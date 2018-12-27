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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 368369370371
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 17:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Пан Акурт мене проігнорував... негарно вийшло. Не те, щоб, однак...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:12

Васенька!
А Вас в Турцию никто и не приглашал, вы спутали что-то...

stas_rst
Так яж не ігнорував - я ж не обіяцяв прямо в гості до столу - в мене реально дуже багато справ, зараз ось пишу реально просто на трасі...

Зараз будуть чи зайці, чи кабани - нема там ніякого інтернету...
То я забув саме головне сказати про ту прєлєсть, шо описував вище.
От біда - головне забув.
Тепер тільки напишу.
Тут десь з тиждень одна кумедена пані - що кинув чоловік - але не втрачає бадьорості і все витанцьовувала, та з бубном, співала пісеньку щось на кшалт:
"Ой, гутело, Стамбуло
акурт мой бедній прогадал..."

Так ось, все вона переймалася чи не отримає пан akurt збитків за куплену в Стамбулі квартиру.
Так ось: у попередньому випадку навряд чи виручать ПОЛОВИНУ вкинутих 3 роки тому грошей у прєлєсть з видом на річку.
Забув яка: чи Дніпро, чи щось таке...
Подумав і допишу: і половину не возьмуть...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 28 лип, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:19

  akurt написав:Васенька!
А Вас в Турцию никто и не приглашал, вы спутали что-то...

ти акуртик проти мене ніщеброд! :twisted:
лузер без грошей :mrgreen:
та і "бізнес" лоховський ведеш. немає за що тобі платити за "рекламу" турецьких г***...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:23

О! Почалося...
Приклад панів, що трохи вже присіли та сидять мовчки, перекинувся на іншого...
Ай, молодцЯ!
Дапвай:, напиши ще щось, поки є на роботі дармовий інет...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:27

  akurt написав:О! Почалося...
Приклад панів, що трохи вже присіли та сидять мовчки, перекинувся на іншого...
Ай, молодцЯ!
Дапвай:, напиши ще щось, поки є на роботі дармовий інет...

тобто ти акуртик вважаєш себе крутіше ніж Я?
новоспечений СЛУГА НАРОДУ 8)
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:31

  akurt написав:Так яж не ігнорував - я ж не обіяцяв прямо в гості до столу
я більше про відповідь на запрошення :) бо ж справи, зрозуміла річ, не терплять метушні ... усе встигнути неможливо ... "обіяцяв" - гарне нове дієслово у минулому часі :) буду мати на увазі ... а у Вас якщо буде час - пишіть :) хоча у будні теж з часом не дуже ... проте й на Хрещатик можу з пагорбів спуститись :) було б бажання :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 06:25

  Васенька написав:
  akurt написав:Васенька!
А Вас в Турцию никто и не приглашал, вы спутали что-то...

ти акуртик проти мене ніщеброд! :twisted:
лузер без грошей :mrgreen:
та і "бізнес" лоховський ведеш. немає за що тобі платити за "рекламу" турецьких г***...


Прикольно и приятно: ветка притягивает к себе реальных богачей.
Тружеников.
Правда, не знают, что к незнакомым людям с маленькой буквы и на "ти" не обращаются, но это недостатки не школы, а генного происхождения, то есть простительно...

Вчера с одним таким разбирались.

Урок на тему того, что деньги надо уметь не только заработать, но и не потратить.

