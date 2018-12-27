Додано: Вів 30 лип, 2019 10:05

обеспечивает все группы автобусами своей фирмы.

СОСЕДЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ?Как знать, как знать...Проезжаю мимо офисов наших "забудовников" - рядом с "шпаківнями" на 750 квартир - и всегда окропляю себя крестным знаменем... Свят-свят-свят...Перед принятием окончательного решения о покупке себе квартиры в Анталии я постарался увидеть всех жильцов 1-подъездного 5-ти этажного новенького "с иголочки" дома.Арифметика была такая:- квартир 19...- не продано на сентябрь 2017 было 3 - все "1+1"... квартиры "2+1" были все проданы...- на первом этаже - офис владельца дома (квартира "2+1"), который занимал площадь двух квартир.- один владелец - Нидерланды. Три квартиры сразу во владении товарища со страны ... я так и не понял, из какой страны - видел его один раз и не успел расспросить... Одна из трех квартир - "дублекс" - двухуровневая с балконом на четверть крышы с видом на море... Что интересно, он в доме не появляется...Выбор на квартиру именно мою получился случайно:- этаж 4 - как сказала жена "Лучше смотреть с балкона на горы", а из главной комнаты - на вершину холма "Тахатакале" на которую поднимают туристов за 15 лир - а вот нам смотреть - бесплатно.- справа - приятная очень не бедная пара из Стамбула (у них квартира и в Стамбуле тоже) - жена - вот прелесть - владеет английским языком, а муж работал/работает в стамбульской туристической фирме - но не водит за руку туристов, аПрикольная пара: купили себе электромотоцикл за 1 000 долларов - опускают к нему удлинитель с розеткой - ночь зарядили - утром сели - и с - ветерком - по горным серпантинам или вдоль Средиземного моря!- напротив мне вообще соседи понравились - профессор университета в Стамбуле с супругой - такие интеллигентные на вид, что мне аж неудобно было за свои стоптанные походами в горы кроссовки. Очень чистенькая квартира с удачно подобранной мебелью. Именно они мне сказали почти главную фразу: "Мы 6 месяцев выбирали дом и выбрали именно этот!" Во как! Это я сказал так жене, когда мы опускались вниз к офису владельца дома....А уже навстречу нам поднимался другой сосед по этажу - сегодня очень знаменитый в Турции эстрадный певец. Поднимался не один, а сыном лет 15 - стильно одетый парень со стильной прической, миловидной женой и огромным пятнистым кобелем. Далматинец.- Ну все! Покупаем квартиру только здесь!Сегодня мой сосед дает концерты по всей Турции.Когда он поёт в отеле Ramada Antalya - контрамарки в концертный зал - у меня в кармане!Соседей не выбирают?Ну как сказать...х х хЭх, тяжела она - жизнь лендлорда Украины.Мои лендлорды - приятели - 4 квартиры уже давно сдаются - пятая сейчас в ремонте - работает прораб Саша - вчера примерно в 16-00 связались со мною по Вайберу из Норвегии, по которой куролесят уже ровно 3 (ТРИ) недели - и попросили взять билеты им на паром из Швеции в Польшу.Вынуждены вернуться на неделю раньше - ремонт пятой по счету квартиры уже потребовал личного присутствия - темпы ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ - чем раньше сдадут - тем раньше начнет бабло, ударяясь о бабулеты и бабки, падать в широкий карман штанов и ударятся о краснокожую паспортину, как сказал поэт.Ну что же - мне и это легко - попросил сбросить фотокопии техпаспорта на авто, фотокопии паспортов, - оформил им место с автомобилем на паром - отход парома из Швеции в ночь с 29 на 30 июля - в 01-30 ночи - переспросил еще раз - успеют ли, они же еще только на подъезде к Осло, а двигаться на самый юг Королевства Швеция - уверенно сказали: "Успеют"!Пара нажатий кнопок - и украинская гривна уже списана с карты Привата - 145 долларов - паром в пути 5 часов.Написали в 01-30 ночи: "Успели". Написали в 08-00 утра: паром входит в порт в Польше!Ну все, послезавтра придется пить у них на даче коньяки и закусывать шашлыками...А так хотел бросить сегодня употреблять алкоголь и есть свиное мясо в виде шашлыков...То есть возобновить тихую жизнь правоверного необрезанного немусульманина...Эх, жизнь моя жестянка...