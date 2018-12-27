Додано: Нед 28 лип, 2019 18:12

Васенька!

А Вас в Турцию никто и не приглашал, вы спутали что-то...



stas_rst

Так яж не ігнорував - я ж не обіяцяв прямо в гості до столу - в мене реально дуже багато справ, зараз ось пишу реально просто на трасі...



Зараз будуть чи зайці, чи кабани - нема там ніякого інтернету...

То я забув саме головне сказати про ту прєлєсть, шо описував вище.

От біда - головне забув.

Тепер тільки напишу.

Тут десь з тиждень одна кумедена пані - що кинув чоловік - але не втрачає бадьорості і все витанцьовувала, та з бубном, співала пісеньку щось на кшалт:

"Ой, гутело, Стамбуло

акурт мой бедній прогадал..."



Так ось, все вона переймалася чи не отримає пан akurt збитків за куплену в Стамбулі квартиру.

Так ось: у попередньому випадку навряд чи виручать ПОЛОВИНУ вкинутих 3 роки тому грошей у прєлєсть з видом на річку.

Забув яка: чи Дніпро, чи щось таке...

Подумав і допишу: і половину не возьмуть...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 28 лип, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.

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