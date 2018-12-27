Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Раджу самому бронювати готелі на сайтах booking.com та чисто турецькому сайті otelz.com
пане Акурт, то я мав на увазі Ваш пост про зростання доходів у Туреччині від туризму, а вибір готелю. Не все так просто Туреччина "заміною значка валюти на послуги" фактично збільшила дохід від галузі на різницю кроскурсу умовно, однак відбила бажання у багатьох платити у євро за те, що минулого року вартувало стільки ж у доларі. Я у травні саме через це обрав іншу країну, хоча готель дуже хороший був. Замість 1600 у доларі минулого року заплатити 1700 у євро за 6 ночей я якось поскупився. Вибачте, що не підтримав економіку Вашого раю По такій ціні є набагато кращі варіанти. А за Ваші попередні детальні інструкції по Анталії і самостійному плануванню відпочинку дякую, я їх зберіг і читаю інколи. Плануємо на осінь, а як вийде, то вже по факту. П.С. якщо наберетесь цікавих фактів по Європі, - пишіть ... Цікаво ж.
Впевнений на 100%, що кращого раю ви не знайдете навіть теоретично. Якщо можна, наведіть приклад. Мені буде цікаво, мені, який зазвичай відпочиває як не на Гавайях, так на березі Індійського океану (а починав із Приморського та Кириллівки) - буде дуже цікаво прочитати. Особливо, якщо врахувати, що в ці дні одних приятелів відправляю в Хургаду, а одному із синів вже викупив авівквитки та сьогодні забронював авто на перебування в Португалії з кінця серпня...
Про ціни на готелі в Туреччині провів таке дослідження: - 21-27 вересня 2018, коли в Анталію прибув один із синів із дівчиною, проживання у чудовому готелі Korner park 4 зірки із сніданком коштувало 254,46 ойро Або 254,46х7,02=1786 турецьких лір станом на 21 вересня 2018. Сьогодні на ті самі дати той же готель коштує 327 ойро: Збільшення ціни відбулося таке: було за добу за номер 254,46/6=42,41 ойро стало 327/6=54,50 ойро або на 28%
Ну ось: - по-перше, турки дуже люблять Україну та українців, і вивчають українське прислів"я "Не зівай, Хомко, на те ярмарок!" Заробити 9 міль"ярдів доларів на туристах тільки в другому кварталі - треба вміти, погодьтеся! - по-друге, якщо українцям рік тому 1 ойро обходився в 32 гривні: а сьогодні в 28,20 гривні, тобто в 32/28,2=1,13 разів дешевше, то гріх тії ДАРМОВІ ойро не відібрати.
stas_rst написав:А за Ваші попередні детальні інструкції по Анталії і самостійному плануванню відпочинку дякую, я їх зберіг і читаю інколи. Плануємо на осінь, а як вийде, то вже по факту.
Очікую гарячу осінь: - з 4 вересня заїжджає двоюрідна сестра із Пітера з новим чоловіком... - з 15 вересня - племінниця і з чоловіком планували... Правда, мабуть відмінять: живуть у цікавій країіні, де на ніч поставили свою Хонду - січня 2018 хондочка - на ранок на місці її не віявили - десь поїхала. Збитки складають 25 000 доларів. - з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"... - ще один із синів поки що думає, чи приїжджає... - сваха наполягає на моєму візиті в Тулузу: фуа-гра та арманьяк 40-ка річної витримки чекають... Думаю, як краще зробити: проїхати на авто із Анталії в Тулузу, чи полетіти літаком, та взяти авто напрокат... Сват виставляє свою кандидатуру на наступний термін мером міста... Треба ж допомогти...
Тому про досвід відпочинку в Бердянску за 1800 гривень на добу буде дуже цікавим.
Про ціни: можна відвідувати Кириллівку та кормити комарів, а можна бути впевненим, шо перебування в шикарному готелі IBIS Kayseri - на тиждень із сніданком обходиться в 5 800 гривень...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Раджу самому бронювати готелі на сайтах booking.com та чисто турецькому сайті otelz.com
пане Акурт, то я мав на увазі Ваш пост про зростання доходів у Туреччині від туризму, а вибір готелю. Не все так просто Туреччина "заміною значка валюти на послуги" фактично збільшила дохід від галузі на різницю кроскурсу умовно, однак відбила бажання у багатьох платити у євро за те, що минулого року вартувало стільки ж у доларі. Я у травні саме через це обрав іншу країну, хоча готель дуже хороший був. Замість 1600 у доларі минулого року заплатити 1700 у євро за 6 ночей я якось поскупився. Вибачте, що не підтримав економіку Вашого раю По такій ціні є набагато кращі варіанти.
по перше ціни виросли на сотню-другу у валюті - хороші готелі, по друге ціни перевели з бакса в євро, що ще здорожчало відпочинок. Хоча заради справедливості Єгипет, до прикладу також підняв ціни у баксах
Сусіди приїхали з українських вакацій - ступор повний номер без кондюка - 1200/доба, номер з кондюком - 1500/доба
"Море пішло": на популярному курорті України назріває катастрофа. Фото і відео У місті Генічеськ Херсонської області, яке зажило популярності серед українських туристів, назріває справжня катастрофа через медуз.
Відпочивальники скаржаться, що вони окупували практично всі місцеві пляжі. "Тут медузами усіяний весь берег. Йти через "желейне поле" по воді треба приблизно 200 метрів. Медузи досягають до 30 сантиметрів у діаметрі" "Море пішло, а їх сила-силенна. Біля берега залишилася дуже велика кількість дохлих медуз. Трохи далі, у воді – вже живі медузи. Там їх трохи менше, але все одно багато" https://www.obozrevatel.com/ukr/travel/ ... -video.htm
Дісно, нашо відпочивати, краще жити у славетному Дніпрі, де я ще буду перебувати пару днів, по радіо зранку до вечора: - вбили - застрелили - повісився - згвалтували - в 2 години ночі пограбувалі відібрали мобілки - грабіжника затримали в нього декілька мобілок вже пограбованих знайшли... - допоможіть врятувати того чоловіка, що 2 роки тому затримав убивць двох поліцейських - у нього виявлено рак.... - знайшли труп поблизу пляжа...
Ну і ось у родичів вночі угнали авто... майже нове: січень 2018...
І тільки із величезних біллбордів посміхається якийсь легінь на прізвище чи Гуфман, чи Кауфман, чи Жабзерман, посміхається і написано: "Дякую за те, що направили у Київ на сите життя..." Що цікаво, що майже такі біллборди - по всьму Запоріжжі, там теж чи Кауфман, чи Сругершкович, чи Шнобельман так і пише: "Дякую, панове, що довірили замість вас хоч пожити трохи!"
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)