Додано: Пон 29 лип, 2019 14:51

И меня улыбнула.

Только сегодня племянник рассказывал, что купил квартиру на втором этаже - закончил ремонт и только тогда обнаружил, что весь лифт оплеван от потока до ног, подъезд выглядит так, что подвалы Чернобыльской АЭС - лучше и чище.

Решил собрать жильцов и своими силами привести порядок.

Сам купил побелку, краску, кисточки, моющие средства.

Вы знаете, только под большим принуждением НАСИЛЬНО ему удалось кого-то поймать с третьего этажа и с первого. Больше никого не удалось поймать за руку и вложить в руку кисточку.

На стенах лифта многолетние плевки оттирали сперва наждачной бумагой, потом долго и мучительно мыли.

Все жильцы проходили мимо и делали вид, что их не касается, даже тогда, когда те, кто работает, рассказывали им, что их дети трогают вот эти туберкулезные кнопки и потому пальцы кладут в рот.

НОЛЬ НА МАССУ.

Васеньки?

Все как один?

Не знаю, что именно улыбнуло форумчанина Мизантроп - не расшифровал - меня улыбнуло наличие Васеньки...

Что он вообще тут делает? Деньжищ же много... уже бы жил в Киеве... Чего стонать-то?



х х х

В предыдущем анализе - почему-то никто не обратил внимание на отличном выходе их жизненной ситуации у той бедной тещи:

продать свою квартиру - трешку, в которой осталась одна, купить квартиру -двушку в Анталии, и принимать в гости внука...

А так с ужасом ждет нововведений по Субсидии - читатель и не знает, что на днях в Службы субсидий поступили новые Правила на 47 (сорока семи) страницах...

Вряд ли кто по новым правилам вообще получит...

Востаннє редагувалось akurt в Пон 29 лип, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)