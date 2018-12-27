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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2019 17:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пан Акурт мене проігнорував... негарно вийшло. Не те, щоб, однак...
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:12
Васенька!
А Вас в Турцию никто и не приглашал, вы спутали что-то...
stas_rst
Так яж не ігнорував - я ж не обіяцяв прямо в гості до столу - в мене реально дуже багато справ, зараз ось пишу реально просто на трасі...
Зараз будуть чи зайці, чи кабани - нема там ніякого інтернету...
То я забув саме головне сказати про ту прєлєсть, шо описував вище.
От біда - головне забув.
Тепер тільки напишу.
Тут десь з тиждень одна кумедена пані - що кинув чоловік - але не втрачає бадьорості і все витанцьовувала, та з бубном, співала пісеньку щось на кшалт:
"Ой, гутело, Стамбуло
акурт мой бедній прогадал..."
Так ось, все вона переймалася чи не отримає пан akurt збитків за куплену в Стамбулі квартиру.
Так ось: у попередньому випадку навряд чи виручать ПОЛОВИНУ вкинутих 3 роки тому грошей у прєлєсть з видом на річку.
Забув яка: чи Дніпро, чи щось таке...
Подумав і допишу: і половину не возьмуть...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 28 лип, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:19
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:23
О! Почалося...
Приклад панів, що трохи вже присіли та сидять мовчки, перекинувся на іншого...
Ай, молодцЯ!
Дапвай:, напиши ще щось, поки є на роботі дармовий інет...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:27
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:31
я більше про відповідь на запрошення бо ж справи, зрозуміла річ, не терплять метушні ... усе встигнути неможливо ... "обіяцяв" - гарне нове дієслово у минулому часі буду мати на увазі ... а у Вас якщо буде час - пишіть хоча у будні теж з часом не дуже ... проте й на Хрещатик можу з пагорбів спуститись було б бажання
Додано: Пон 29 лип, 2019 06:25
Прикольно и приятно: ветка притягивает к себе реальных богачей.
Тружеников.
Правда, не знают, что к незнакомым людям с маленькой буквы и на "ти" не обращаются, но это недостатки не школы, а генного происхождения, то есть простительно...
Вчера с одним таким разбирались.
Урок на тему того, что деньги надо уметь не только заработать, но и не потратить.
Банальная в общем история: мама всё хотела выдать замуж за иностранца красавицу - доцю.
Куда только не возила: и в Турцию, и в Испанию, и на Кипр, и на Крит... И все под присмотром мамы правильная "случка города и деревни" не получалось...
А отдала доця своё - забыл как это называется - скажем, сердце, хорошему безработному парню под лестницей какого-то кафе - парню из самого центра Украины.
...Парень отличный и умелый: как только молодая жена родила - уехал на заработки в какую-то хорошую страну типа Исландии, или Южно-Африканскую страну.
Короче, лет то-ли 7, то-ли 10 его не было: да никто и не страдал особо, правда, ребенка некак было вывезти с мамой и бабушкой за кордон (бабушка привыкла то в Ницце отдыхать, то в Египте), потому подали документы на признание "Без вести пропавшим".
Почти уж и получилось (между прочим очень трудно получить такой статус, даже если зятя давно нет уже), как вдруг наш Вася объявился - и весь из себя такой павлин, что "мама не горюй", ну, примерно, как павлин выше: бабла типа немеренно, правда всё - в валюте Южно-Африканской страны, которую в Украине вроде как не принимают...
Ну, доЦя мамы тоже так обрадовалась, что подарила бывшему/настоящему мужу свое сердце опять и зажили они счастливо.
Тут и сказке конец, но это только начало...
МАМА ДОЦИ ТОЖЕ НЕ ОСТАЛАСЬ в стороне: целый месяц откармливала зятя, ибо и Хаукарль — тухлое мясо гренландской полярной акулы - вещица забавная, и Сальтфискур - соленая рыба вкусна, да и Вулканический хлеб зело диетический есть - ну вот тёща сделала то, что тёщи некоторых форумчан не сделают для любимых зятьев: купила им двушку, чтобы не сидели на плечах в её трешке.
Сказано-сделано, но вот незадача: в купленную трёшку надо как-то добираться, и потому зятю купили приличную новую машину.
На ней он и начал таксовать, пока сын его жил у тещи на бабушкиных харчах.
Медленно сказка сказывается, да быстро деньги кредитные тратятся: по состоянию на 27 июля 2019 на карте уже долг 50 000 гривен (под завязку) да и непогашенные кредиты за технику в квартире висят.
И кредитный лимит неведомый злодей никак не поднимает...
А писали тут на соседней киевской ветке, что таксисты получают по 80 000 гривен в месяц - ерунда это, конечно...
