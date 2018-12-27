Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
djbnd777 написав:jump заказная статья. Моя подруга - владелица турагентства, на август - приличное 5 (по отзывам, которым можно верить) в Анталии 690 эвро дабл с человека, а пипл будет покупать по 690, думая, что уже со скидкой 20%. Горящие туры- только непотреб в наличии. Вот с другой подругой встретились на мясно-винном пати... 36 дней в Бодруме -1000 дол, ни в чем себе не отказывала. Жилье - отдельная стоимость. Но в эти 1000 дол входило 14 дней содержать няню(питание), + 1 неделя приезжал муж (питание). Аппартаменты -90 кв. 3 к часть (типа вилла- строение)+бассейн. Хозяин их сдает для остальных 200 евро в сутки, для нее(знакомая)-100евро. Но к ней постоянно приезжали подружки с детьми, поэтому аренда переиодически для нее уменьшалась. хочу добавить, чтро после слов: -.... месяц в Бодруме, у меня появилось желание... дальше продолжила я :- .. купить недвижимость!! -да, откуда ты знаешь???
може і замовна... хоча мене також попередило у турагенції, що можливі знижки
Васенька какие признаки интернет-троля? если посмотреть ютуб о "наша раша в анталии", о покупкахи и продажах квартир, а главное, отзывы тех реальных, кто там пожил реальное время, то допускаются мысли в лоб об изменении условий проживания с пользой для себя