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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:22
Учитесь, господин Понаехал!
Вы то не то что рекламировать ничего не в состоянии, но даже не понимаете, что такое «Реклама».
Но по уровню примитивизма вполне прилично и достойно смотритесь в ряду персонажей: Васенька, stm и других.
Кстати, на тему ветки: народ уж заждался, когда напишете о недвиге славного городка по имени Austin.
Cделайте хоть раз в жизни что-то полезное.
Ждём-с...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Додано: Вів 30 лип, 2019 17:23
Учитесь, господин Понаехал!
Вы то не то что рекламировать ничего не в состоянии, но даже не понимаете, что такое «Реклама».
Но по уровню примитивизма вполне прилично и достойно смотритесь в ряду персонажей: Васенька, stm и других.
Кстати, на тему ветки: народ уж заждался, когда напишете о недвиге славного городка по имени Austin.
ОбеСчали, как токА прАснЕтЕсь...
Cделайте хоть раз в жизни что-то полезное.
Ждём-с...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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- Повідомлень: 3370
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 512 раз.
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Вів 30 лип, 2019 13:17
Bolt
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