Может и не ерунда, но ведь при ценах в Украине на все подряд в 2-3 раза выше, А НА ОДЕЖДУ - и в 10-20 раз выше, немудрено и 80 000 в месяц впустую потратить: жена нашего Васи не работала с рождения ребенка, а поездки с мамой в Ниццу и Монако не прошли даром: набедренная повязка на ней модная, туфельки - лабутены - не лабутены, но на каблуках в 20 см... А так больше и нет ничего из одежды...
А тут еще и долги по квартире после зимы - коварная тёща не стала платить за зятя, а выделяемые зятем на пропитание ребенка, который живет у бабушки, деньжищи в приличной сумме 3 000 гривен подозрительно быстро тратила на внука: то сёмги купит на завтрак, то рыбку Дораду - а рыбка Дорадо, как и Сибас, зело дорогими есть в Украине, это вам не Турция, где утром выловили - а к обеду она уже, купленная по 20 лир или по 90 гривен кг - у Вас в фольге на столе красуется и просит как бы:
"Ну откройте уж вино белое сухое урожая 2015 за 28 лир бутылочка!"
Короче, зять решил взяться за голову.
В буквальном смысле.
Объявил тёще о чуде православном, упавшем во время работы таксёром, чуде благом и чуде на днях: подвозил он нефтяного магната одной нефтедобывающей страны на Востоке или в Азии - теща от радости и не запомнила название страны, но слово "Магнат" - точно было, она как раз по акции в АТБ мороженное покупала с таким же названием...
...И магнат тот сказал:
- Что ты парень Вася, одел штаны белые моднячие, из бутика, и таксуешь? Я еду в столицу своей магнатной страны долги с компаньонов собирать, мне как раз такой личный водитель и нужен: круглолицый лысый мордатый - когда-то блондин - в белых модних штАнях.
- Ты, Вася, какую зарплату хочешь и мои харчи?
Вася сразу сообразил – Васи, они все такие сметливые от природы - гены, однако! - что магнат в украинских гривнах не смыслит, но сам-то он смыслит, что кредит в 50 000 гривен на карте Привата вместе с нынешней политикой странной - когда доллар падает, то есть в Украине в долларах все абсолютно дорожает - вон уж бутылка гАлимого пива - и та доллар стоит - и сказал просто:
- 2 000 баксов.
- Отлично! Плачу! А жительство я тебе определяю в отеле Хайят Кэпитал: вот у меня и фото номера с собой есть. Ну, не царский - у нас там царей отродясь не было, но приличный...
План созрел быстро: жена на лабутенах пусть дома сидит, тёща жадная пусть удавится, а жизнь денежная только начинается!
Договорились так:
- аккурат по прибытию на жительство в Хайят Кэпитал жена продаст авто, на нее оформленное, на котором таксовал, и вышлет денюжку мужу на "Представительские" в сытой жизни...
- жене сразу по получению денег за проданный автомобиль будет найдено место в Правлении нефтедобывающей компании - справится - не зря когда-то отработала кассиршей на железке.
- тёще сказано авторитетно: "...как только продадите свою квартиру и переселитесь, но не ранее после отправки мне денег в нефтедобывающую стану, - я вашу дочку там навсегда устрою. А вы будет жить припеваючи со своим внуком в той квартире, что дочери купили…"
Тёща робко спросила:
- А как насчет 2 000 долларов зарплаты каждый месяц?
- Вы, мама, как будто законов не знаете: если только я вам перечислю 2 000 долларов из-за границы, так вас сразу лишат субсидии в 1 200 гривен в месяц, вы, мама, с субсидиями не шутите...
- Поняла.
- То-то же, мама, Вы, мама "проти мене ніщеброд!" Ото купили недвижимость дочке - в ней и живите! И ни на какие Турции, мама, где всё для вас дешево, или Ниццы, мама, где усё вам нравилось, и не смотрите!
- Поняла: сидеть на одной попе в квартире дочери после продажи своей и не рыпаться! А тебя-то хоть с долгами "по самые помидоры" на кордоне выпустят? Не тормознут?
- Не, мама! Это, мама, не про меня на заборах пишут: "бізнес" лоховський ведеш"! И вы, мама, совсем не "лузер без грошей"... Вы - еще очень очень денежная... Зря вот только свою машину - Тойоту эту внедорожную - не согласились продать... Или на меня переоформить... У меня, мама, усьо в шАкАлАдЕ!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:24
щось акуртик схоже що ти западенська версія НАТАШЯ ТРИБЕКА
дуже любиш турецький БАЛЬШОЙ ТА ТОЛСТИЙ
ну от не вірю що СТАРИЙ МУЖИК може бути таким задовбувастим
ну хоча гейєвропа рядом від тебе...
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