Банальная в общем история: мама всё хотела выдать замуж за иностранца красавицу - доцю.
Куда только не возила: и в Турцию, и в Испанию, и на Кипр, и на Крит... И все под присмотром мамы правильная "случка города и деревни" не получалось...
А отдала доця своё - забыл как это называется - скажем, сердце, хорошему безработному парню под лестницей какого-то кафе - парню из самого центра Украины.
...Парень отличный и умелый: как только молодая жена родила - уехал на заработки в какую-то хорошую страну типа Исландии, или Южно-Африканскую страну.
Короче, лет то-ли 7, то-ли 10 его не было: да никто и не страдал особо, правда, ребенка некак было вывезти с мамой и бабушкой за кордон (бабушка привыкла то в Ницце отдыхать, то в Египте), потому подали документы на признание "Без вести пропавшим".
Почти уж и получилось (между прочим очень трудно получить такой статус, даже если зятя давно нет уже), как вдруг наш Вася объявился - и весь из себя такой павлин, что "мама не горюй", ну, примерно, как павлин выше: бабла типа немеренно, правда всё - в валюте Южно-Африканской страны, которую в Украине вроде как не принимают...
Ну, доЦя мамы тоже так обрадовалась, что подарила бывшему/настоящему мужу свое сердце опять и зажили они счастливо.
Тут и сказке конец, но это только начало...

МАМА ДОЦИ ТОЖЕ НЕ ОСТАЛАСЬ в стороне: целый месяц откармливала зятя, ибо и Хаукарль — тухлое мясо гренландской полярной акулы - вещица забавная, и Сальтфискур - соленая рыба вкусна, да и Вулканический хлеб зело диетический есть - ну вот тёща сделала то, что тёщи некоторых форумчан не сделают для любимых зятьев: купила им двушку, чтобы не сидели на плечах в её трешке.
Сказано-сделано, но вот незадача: в купленную трёшку надо как-то добираться, и потому зятю купили приличную новую машину.
На ней он и начал таксовать, пока сын его жил у тещи на бабушкиных харчах.
Медленно сказка сказывается, да быстро деньги кредитные тратятся: по состоянию на 27 июля 2019 на карте уже долг 50 000 гривен (под завязку) да и непогашенные кредиты за технику в квартире висят.
И кредитный лимит неведомый злодей никак не поднимает...
А писали тут на соседней киевской ветке, что таксисты получают по 80 000 гривен в месяц - ерунда это, конечно...
Может и не ерунда, но ведь при ценах в Украине на все подряд в 2-3 раза выше, А НА ОДЕЖДУ - и в 10-20 раз выше, немудрено и 80 000 в месяц впустую потратить: жена нашего Васи не работала с рождения ребенка, а поездки с мамой в Ниццу и Монако не прошли даром: набедренная повязка на ней модная, туфельки - лабутены - не лабутены, но на каблуках в 20 см... А так больше и нет ничего из одежды...
А тут еще и долги по квартире после зимы - коварная тёща не стала платить за зятя, а выделяемые зятем на пропитание ребенка, который живет у бабушки, деньжищи в приличной сумме 3 000 гривен подозрительно быстро тратила на внука: то сёмги купит на завтрак, то рыбку Дораду - а рыбка Дорадо, как и Сибас, зело дорогими есть в Украине, это вам не Турция, где утром выловили - а к обеду она уже, купленная по 20 лир или по 90 гривен кг - у Вас в фольге на столе красуется и просит как бы:
"Ну откройте уж вино белое сухое урожая 2015 за 28 лир бутылочка!"

Короче, зять решил взяться за голову.
В буквальном смысле.
Объявил тёще о чуде православном, упавшем во время работы таксёром, чуде благом и чуде на днях: подвозил он нефтяного магната одной нефтедобывающей страны на Востоке или в Азии - теща от радости и не запомнила название страны, но слово "Магнат" - точно было, она как раз по акции в АТБ мороженное покупала с таким же названием...
...И магнат тот сказал:
- Что ты парень Вася, одел штаны белые моднячие, из бутика, и таксуешь? Я еду в столицу своей магнатной страны долги с компаньонов собирать, мне как раз такой личный водитель и нужен: круглолицый лысый мордатый - когда-то блондин - в белых модних штАнях.
- Ты, Вася, какую зарплату хочешь и мои харчи?

