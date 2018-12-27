Додано: Вів 30 лип, 2019 17:22

Учитесь, господин Понаехал!

Вы то не то что рекламировать ничего не в состоянии, но даже не понимаете, что такое «Реклама».

Но по уровню примитивизма вполне прилично и достойно смотритесь в ряду персонажей: Васенька, stm и других.



Кстати, на тему ветки: народ уж заждался, когда напишете о недвиге славного городка по имени Austin.

Cделайте хоть раз в жизни что-то полезное.

Ждём-с...

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)