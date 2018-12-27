Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:10

тільки в другому кварталі

stas_rst написав: А за Ваші попередні детальні інструкції по Анталії і самостійному плануванню відпочинку дякую, я їх зберіг і читаю інколи. Плануємо на осінь, а як вийде, то вже по факту.

А за Ваші попередні детальні інструкціїдякую, я їх зберіг і читаю інколи. Плануємо на осінь, а як вийде, то вже по факту.

Впевнений на 100%, що кращого раю ви не знайдете навіть теоретично.Якщо можна, наведіть приклад.Мені буде цікаво, мені, який зазвичай відпочиває як не на Гавайях, так на березі Індійського океану (а починав із Приморського та Кириллівки) - буде дуже цікаво прочитати.Особливо, якщо врахувати, що в ці дні одних приятелів відправляю в Хургаду, а одному із синів вже викупив авівквитки та сьогодні забронював авто на перебування в Португалії з кінця серпня...Про ціни на готелі в Туреччині провів таке дослідження:- 21-27 вересня, коли в Анталію прибув один із синів із дівчиною, проживання у чудовому готелі Korner park 4 зірки із сніданком коштувалоойроАбо 254,46х7,02=1786 турецьких лір станом на 21 вересня 2018.Сьогодні на ті самі дати той же готель коштуєойро:Збільшення ціни відбулося таке:було за добу за номер 254,46/6=42,41 ойростало 327/6=54,50 ойроабо на 28%Ну ось:- по-перше, турки дуже люблять Україну та українців, і вивчають українське прислів"я "Не зівай, Хомко, на те ярмарок!" Заробити 9 міль"ярдів доларів на туристах- треба вміти, погодьтеся!- по-друге, якщо українцям рік тому 1 ойро обходився в 32 гривні: а сьогодні в 28,20 гривні, тобто в 32/28,2=1,13 разів дешевше, то гріх тії ДАРМОВІ ойро не відібрати.Очікую гарячу осінь:- з 4 вересня заїжджає двоюрідна сестра із Пітера з новим чоловіком...- з 15 вересня - племінниця і з чоловіком планували... Правда, мабуть відмінять: живуть у цікавій країіні, де на ніч поставили свою Хонду - січня 2018 хондочка - на ранок на місці її не віявили - десь поїхала. Збитки складають 25 000 доларів.- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...- ще один із синів поки що думає, чи приїжджає...- сваха наполягає на моєму візиті в Тулузу: фуа-гра та арманьяк 40-ка річної витримки чекають...Думаю, як краще зробити: проїхати на авто із Анталії в Тулузу, чи полетіти літаком, та взяти авто напрокат...Сват виставляє свою кандидатуру на наступний термін мером міста... Треба ж допомогти...Тому про досвід відпочинку в Бердянску за 1800 гривень на добу буде дуже цікавим.Про ціни: можна відвідувати Кириллівку та кормити комарів, а можна бути впевненим, шо перебування в шикарному готелі IBIS Kayseri - на тиждень із сніданком обходиться в 5 800 гривень...