муж - молодец! Начал приучать бывать в том доме кроме жены - я даже запутался, сколько там этажей - три точно есть - сватов. Типа клубнику посадите и вместе с женой моей окучивайте, а я тут малёхо на работе задерживаться буду...

План удался. Почти.

Как раз вскоре дочь обнаружила, что муж её - наркоман и быстро от него сбежала к маме в пустующую квартиру.

А сваха - злодейка - в сердцах возьми да ляпни бывшей свахе вместо знаменитых слов "Сама свинья" просто обидную фразу : "Пусть мой сын и наркоман, а муж твой - [i]плядует!"[/i]

Ну, понеслась, слежка, разводы, дележка уставного капитала в объекте ценой в 1 лимон долларов...

А тут еще адвокат обнаружила земельные участки совместной собственности...

Ах, также как "Не ходите девки, замуж!" - я и сказал: "Перед тем, как покупать эту трехэтажную прелесть, звякнули бы мне... Погутарили бы... а сейчас уж поздно лечить: метастазы страшнее, чем рак..."

А так... Газетку "Строительная газета" можно забрать? Почитаю...

Но дал совет: позиционируйте не как дачу, а как добротный жилой дом для большой семьи всего в 15 км от города - по прямой ровной дороге, свой берег реки... Вода, свет... все есть...

Может какой дурак и купит...

За заявление бывшего мужа о согласии продажи - тот потребовал часть в уставном капитале - и вы согласились, а он подписал Заяву - продешевили...

Тем более, что начали нести убытки: переоформили дом этот на дочь разводную. А дочь типа маме подарила.

Муж дочери-наркоман - с ним развод не оформлен - потирает руки...

Ах, дама вы моя знойная, вот что у вас хорошо получалось - так это в здоровой компании даже по вистам денюжки выигрывать...



P.S. Подтверждаю свою прозвучавшую много раз мысль: "В недвижимости, как и в сексе, все надо делать вовремя и быстро!"

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)