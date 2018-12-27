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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:17
djbnd777 написав:jump
заказная статья.
Моя подруга - владелица турагентства, на август - приличное 5 (по отзывам, которым можно верить) в Анталии 690 эвро дабл с человека, а пипл будет покупать по 690, думая, что уже со скидкой 20%. Горящие туры- только непотреб в наличии.
Вот с другой подругой встретились на мясно-винном пати...
36 дней в Бодруме -1000 дол, ни в чем себе не отказывала. Жилье - отдельная стоимость. Но в эти 1000 дол входило 14 дней содержать няню(питание), + 1 неделя приезжал муж (питание). Аппартаменты -90 кв. 3 к часть (типа вилла- строение)+бассейн. Хозяин их сдает для остальных 200 евро в сутки, для нее(знакомая)-100евро. Но к ней постоянно приезжали подружки с детьми, поэтому аренда переиодически для нее уменьшалась.
хочу добавить, чтро после слов: -.... месяц в Бодруме, у меня появилось желание...
дальше продолжила я :-
.. купить недвижимость!!
-да, откуда ты знаешь???
може і замовна...
хоча мене також попередило у турагенції, що можливі знижки
690євро з людини - яка кількість ночей?
як далеко апартаменти від моря?
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jump
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:34
Васенька написав:
щось акуртик схоже що ти
тоже улыбнула
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Пон 29 лип, 2019 14:51
И меня улыбнула.
Только сегодня племянник рассказывал, что купил квартиру на втором этаже - закончил ремонт и только тогда обнаружил, что весь лифт оплеван от потока до ног, подъезд выглядит так, что подвалы Чернобыльской АЭС - лучше и чище.
Решил собрать жильцов и своими силами привести порядок.
Сам купил побелку, краску, кисточки, моющие средства.
Вы знаете, только под большим принуждением НАСИЛЬНО ему удалось кого-то поймать с третьего этажа и с первого. Больше никого не удалось поймать за руку и вложить в руку кисточку.
На стенах лифта многолетние плевки оттирали сперва наждачной бумагой, потом долго и мучительно мыли.
Все жильцы проходили мимо и делали вид, что их не касается, даже тогда, когда те, кто работает, рассказывали им, что их дети трогают вот эти туберкулезные кнопки и потому пальцы кладут в рот.
НОЛЬ НА МАССУ.
Васеньки?
Все как один?
Не знаю, что именно улыбнуло форумчанина Мизантроп - не расшифровал - меня улыбнуло наличие Васеньки...
Что он вообще тут делает? Деньжищ же много... уже бы жил в Киеве... Чего стонать-то?
х х х
В предыдущем анализе - почему-то никто не обратил внимание на отличном выходе их жизненной ситуации у той бедной тещи:
продать свою квартиру - трешку, в которой осталась одна, купить квартиру -двушку в Анталии, и принимать в гости внука...
А так с ужасом ждет нововведений по Субсидии - читатель и не знает, что на днях в Службы субсидий поступили новые Правила на 47 (сорока семи) страницах...
Вряд ли кто по новым правилам вообще получит...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 29 лип, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:02
jump написав:
690євро з людини - яка кількість ночей?
як далеко апартаменти від моря?
6ночей. 1 линия
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