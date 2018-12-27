Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Спасибо за достойную оценку моего вклада в дело образования народных масс. Приятно. А то народ купит какую-то приятную прелесть в каком-то чудном городке и не то что «прорекламировать» не может, а даже не может написать, зачем он это купил. Кстати, на тему ветки: народ уж заждался, когда напишете о недвиге славного городка по имени Austin. ОбеСчали.... Ждём-с...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Понаехал написав:Как я люблю рекламные посты этого ОП... просто шик!
Как я люблю разоблачающие посты этих шерлоков ... просто шик
Учетка Понаехал - отличный тактик, но плохой стратег. Отличный потому, что в самом деле имеет большие навыки в гендерных вопросах, в вопросах определения наличия/отсутствия первичных половых признаков человеческих особей, определению наличия/отсутствию гениталий в полном объеме, правильности их развития и отсутствию заболеваний - от обидных, понимаешь-ли, до самых простых типа "Баланопостит". Не имея ничего, что он мог бы сказать человечеству, он только смотрит на размер моих плавок. Тут очередной его прокол: я по европейской традиции на захожу в море/бассейн в плавках - имею отличные купальные шорты. Мне его мудрые посты нравится. Видно, что человек достиг определенного уровня личного развития. Ну и поднимает ветку в ТОП. Тут почёт и уважуха!
(текст ниже написан и удалён автором, чтобы не раздражать нежные уши модераторов, которые аккуратно читают сексуально-генитальные сообщения по теме ветки на этом финансовом КАК БЫ форуме от учётки "Понаехал". Кроме того, это соответствует совету одного из форумачан следовать совету Льва Толстого - теория "Не противления злу насилием" и его теория Не обращать внимание на моральных ур**")
[Здесь был удаленный текст]
НЕДВИЖИМОСТЬ В СЛАВНОМ ЗАПОРОЖЬЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
(Часть 1. Тезисы о визите в Запорожье с посещением АО «Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье. Участвовал в работе созданной комисси по сокращению сотрудников. Сокращение сотрудников - самое время подумать о будущем недвижимости.
Часть 2. Посещение магазина "Мясо Колбаса" - невероятные наблюдения за покупателями и беседа с продавцом (ничего не покупал)). Посещение сдаваемой IT-шниками сталинки в самом сердце города. Беседа с лендлордами славного Запорожья.
Часть 3. Встреча с владелицей двух магазинов и имеющей 6 объектов недвижимости, которые не приносят никакой прибыли: "Что делать?"). Дегустация домашнего вина и посещение Астролога вместе с этой владетельной принцессой в качестве наблюдателя. Астролог всего за 500 гривен вынесла вердикт: "У Вас всё будет хорошо. Но через год. Когда все умрут". Считаю, что 500 гривен - это недорого.
Часть 4. "Недвижимость в "Ленинских местах" - рассуждения рядом с могилами тракториста дяди Володи (умер в 58 лет) и тёти Кати (умерла в 56 лет) - жили на молочке с фермы, сметане с этого молока, запахе силоса, своих свинках и своих бычках. Осмотр имений знатных в 1949-1997 годах колхозников, слава Богу, у меня хватило ума уговорить тёщу вовремя (ВОВ_РЕ_МЯ) продать родительский дом - именно в это село я приехал молодым, но уже успешным, ученым, занимающимся работой "Для служебного пользования" и привёз в новеньком - с автосалона - авто трёх студенток 5-го курса Физического факультета для выбора одной из них в жёны. Все получилось. Без ложной скромности скажу: три девчонки дрались за меня с 19 мая по 8 декабря - частный дом в центре большого города, новенькое авто, легкие усики, очень престижная должность, ученая степень, приличная по тем временам зарплата - я был самым молодым из коллектива, кто это всё получил.) В двух словах: в этом доме родителей тестя и тещи жили родители: папа был даже директором сельского Молокозавода. Дом добротный, использовался позднее как дача. Я уговорил тестя и тёщу продать дом - пока можно было продать легко через сельсовет - одна подпись - и куча баксов в кармане. Причем уговорил не так, как большинство зятьев - продать и ограбить тещу и тестя, а чуток умнее. Я решал такой квест: что лучше: купить для тестя/тещи 1-к хрущевку за 7 000 долларов или доложить своих 18 000 долларов и купить новенькую двушку необычной планировки площадью 88 кв. м? Хватило ума выбрать второй вариант. Что интересно, тёща немедленно устроилась в ОСББ того дома, ибо по профессии - бухгалтер и очень приятно себя чувствовала на работе, как дома, точнее дома - как не на работе. Позднее квартира, купленная почти "голой" за 22 000 долларов была продана (с ремонтом) за 108 000 долларов (просили 120).
