Додано: Сер 31 лип, 2019 09:55

lejko_vit написав: Понаехал написав: Как я люблю рекламные посты этого ОП... просто шик! Как я люблю рекламные посты этого ОП... просто шик!

Как я люблю разоблачающие посты этих шерлоков ... просто шик Как я люблю разоблачающие посты этих шерлоков ... просто шик

не приносят никакой прибыли:

в качестве наблюдателя.

Понравилось:Учетка- отличный тактик, но плохой стратег.Отличный потому, что в самом деле имеет большие навыки в гендерных вопросах, в вопросах определения наличия/отсутствия первичных половых признаков человеческих особей, определению наличия/отсутствию гениталий в полном объеме, правильности их развития и отсутствию заболеваний - от обидных, понимаешь-ли, до самых простых типа "Баланопостит".Не имея ничего, что он мог бы сказать человечеству, он только смотрит на размер моих плавок.Тут очередной его прокол: я по европейской традиции на захожу в море/бассейн в плавках - имею отличные купальные шорты.Мне его мудрые посты нравится. Видно, что человек достиг определенного уровня личного развития.Ну и поднимает ветку в ТОП. Тут почёт и уважуха!(текст ниже написан и удалён автором, чтобы не раздражать нежные уши модераторов, которые аккуратно читают сексуально-генитальные сообщения по теме ветки на этом финансовом КАК БЫ форуме от учётки "". Кроме того, это соответствует совету одного из форумачан следовать совету Льва Толстого - теория "Не противления злу насилием" и его теория Не обращать внимание на моральных ур**")[Здесь был удаленный текст](Часть 1. Тезисы о визите в Запорожье с посещением АО «Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье. Участвовал в работе созданной комисси по сокращению сотрудников. Сокращение сотрудников - самое время подумать о будущем недвижимости.Часть 2. Посещение магазина "Мясо Колбаса" - невероятные наблюдения за покупателями и беседа с продавцом (ничего не покупал)). Посещение сдаваемой IT-шниками сталинки в самом сердце города. Беседа с лендлордами славного Запорожья.Часть 3. Встреча с владелицей двух магазинов и имеющей 6 объектов недвижимости, которые"Что делать?"). Дегустация домашнего вина и посещение Астролога вместе с этой владетельной принцессойАстролог всего за 500 гривен вынесла вердикт: "У Вас всё будет хорошо. Но через год. Когда все умрут". Считаю, что 500 гривен - это недорого.Часть 4. "Недвижимость в "Ленинских местах" - рассуждения рядом с могилами тракториста дяди Володи (умер в 58 лет) и тёти Кати (умерла в 56 лет) - жили на молочке с фермы, сметане с этого молока, запахе силоса, своих свинках и своих бычках. Осмотр имений знатных в 1949-1997 годах колхозников, слава Богу, у меня хватило ума уговорить тёщу вовремя (ВОВ_РЕ_МЯ) продать родительский дом - именно в это село я приехал молодым, но уже успешным, ученым, занимающимся работой "Для служебного пользования" и привёз в новеньком - с автосалона - авто трёх студенток 5-го курса Физического факультета для выбора одной из них в жёны. Все получилось. Без ложной скромности скажу: три девчонки дрались за меня с 19 мая по 8 декабря - частный дом в центре большого города, новенькое авто, легкие усики, очень престижная должность, ученая степень, приличная по тем временам зарплата - я был самым молодым из коллектива, кто это всё получил.)В двух словах: в этом доме родителей тестя и тещи жили родители: папа был даже директором сельского Молокозавода. Дом добротный, использовался позднее как дача. Я уговорил тестя и тёщу продать дом - пока можно было продать легко через сельсовет - одна подпись - и куча баксов в кармане. Причем уговорил не так, как большинство зятьев - продать и ограбить тещу и тестя, а чуток умнее. Я решал такой квест: что лучше: купить для тестя/тещи 1-к хрущевку за 7 000 долларов или доложить своих 18 000 долларов и купить новенькую двушку необычной планировки площадью 88 кв. м?Хватило ума выбрать второй вариант.Что интересно, тёща немедленно устроилась в ОСББ того дома, ибо по профессии - бухгалтер и очень приятно себя чувствовала на работе, как дома, точнее дома - как не на работе.Позднее квартира, купленная почти "голой" за 22 000 долларов была продана (с ремонтом) за 108 000 долларов (просили 120).Написать некогда: думаю, отвечать ли на вопросы морального ур**, и - что важнее - подбираю авиарейсы одному из сыновей на отдых в Португалии на конец августа. Вылет из Калифорнии.