Вася сразу сообразил – Васи, они все такие сметливые от природы - гены, однако! - что магнат в украинских гривнах не смыслит, но сам-то он смыслит, что кредит в 50 000 гривен на карте Привата вместе с нынешней политикой странной - когда доллар падает, то есть в Украине в долларах все абсолютно дорожает - вон уж бутылка гАлимого пива - и та доллар стоит - и сказал просто:
- 2 000 баксов.
- Отлично! Плачу! А жительство я тебе определяю в отеле Хайят Кэпитал: вот у меня и фото номера с собой есть. Ну, не царский - у нас там царей отродясь не было, но приличный...

План созрел быстро: жена на лабутенах пусть дома сидит, тёща жадная пусть удавится, а жизнь денежная только начинается!
Договорились так:
- аккурат по прибытию на жительство в Хайят Кэпитал жена продаст авто, на нее оформленное, на котором таксовал, и вышлет денюжку мужу на "Представительские" в сытой жизни...
- жене сразу по получению денег за проданный автомобиль будет найдено место в Правлении нефтедобывающей компании - справится - не зря когда-то отработала кассиршей на железке.
- тёще сказано авторитетно: "...как только продадите свою квартиру и переселитесь, но не ранее после отправки мне денег в нефтедобывающую стану, - я вашу дочку там навсегда устрою. А вы будет жить припеваючи со своим внуком в той квартире, что дочери купили…"

Тёща робко спросила:
- А как насчет 2 000 долларов зарплаты каждый месяц?
- Вы, мама, как будто законов не знаете: если только я вам перечислю 2 000 долларов из-за границы, так вас сразу лишат субсидии в 1 200 гривен в месяц, вы, мама, с субсидиями не шутите...
- Поняла.
- То-то же, мама, Вы, мама "проти мене ніщеброд!" Ото купили недвижимость дочке - в ней и живите! И ни на какие Турции, мама, где всё для вас дешево, или Ниццы, мама, где усё вам нравилось, и не смотрите!
- Поняла: сидеть на одной попе в квартире дочери после продажи своей и не рыпаться! А тебя-то хоть с долгами "по самые помидоры" на кордоне выпустят? Не тормознут?
- Не, мама! Это, мама, не про меня на заборах пишут: "бізнес" лоховський ведеш"! И вы, мама, совсем не "лузер без грошей"... Вы - еще очень очень денежная... Зря вот только свою машину - Тойоту эту внедорожную - не согласились продать... Или на меня переоформить... У меня, мама, усьо в шАкАлАдЕ!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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  akurt написав:
  Васенька написав:
  akurt написав:Васенька!
А Вас в Турцию никто и не приглашал, вы спутали что-то...

ти акуртик проти мене ніщеброд! :twisted:
лузер без грошей :mrgreen:
та і "бізнес" лоховський ведеш. немає за що тобі платити за "рекламу" турецьких г***...


Прикольно и приятно: ветка притягивает к себе реальных богачей.
Тружеников.
Правда, не знают, что к незнакомым людям с маленькой буквы и на "ти" не обращаются, но это недостатки не школы, а генного происхождения, то есть простительно...

Вчера с одним таким разбирались.

Урок на тему того, что деньги надо уметь не только заработать, но и не потратить.

Банальная в общем история: мама всё хотела выдать замуж за иностранца красавицу - доцю.
Куда только не возила: и в Турцию, и в Испанию, и на Кипр, и на Крит... И все под присмотром мамы правильная "случка города и деревни" не получалось...
А отдала доця своё - забыл как это называется - скажем, сердце, хорошему безработному парню под лестницей какого-то кафе - парню из самого центра Украины.
...Парень отличный и умелый: как только молодая жена родила - уехал на заработки в какую-то хорошую страну типа Исландии, или Южно-Африканскую страну.
Короче, лет то-ли 7, то-ли 10 его не было: да никто и не страдал особо, правда, ребенка некак было вывезти с мамой и бабушкой за кордон (бабушка привыкла то в Ницце отдыхать, то в Египте), потому подали документы на признание "Без вести пропавшим".
Почти уж и получилось (между прочим очень трудно получить такой статус, даже если зятя давно нет уже), как вдруг наш Вася объявился - и весь из себя такой павлин, что "мама не горюй", ну, примерно, как павлин выше: бабла типа немеренно, правда всё - в валюте Южно-Африканской страны, которую в Украине вроде как не принимают...
Ну, доЦя мамы тоже так обрадовалась, что подарила бывшему/настоящему мужу свое сердце опять и зажили они счастливо.
Тут и сказке конец, но это только начало...

