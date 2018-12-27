Додано: Пон 29 лип, 2019 06:25

Васенька написав: akurt написав: Васенька!

А Вас в Турцию никто и не приглашал, вы спутали что-то... А Вас в Турцию никто и не приглашал, вы спутали что-то...

ти акуртик проти мене ніщеброд!

лузер без грошей

та і "бізнес" лоховський ведеш. немає за що тобі платити за "рекламу" турецьких г***... ти акуртик проти мене ніщеброд!лузер без грошейта і "бізнес" лоховський ведеш. немає за що тобі платити за "рекламу" турецьких г***...

Медленно сказка сказывается, да быстро деньги кредитные тратятся:

Прикольно и приятно: ветка притягивает к себе реальных богачей.Тружеников.Правда, не знают, что к незнакомым людям с маленькой буквы и на "ти" не обращаются, но это недостатки не школы, а генного происхождения, то есть простительно...Вчера с одним таким разбирались.Урок на тему того, что деньги надо уметь не только заработать, но и не потратить.Банальная в общем история: мама всё хотела выдать замуж за иностранца красавицу - доцю.Куда только не возила: и в Турцию, и в Испанию, и на Кипр, и на Крит... И все под присмотром мамы правильная "случка города и деревни" не получалось...А отдала доця своё - забыл как это называется - скажем, сердце, хорошему безработному парню под лестницей какого-то кафе - парню из самого центра Украины....Парень отличный и умелый: как только молодая жена родила - уехал на заработки в какую-то хорошую страну типа Исландии, или Южно-Африканскую страну.Короче, лет то-ли 7, то-ли 10 его не было: да никто и не страдал особо, правда, ребенка некак было вывезти с мамой и бабушкой за кордон (бабушка привыкла то в Ницце отдыхать, то в Египте), потому подали документы на признание "Без вести пропавшим".Почти уж и получилось (между прочим очень трудно получить такой статус, даже если зятя давно нет уже), как вдруг наш Вася объявился - и весь из себя такой павлин, что "мама не горюй", ну, примерно, как павлин выше: бабла типа немеренно, правда всё - в валюте Южно-Африканской страны, которую в Украине вроде как не принимают...Ну, доЦя мамы тоже так обрадовалась, что подарила бывшему/настоящему мужу свое сердце опять и зажили они счастливо.Тут и сказке конец, но это только начало...МАМА ДОЦИ ТОЖЕ НЕ ОСТАЛАСЬ в стороне: целый месяц откармливала зятя, ибо и Хаукарль — тухлое мясо гренландской полярной акулы - вещица забавная, и Сальтфискур - соленая рыба вкусна, да и Вулканический хлеб зело диетический есть - ну вот тёща сделала то, что тёщи некоторых форумчан не сделают для любимых зятьев: купила им двушку, чтобы не сидели на плечах в её трешке.Сказано-сделано, но вот незадача: в купленную трёшку надо как-то добираться, и потому зятю купили приличную новую машину.На ней он и начал таксовать, пока сын его жил у тещи на бабушкиных харчах.по состоянию на 27 июля 2019 на карте уже долг 50 000 гривен (под завязку) да и непогашенные кредиты за технику в квартире висят.И кредитный лимит неведомый злодей никак не поднимает...А писали тут на соседней киевской ветке, что таксисты получают по 80 000 гривен в месяц - ерунда это, конечно...Может и не ерунда, но ведь при ценах в Украине на все подряд в 2-3 раза выше, А НА ОДЕЖДУ - и в 10-20 раз выше, немудрено и 80 000 в месяц впустую потратить: жена нашего Васи не работала с рождения ребенка, а поездки с мамой в Ниццу и Монако не прошли даром: набедренная повязка на ней модная, туфельки - лабутены - не лабутены, но на каблуках в 20 см... А так больше и нет ничего из одежды...А тут еще и долги по квартире после зимы - коварная тёща не стала платить за зятя, а выделяемые зятем на пропитание ребенка, который живет у бабушки, деньжищи в приличной сумме 3 000 гривен подозрительно быстро тратила на внука: то сёмги купит на завтрак, то рыбку Дораду - а рыбка Дорадо, как и Сибас, зело дорогими есть в Украине, это вам не Турция, где утром выловили - а к обеду она уже, купленная по 20 лир или по 90 гривен кг - у Вас в фольге на столе красуется и просит как бы:"Ну откройте уж вино белое сухое урожая 2015 за 28 лир бутылочка!"Короче, зять решил взяться за голову.В буквальном смысле.Объявил тёще о чуде православном, упавшем во время работы таксёром, чуде благом и чуде на днях: подвозил он нефтяного магната одной нефтедобывающей страны на Востоке или в Азии - теща от радости и не запомнила название страны, но слово "Магнат" - точно было, она как раз по акции в АТБ мороженное покупала с таким же названием......И магнат тот сказал:- Что ты парень Вася, одел штаны белые моднячие, из бутика, и таксуешь? Я еду в столицу своей магнатной страны долги с компаньонов собирать, мне как раз такой личный водитель и нужен: круглолицый лысый мордатый - когда-то блондин - в белых модних штАнях.- Ты, Вася, какую зарплату хочешь и мои харчи?Вася сразу сообразил – Васи, они все такие сметливые от природы - гены, однако! - что магнат в украинских гривнах не смыслит, но сам-то он смыслит, что кредит в 50 000 гривен на карте Привата вместе с нынешней политикой странной - когда доллар падает, то есть в Украине в долларах все абсолютно дорожает - вон уж бутылка гАлимого пива - и та доллар стоит - и сказал просто:- 2 000 баксов.- Отлично! Плачу! А жительство я тебе определяю в отеле Хайят Кэпитал: вот у меня и фото номера с собой есть. Ну, не царский - у нас там царей отродясь не было, но приличный...План созрел быстро: жена на лабутенах пусть дома сидит, тёща жадная пусть удавится, а жизнь денежная только начинается!Договорились так:- аккурат по прибытию на жительство в Хайят Кэпитал жена продаст авто, на нее оформленное, на котором таксовал, и вышлет денюжку мужу на "Представительские" в сытой жизни...- жене сразу по получению денег за проданный автомобиль будет найдено место в Правлении нефтедобывающей компании - справится - не зря когда-то отработала кассиршей на железке.- тёще сказано авторитетно: "...как только продадите свою квартиру и переселитесь, но не ранее после отправки мне денег в нефтедобывающую стану, - я вашу дочку там навсегда устрою. А вы будет жить припеваючи со своим внуком в той квартире, что дочери купили…"Тёща робко спросила:- А как насчет 2 000 долларов зарплаты каждый месяц?- Вы, мама, как будто законов не знаете: если только я вам перечислю 2 000 долларов из-за границы, так вас сразу лишат субсидии в 1 200 гривен в месяц, вы, мама, с субсидиями не шутите...- Поняла.- То-то же, мама, Вы, мама "проти мене ніщеброд!" Ото купили недвижимость дочке - в ней и живите! И ни на какие Турции, мама, где всё для вас дешево, или Ниццы, мама, где усё вам нравилось, и не смотрите!- Поняла: сидеть на одной попе в квартире дочери после продажи своей и не рыпаться! А тебя-то хоть с долгами "по самые помидоры" на кордоне выпустят? Не тормознут?- Не, мама! Это, мама, не про меня на заборах пишут: "бізнес" лоховський ведеш"! И вы, мама, совсем не "лузер без грошей"... Вы - еще очень очень денежная... Зря вот только свою машину - Тойоту эту внедорожную - не согласились продать... Или на меня переоформить... У меня, мама, усьо в шАкАлАдЕ!