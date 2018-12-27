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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:56

Спасибо за достойную оценку моего вклада в дело образования народных масс.
Приятно.
А то народ купит какую-то приятную прелесть в каком-то чудном городке и не то что «прорекламировать» не может, а даже не может написать, зачем он это купил.
Кстати, на тему ветки: народ уж заждался, когда напишете о недвиге славного городка по имени Austin.
ОбеСчали....
Ждём-с...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:59

  akurt написав:ОбеСчали....
Ждём-с...

я кому обещал- отписал в личку. А вам, возможно Наташа, я нечего не обещал. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:11

  Понаехал написав:Как я люблю рекламные посты этого ОП... просто шик!

Как я люблю разоблачающие посты этих шерлоков ... просто шик
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:55

Учетка Понаехал - отличный тактик, но плохой стратег.
Отличный потому, что в самом деле имеет большие навыки в гендерных вопросах, в вопросах определения наличия/отсутствия первичных половых признаков человеческих особей, определению наличия/отсутствию гениталий в полном объеме, правильности их развития и отсутствию заболеваний - от обидных, понимаешь-ли, до самых простых типа "Баланопостит".
Не имея ничего, что он мог бы сказать человечеству, он только смотрит на размер моих плавок.
Тут очередной его прокол: я по европейской традиции на захожу в море/бассейн в плавках - имею отличные купальные шорты.
Мне его мудрые посты нравится. Видно, что человек достиг определенного уровня личного развития.
Ну и поднимает ветку в ТОП. Тут почёт и уважуха!

(текст ниже написан и удалён автором, чтобы не раздражать нежные уши модераторов, которые аккуратно читают сексуально-генитальные сообщения по теме ветки на этом финансовом КАК БЫ форуме от учётки "Понаехал". Кроме того, это соответствует совету одного из форумачан следовать совету Льва Толстого - теория "Не противления злу насилием" и его теория Не обращать внимание на моральных ур**")

[Здесь был удаленный текст]

НЕДВИЖИМОСТЬ В СЛАВНОМ ЗАПОРОЖЬЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

(Часть 1. Тезисы о визите в Запорожье с посещением АО «Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье. Участвовал в работе созданной комисси по сокращению сотрудников. Сокращение сотрудников - самое время подумать о будущем недвижимости.

Часть 2. Посещение магазина "Мясо Колбаса" - невероятные наблюдения за покупателями и беседа с продавцом (ничего не покупал)). Посещение сдаваемой IT-шниками сталинки в самом сердце города.

Часть 3. Встреча с владелицей двух магазинов и имеющей 6 объектов недвижимости, которые не приносят никакой прибыли: "Что делать?")

Часть 4. "Недвижимость в "Ленинских местах" - рассуждения рядом с могилами тракториста дяди Володи (умер в 58 лет) и тёти Кати (умерла в 56 лет) - жили на молочке с фермы, сметане с этого молока, запахе силоса, своих свинках и своих бычках. Осмотр имений знатных в 1957-1997 годах колхозников, слава Богу, у меня хватило ума уговорить тёщу вовремя (ВОВ_РЕ_МЯ) продать родительский дом - именно в это село я приехал молодым, но уже успешным, ученым, занимающимся работой "Для служебного пользования" и привез в новеньком - с автосалона - авто трех студенток 5-го курса физического факультета для выбора одной из них в жёны. Все получилось. Без ложной скромности скажу: три девчонки дрались за меня с 19 мая по 8 декабря - частный дом в центре большого города, новенькое авто, легкие усики, очень престижная должность, ученая степень, приличная по тем временам зарплата - я был самым молодым из коллектива, кто это всё получил.)

Написать некогда: думаю, отвечать ли на вопросы морального ур**, и - что важнее - подбираю авиарейсы одному из сыновей на отдых в Португалии на конец августа. Вылет из Калифорнии.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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