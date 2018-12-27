djbnd777 написав:jump
заказная статья.
Моя подруга - владелица турагентства, на август - приличное 5 (по отзывам, которым можно верить) в Анталии 690 эвро дабл с человека, а пипл будет покупать по 690, думая, что уже со скидкой 20%. Горящие туры- только непотреб в наличии.
Вот с другой подругой встретились на мясно-винном пати...
36 дней в Бодруме -1000 дол, ни в чем себе не отказывала. Жилье - отдельная стоимость. Но в эти 1000 дол входило 14 дней содержать няню(питание), + 1 неделя приезжал муж (питание). Аппартаменты -90 кв. 3 к часть (типа вилла- строение)+бассейн. Хозяин их сдает для остальных 200 евро в сутки, для нее(знакомая)-100евро. Но к ней постоянно приезжали подружки с детьми, поэтому аренда переиодически для нее уменьшалась.
хочу добавить, чтро после слов: -.... месяц в Бодруме, у меня появилось желание...
дальше продолжила я :-
.. купить недвижимость!!
-да, откуда ты знаешь???
може і замовна...
хоча мене також попередило у турагенції, що можливі знижки
690євро з людини - яка кількість ночей?
як далеко апартаменти від моря?