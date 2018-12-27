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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:17

  djbnd777 написав:jump
заказная статья.
Моя подруга - владелица турагентства, на август - приличное 5 (по отзывам, которым можно верить) в Анталии 690 эвро дабл с человека, а пипл будет покупать по 690, думая, что уже со скидкой 20%. Горящие туры- только непотреб в наличии.
Вот с другой подругой встретились на мясно-винном пати...
36 дней в Бодруме -1000 дол, ни в чем себе не отказывала. Жилье - отдельная стоимость. Но в эти 1000 дол входило 14 дней содержать няню(питание), + 1 неделя приезжал муж (питание). Аппартаменты -90 кв. 3 к часть (типа вилла- строение)+бассейн. Хозяин их сдает для остальных 200 евро в сутки, для нее(знакомая)-100евро. Но к ней постоянно приезжали подружки с детьми, поэтому аренда переиодически для нее уменьшалась.
хочу добавить, чтро после слов: -.... месяц в Бодруме, у меня появилось желание...
дальше продолжила я :-
.. купить недвижимость!!
-да, откуда ты знаешь???


може і замовна...
хоча мене також попередило у турагенції, що можливі знижки

690євро з людини - яка кількість ночей?

як далеко апартаменти від моря?
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Васенька написав:щось акуртик схоже що ти
тоже улыбнула
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:51

Да, в Анталии хорошо...
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Востаннє редагувалось akurt в Пон 29 лип, 2019 15:52, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  jump написав:690євро з людини - яка кількість ночей?

як далеко апартаменти від моря?

6ночей. 1 линия
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:51

akurt
вы это...
перестаньте рекламировать Анталию, а то понаедут васеньки типа таГГГил!! на дармовую жизнь, потом искать будете 5 угол на каком-то конце планеты.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:47

  djbnd777 написав:akurt
вы это...
перестаньте рекламировать Анталию, а то понаедут васеньки типа таГГГил!! на дармовую жизнь, потом искать будете 5 угол на каком-то конце планеты.

акурт це звичайний інтернет-троль.
можливо це навіть ВОНА :)
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:49

  Васенька написав:можливо це навіть ВОНА :)

Есть вероятность, что зовут ее Натаща...
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:05

Васенька
какие признаки интернет-троля?
если посмотреть ютуб о "наша раша в анталии", о покупкахи и продажах квартир, а главное, отзывы тех реальных, кто там пожил реальное время, то допускаются мысли в лоб об изменении условий проживания с пользой для себя
djbnd777
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:05

СОСЕДЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ?

Как знать, как знать...
Проезжаю мимо офисов наших "забудовников" - рядом с "шпаківнями" на 750 квартир - и всегда окропляю себя крестным знаменем... Свят-свят-свят...

Перед принятием окончательного решения о покупке себе квартиры в Анталии я постарался увидеть всех жильцов 1-подъездного 5-ти этажного новенького "с иголочки" дома.
Арифметика была такая:
- квартир 19...
- не продано на сентябрь 2017 было 3 - все "1+1"... квартиры "2+1" были все проданы...
- на первом этаже - офис владельца дома (квартира "2+1"), который занимал площадь двух квартир.
- один владелец - Нидерланды. Три квартиры сразу во владении товарища со страны ... я так и не понял, из какой страны - видел его один раз и не успел расспросить... Одна из трех квартир - "дублекс" - двухуровневая с балконом на четверть крышы с видом на море... Что интересно, он в доме не появляется...
Выбор на квартиру именно мою получился случайно:
- этаж 4 - как сказала жена "Лучше смотреть с балкона на горы", а из главной комнаты - на вершину холма "Тахатакале" на которую поднимают туристов за 15 лир - а вот нам смотреть - бесплатно.
- справа - приятная очень не бедная пара из Стамбула (у них квартира и в Стамбуле тоже) - жена - вот прелесть - владеет английским языком, а муж работал/работает в стамбульской туристической фирме - но не водит за руку туристов, а обеспечивает все группы автобусами своей фирмы. Прикольная пара: купили себе электромотоцикл за 1 000 долларов - опускают к нему удлинитель с розеткой - ночь зарядили - утром сели - и с - ветерком - по горным серпантинам или вдоль Средиземного моря!
- напротив мне вообще соседи понравились - профессор университета в Стамбуле с супругой - такие интеллигентные на вид, что мне аж неудобно было за свои стоптанные походами в горы кроссовки. Очень чистенькая квартира с удачно подобранной мебелью. Именно они мне сказали почти главную фразу: "Мы 6 месяцев выбирали дом и выбрали именно этот!" Во как! Это я сказал так жене, когда мы опускались вниз к офису владельца дома.
...А уже навстречу нам поднимался другой сосед по этажу - сегодня очень знаменитый в Турции эстрадный певец. Поднимался не один, а сыном лет 15 - стильно одетый парень со стильной прической, миловидной женой и огромным пятнистым кобелем. Далматинец.
- Ну все! Покупаем квартиру только здесь!
Сегодня мой сосед дает концерты по всей Турции.
Когда он поёт в отеле Ramada Antalya - контрамарки в концертный зал - у меня в кармане!
Зображення
Соседей не выбирают?
Ну как сказать...

х х х

Эх, тяжела она - жизнь лендлорда Украины.
Мои лендлорды - приятели - 4 квартиры уже давно сдаются - пятая сейчас в ремонте - работает прораб Саша - вчера примерно в 16-00 связались со мною по Вайберу из Норвегии, по которой куролесят уже ровно 3 (ТРИ) недели - и попросили взять билеты им на паром из Швеции в Польшу.
Вынуждены вернуться на неделю раньше - ремонт пятой по счету квартиры уже потребовал личного присутствия - темпы ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ - чем раньше сдадут - тем раньше начнет бабло, ударяясь о бабулеты и бабки, падать в широкий карман штанов и ударятся о краснокожую паспортину, как сказал поэт.
Ну что же - мне и это легко - попросил сбросить фотокопии техпаспорта на авто, фотокопии паспортов, - оформил им место с автомобилем на паром - отход парома из Швеции в ночь с 29 на 30 июля - в 01-30 ночи - переспросил еще раз - успеют ли, они же еще только на подъезде к Осло, а двигаться на самый юг Королевства Швеция - уверенно сказали: "Успеют"!
Пара нажатий кнопок - и украинская гривна уже списана с карты Привата - 145 долларов - паром в пути 5 часов.
Написали в 01-30 ночи: "Успели". Написали в 08-00 утра: паром входит в порт в Польше!
Ну все, послезавтра придется пить у них на даче коньяки и закусывать шашлыками...
А так хотел бросить сегодня употреблять алкоголь и есть свиное мясо в виде шашлыков...
То есть возобновить тихую жизнь правоверного необрезанного немусульманина...
Эх, жизнь моя жестянка...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Как я люблю рекламные посты этого ОП... просто шик!
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  #<1 ... 369370371372
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