МАМА ДОЦИ ТОЖЕ НЕ ОСТАЛАСЬ в стороне: целый месяц откармливала зятя, ибо и Хаукарль — тухлое мясо гренландской полярной акулы - вещица забавная, и Сальтфискур - соленая рыба вкусна, да и Вулканический хлеб зело диетический есть - ну вот тёща сделала то, что тёщи некоторых форумчан не сделают для любимых зятьев: купила им двушку, чтобы не сидели на плечах в её трешке.
Сказано-сделано, но вот незадача: в купленную трёшку надо как-то добираться, и потому зятю купили приличную новую машину.
На ней он и начал таксовать, пока сын его жил у тещи на бабушкиных харчах.
Медленно сказка сказывается, да быстро деньги кредитные тратятся: по состоянию на 27 июля 2019 на карте уже долг 50 000 гривен (под завязку) да и непогашенные кредиты за технику в квартире висят.
И кредитный лимит неведомый злодей никак не поднимает...
А писали тут на соседней киевской ветке, что таксисты получают по 80 000 гривен в месяц - ерунда это, конечно...
Может и не ерунда, но ведь при ценах в Украине на все подряд в 2-3 раза выше, А НА ОДЕЖДУ - и в 10-20 раз выше, немудрено и 80 000 в месяц впустую потратить: жена нашего Васи не работала с рождения ребенка, а поездки с мамой в Ниццу и Монако не прошли даром: набедренная повязка на ней модная, туфельки - лабутены - не лабутены, но на каблуках в 20 см... А так больше и нет ничего из одежды...
А тут еще и долги по квартире после зимы - коварная тёща не стала платить за зятя, а выделяемые зятем на пропитание ребенка, который живет у бабушки, деньжищи в приличной сумме 3 000 гривен подозрительно быстро тратила на внука: то сёмги купит на завтрак, то рыбку Дораду - а рыбка Дорадо, как и Сибас, зело дорогими есть в Украине, это вам не Турция, где утром выловили - а к обеду она уже, купленная по 20 лир или по 90 гривен кг - у Вас в фольге на столе красуется и просит как бы:
"Ну откройте уж вино белое сухое урожая 2015 за 28 лир бутылочка!"

Короче, зять решил взяться за голову.
В буквальном смысле.
Объявил тёще о чуде православном, упавшем во время работы таксёром, чуде благом и чуде на днях: подвозил он нефтяного магната одной нефтедобывающей страны на Востоке или в Азии - теща от радости и не запомнила название страны, но слово "Магнат" - точно было, она как раз по акции в АТБ мороженное покупала с таким же названием...
...И магнат тот сказал:
- Что ты парень Вася, одел штаны белые моднячие, из бутика, и таксуешь? Я еду в столицу своей магнатной страны долги с компаньонов собирать, мне как раз такой личный водитель и нужен: круглолицый лысый мордатый - когда-то блондин - в белых модних штАнях.
- Ты, Вася, какую зарплату хочешь и мои харчи?

Вася сразу сообразил – Васи, они все такие сметливые от природы - гены, однако! - что магнат в украинских гривнах не смыслит, но сам-то он смыслит, что кредит в 50 000 гривен на карте Привата вместе с нынешней политикой странной - когда доллар падает, то есть в Украине в долларах все абсолютно дорожает - вон уж бутылка гАлимого пива - и та доллар стоит - и сказал просто:
- 2 000 баксов.
- Отлично! Плачу! А жительство я тебе определяю в отеле Хайят Кэпитал: вот у меня и фото номера с собой есть. Ну, не царский - у нас там царей отродясь не было, но приличный...