Написать некогда: думаю, отвечать ли на вопросы морального ур**, и - что важнее - подбираю авиарейсы одному из сыновей на отдых в Португалии на конец августа. Вылет из Калифорнии.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Як ви знаєте, приблизно 100500 форумчан на цій гілці без кінця та НЕ соромлячись все писали та писали - точніше, передруковували із російських видань тексти, написані російськими студентами по ціні в 150 рублів РФ за сторінку А4 через півтора рядки, про повний та беззворотній крах економіки тієї країни, яку жовнір akurt вибрав для проживання після глибоких роздумів.
Що ми маємо на сьогодні? - Економіка Туреччини йде семимильними кроками у світле майбутнє, турецька ліра укріплюється за наслідками вдалого керування, зростання туристичного потоку та розвитку промисловості так, що й мені не наснилося. - Економіка України переживає дуже незвичинй період - сюди збіглися не тільки всесвітні виробники фальшивих ковбас, фальшивого молока, фальшивого пива, та й всього на світі фальшивого (крім дівчат), а й фінансові спекулянти всього світу - скуповуючи державні облігації із дохідністю в 17% (!!!) річних. Шалений тиск на гривню призводить до того, що без жодних ознак зростання економіки гривня укріплюєтся вже до цифр 24,80 і нижче. БЕЗ ЖОДНИХ ПРИЧИН УКРІПЛЕННЯ.
Попереду - Новий ХОЛОДНИЙ рік, коли валютні спекулянти із-за кордону почнуть виходити з тих високодохідних - такого немає ніде в світі - 17%!!! - облігацій, вимітаючи доляри із всієї території України, як порохотягом.
Цей літній час не марнують такі країни, як Туреччина, стійко переживши погрози США щодо санкцій, які перетворилися на повний пшик, і сьогодні 1 долар - 5,54 ліри. Турецькі судна щотижня вивозять з України по 5000 тонн в кожному плаваючому судні українського шроту, що йде на опалення квартир турків. Це в той час, коли українці ждуть шалено дешевого імпортного газу та субсидій (Служби субсидій отримали новий документ про нарахування - там 47 сторінок - бояться і читати, але буде там повний пшик, держава вже не хоче роздавати гроші даром та безоплатно). Вивезення продуктів харчування з України в Туреччину - м"яса, вершкового масла, соняшникової олії та круп , навіть ягід (!!!) в ці дня збільшилося відразу на 18%. Де й буде йогурт плодово-ягідний, то то не Україна.
До чого це призводить: - статки та спосіб життя песонажів цієї гілки типу (видалено) зменшуються, бо все дорожчає в доларах США і ось уже повна несподіванка - гнидоподібне - вибачайте - пиво в Україні продаєтья по 1 долару пляшка (реально там не пиво, а вода, якою мили пляшки), а "Живе " пиво вже йде по ціні в 70 гривень за літр. Просто шалені ціни на все - овочі за ціною смарагдів та хліб. Таким чином: якщо лендлорд або депозитчик є в Україні - вони займалися марнотратством та втратили свої кошти. - статки тих, хто мене послухав, та витрачає свої нахом"ячені гроші ЗА КОРДОНОМ - збільшилися і вони приємно проводять час. Все просто: там де платили орендарі 12 000 гривень на місяць - виручка в доларах/ойро значно зросла!!! Долари ДЕШЕВІ та ойро ДЕШЕВІ дають можливість солодко жити за кордоном, поки гривня капає на картку Привата - дай йому довге життя! Рахуємо для турецької ліри: 1 долар = 24,84 гривні. 24,84/5,54=4,48 (ще недавно - з тиждень тому - було 5,54, а колись - 7!!!!!!!!!!!). Тобто все в Туреччині тепер - продукти та одяг - в ці дні можна купити ЩЕ ДЕШЕВШЕ. - враховуючи, що квартири в Анталії оцінюються та продаються в турецьких лірах (тільки російські перекупи виставляють ціни в ойро) - ціна на квартири для українців в валюті ЗБІЛЬШИЛАСЯ. Просто так.
Хі-хі, Хвахівці-еХкономісти... Ой, і хі-хі...
