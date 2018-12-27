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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:22

Учитесь, господин Понаехал!
Вы то не то что рекламировать ничего не в состоянии, но даже не понимаете, что такое «Реклама».
Но по уровню примитивизма вполне прилично и достойно смотритесь в ряду персонажей: Васенька, stm и других.

Кстати, на тему ветки: народ уж заждался, когда напишете о недвиге славного городка по имени Austin.
Cделайте хоть раз в жизни что-то полезное.
Ждём-с...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлень: 3370
З нами з: 12.02.09
Подякував: 694 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:23

Учитесь, господин Понаехал!
Вы то не то что рекламировать ничего не в состоянии, но даже не понимаете, что такое «Реклама».
Но по уровню примитивизма вполне прилично и достойно смотритесь в ряду персонажей: Васенька, stm и других.

Кстати, на тему ветки: народ уж заждался, когда напишете о недвиге славного городка по имени Austin.
ОбеСчали, как токА прАснЕтЕсь...
Cделайте хоть раз в жизни что-то полезное.
Ждём-с...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3370
З нами з: 12.02.09
Подякував: 694 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 370371372373
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