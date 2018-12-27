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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:17

  djbnd777 написав:jump
заказная статья.
Моя подруга - владелица турагентства, на август - приличное 5 (по отзывам, которым можно верить) в Анталии 690 эвро дабл с человека, а пипл будет покупать по 690, думая, что уже со скидкой 20%. Горящие туры- только непотреб в наличии.
Вот с другой подругой встретились на мясно-винном пати...
36 дней в Бодруме -1000 дол, ни в чем себе не отказывала. Жилье - отдельная стоимость. Но в эти 1000 дол входило 14 дней содержать няню(питание), + 1 неделя приезжал муж (питание). Аппартаменты -90 кв. 3 к часть (типа вилла- строение)+бассейн. Хозяин их сдает для остальных 200 евро в сутки, для нее(знакомая)-100евро. Но к ней постоянно приезжали подружки с детьми, поэтому аренда переиодически для нее уменьшалась.
хочу добавить, чтро после слов: -.... месяц в Бодруме, у меня появилось желание...
дальше продолжила я :-
.. купить недвижимость!!
-да, откуда ты знаешь???


може і замовна...
хоча мене також попередило у турагенції, що можливі знижки

690євро з людини - яка кількість ночей?

як далеко апартаменти від моря?
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Васенька написав:щось акуртик схоже що ти
тоже улыбнула
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:51

Да, в Анталии хорошо...
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Востаннє редагувалось akurt в Пон 29 лип, 2019 15:52, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  jump написав:690євро з людини - яка кількість ночей?

як далеко апартаменти від моря?

6ночей. 1 линия
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:51

akurt
вы это...
перестаньте рекламировать Анталию, а то понаедут васеньки типа таГГГил!! на дармовую жизнь, потом искать будете 5 угол на каком-то конце планеты.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:47

  djbnd777 написав:akurt
вы это...
перестаньте рекламировать Анталию, а то понаедут васеньки типа таГГГил!! на дармовую жизнь, потом искать будете 5 угол на каком-то конце планеты.

акурт це звичайний інтернет-троль.
можливо це навіть ВОНА :)
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:49

  Васенька написав:можливо це навіть ВОНА :)

Есть вероятность, что зовут ее Натаща...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:05

Васенька
какие признаки интернет-троля?
если посмотреть ютуб о "наша раша в анталии", о покупкахи и продажах квартир, а главное, отзывы тех реальных, кто там пожил реальное время, то допускаются мысли в лоб об изменении условий проживания с пользой для себя
djbnd777
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  #<1 ... 369370371372
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