План созрел быстро: жена на лабутенах пусть дома сидит, тёща жадная пусть удавится, а жизнь денежная только начинается!
Договорились так:
- аккурат по прибытию на жительство в Хайят Кэпитал жена продаст авто, на нее оформленное, на котором таксовал, и вышлет денюжку мужу на "Представительские" в сытой жизни...
- жене сразу по получению денег за проданный автомобиль будет найдено место в Правлении нефтедобывающей компании - справится - не зря когда-то отработала кассиршей на железке.
- тёще сказано авторитетно: "...как только продадите свою квартиру и переселитесь, но не ранее после отправки мне денег в нефтедобывающую стану, - я вашу дочку там навсегда устрою. А вы будет жить припеваючи со своим внуком в той квартире, что дочери купили…"

Тёща робко спросила:
- А как насчет 2 000 долларов зарплаты каждый месяц?
- Вы, мама, как будто законов не знаете: если только я вам перечислю 2 000 долларов из-за границы, так вас сразу лишат субсидии в 1 200 гривен в месяц, вы, мама, с субсидиями не шутите...
- Поняла.
- То-то же, мама, Вы, мама "проти мене ніщеброд!" Ото купили недвижимость дочке - в ней и живите! И ни на какие Турции, мама, где всё для вас дешево, или Ниццы, мама, где усё вам нравилось, и не смотрите!
- Поняла: сидеть на одной попе в квартире дочери после продажи своей и не рыпаться! А тебя-то хоть с долгами "по самые помидоры" на кордоне выпустят? Не тормознут?
- Не, мама! Это, мама, не про меня на заборах пишут: "бізнес" лоховський ведеш"! И вы, мама, совсем не "лузер без грошей"... Вы - еще очень очень денежная... Зря вот только свою машину - Тойоту эту внедорожную - не согласились продать... Или на меня переоформить... У меня, мама, усьо в шАкАлАдЕ!

щось акуртик схоже що ти западенська версія НАТАШЯ ТРИБЕКА :mrgreen:
дуже любиш турецький БАЛЬШОЙ ТА ТОЛСТИЙ
ну от не вірю що СТАРИЙ МУЖИК може бути таким задовбувастим :shock:
ну хоча гейєвропа рядом від тебе...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:05

Готелі на популярних серед туристів курортах Туреччини знижують вартість проживання на 20%, тому що не вистачає відпочиваючих.

Комерційний директор туроператора TEZ TOUR в Україні Аркадій Маслов розповів "НВ", що раніше готельєри почали надсилати туроператорам інформацію про зниження тарифів.

За його словами, перед початком сезону в Туреччині планувалося залучити більшу кількість туристів і підвищили свої розцінки на 20%. Однією з причин є той факт, що приїхало мало німців цього року. А від росіян толку мало, тому що вони витрачають також мало, як і українці.
"Відомі брендові готелі заповнено, а ось деякі п'ятірки і четвірки зіткнулися з нестачею туристів", – розповів директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Скорочення туристичного потоку спостерігається і з інших країн ЄС: Голландії, Іспанії, Італії та України. Компенсувати втрату мандрівників із європейських країн турецькі готельєри хочуть за рахунок громадян країн СНД.
Головна причина відтоку – підвищення цін на відпочинок, в середньому на 20%. На початку сезону готелі перейшли на розрахунок у євро, в результаті чого тижневий відпочинок у п'ятизірковому готелі почав обходитися в середньому в 1-1,2 тис. євро на двох. Українські туристи в пріоритеті їдуть до Єгипту, де тижневий тур можна придбати за 600-700 євро.

За словами директора мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик, зниження цін на відпочинок в Туреччині може привести до того, що частина туристів полетить на курорти Анталії, Мармаріса або Бодрума.
"Якщо у сім'ї обмежений бюджет, то для відпочинку вони виберуть Єгипет. Але якщо сім'я готова витратити на подорож 1 тис. євро або більше, то зниження ціни на 100-200 євро може переконати їх віддати перевагу Туреччині", – підкреслив він.
jump
 
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