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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2019 17:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пан Акурт мене проігнорував... негарно вийшло. Не те, щоб, однак...
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:12
Васенька!
А Вас в Турцию никто и не приглашал, вы спутали что-то...
stas_rst
Так яж не ігнорував - я ж не обіяцяв прямо в гості до столу - в мене реально дуже багато справ, зараз ось пишу реально просто на трасі...
Зараз будуть чи зайці, чи кабани - нема там ніякого інтернету...
То я забув саме головне сказати про ту прєлєсть, шо описував вище.
От біда - головне забув.
Тепер тільки напишу.
Тут десь з тиждень одна кумедена пані - що кинув чоловік - але не втрачає бадьорості і все витанцьовувала, та з бубном, співала пісеньку щось на кшалт:
"Ой, гутело, Стамбуло
акурт мой бедній прогадал..."
Так ось, все вона переймалася чи не отримає пан akurt збитків за куплену в Стамбулі квартиру.
Так ось: у попередньому випадку навряд чи виручать ПОЛОВИНУ вкинутих 3 роки тому грошей у прєлєсть з видом на річку.
Забув яка: чи Дніпро, чи щось таке...
Подумав і допишу: і половину не возьмуть...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 28 лип, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:19
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:23
О! Почалося...
Приклад панів, що трохи вже присіли та сидять мовчки, перекинувся на іншого...
Ай, молодцЯ!
Дапвай:, напиши ще щось, поки є на роботі дармовий інет...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:27
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