P.S. Цікава арифметика. Я гроші перекидаю з картки Приватбанку на картку турецького банку. Відбувається це так: - є сервіс Приватбанку - перерахування грошей на картку іноземного банку (що інтересно, США там немає, а ось Туреччина - є!) Супер! - ліміт - 15 000 гривень на добу. Супер! - Беремо 15 000 гривень - вказуємо номер своєї картки турецького банку. Далі відбувається наступне: а) приват за 15000 гривень у себе купує завдячуючи вам долари США 15000/25,189=595,50 доларів США. Комісія Приватбанку складає 2%, це неприємно, але все не так погано. б) ці кошти майже миттєво опиняються в турецькому банку на картці в турецьких лірах. Причому банк зараховує турецькі ліри виключно за курсом обміну доларів на ліру за результами торгів на міжнародній біржі... Ось результати торгів: Ой, я не ту картинку вставив - то пан "Понаєхал" накупив на історичному максимумі цін акцій акції однієї чудової компанії - вгадав день купівлі із найвищою ціною - і вони - ці акції - світяться "червоним", тобто він в прогарі на всю "котлєту" і тому весь час нервується. Ніби-то я - винний , а він - типу експерт у визначенні моєї статі. Ось правильне фото: Тобто в МОМЕНТ перерахування грошей із Приватбанку на картці турецького банку опиниться 595,50х5,52=3 287 турецьких лір. в) ви ці кошти можете зняти готівкою без відсотків та комісії прямо в банкоматі (!!!). Або просто в інтернет-банкінгу обміняти на долари, але за курсом продажу доларів банком (трохи вище, ніж міжбанк). Можете просто розраховуватися будь-де. Тут є цікава річ. Курс долара до турецької ліри суттево коливається на протязі дня. Зазвичай переказ в Туреччину краще робити вдень - приблизно об 11-00. А відкупатися ввечері - отримуючи бонус-компенсацію за злодійскі 2% Приватбанку... Тепер будемо відвертими: що таке 15 000 гривень в Україні? КО_ПІЙ_КИ. Що таке 3 287 турецьких лір в Туреччині? Тю! Та ви майже безмежно багата людина! Офіціянт! Вина та фруктів!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Учетка Понаехал - отличный тактик, но плохой стратег. Отличный потому, что в самом деле имеет большие навыки в гендерных вопросах, в вопросах определения наличия/отсутствия первичных половых признаков человеческих особей
akurt написав:Учетка Понаехал - отличный тактик, но плохой стратег. Отличный потому, что в самом деле имеет большие навыки в гендерных вопросах, в вопросах определения наличия/отсутствия первичных половых признаков человеческих особей
Собвтсенно, я понимаю это как ваш комингоут.
Собвтсенно, бухать меньше надо. И любить людей.
Важная цитата из интервью бывшего украинца, а ныне гражданина США, для всех читателей и для таких, как персонаж выше с "комингоутом" (кстати, даже не знаю, что обозначает это слово, что родилось в воспаленном мозгу; поскольку мне с этим персонажем не по пути - даже не буду искать в инете, что это в его мозгу завертелось среди опавших листьев агрессивности и повышенного внимания к содержимому моих одетых утром х/б трусов типа "Брифы"):
– Слава, мне кажется, что вы бежите ради того, чтобы бежать. У вас нет цели. Вас занимает процесс, но не результат. Вы стали злые и агрессивные. Для многих главной целью стало доказать своим оппонентам, что они не правы, а не быть правым самому. Вы забыли, что такое терпение и уважение.Многим важно обгадить тех, кто маркирован меткой “чужой”. Маркер “свой-чужой” для вас потерял определение того, что у вас схожие или чуждые взгляды. Этот маркер вы используете для того, чтоб объединиться против кого-то, а не для того чтобы создать что-то. Слава, я рад, что мои дети живут тут. Но твои дети живут там. А окружение формирует мировоззрение. Подумай, что ты хочешь увидеть в своих детях. Полностью здесь: http://bbc-ccnn.com/mij-starij-priyatel ... GgfAyrRkZI
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Цікавий факт дня: Інститут статистики Туреччини повідомив, що доходи Туреччини від туризму в II кварталі зросли на 13,2% у порівнянні з тим самим періодом минулого року – до $7 млрд 974 млн. Більшу частину доходів забезпечили (тут нехай переведуть дихання дехто і зфорумчанок, що тут на гілці не сромлячись висказували свою авторитетну думку про те, що Туреччину та Анталіє не можна вважати "міжнародним курортом) іноземні туристи – 87,8%. Дев"ять міль"ярдів доларів США... Члени Уряду Турецької республіки прийняли рішення вивести всі ці кошти в оффшори та розкрасти. Я вважаю, що це правильно!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Інститут статистики Туреччини повідомив, що доходи Туреччини від туризму в II кварталі зросли на 13,2% у порівнянні з тим самим періодом минулого року – до $7 млрд 974 млн.
мушу написати з цього приводу наступне - Туреччина з 1 січня цього року перейшла на розрахунок в Євро, ціни на готелі залишила ті ж, що й у минулому році (було 1,5К доларів, стало 1,5К Євро). В середньому, вартість турів для України і країн СНД зросла на 15-20% з початку року. Те ж саме для інших. Це з власного досвіду і пояснень туроператорів, коли у травні обирав путівку. Так що причина в деталях, пане Акурт. Трошки сь мо лукавите