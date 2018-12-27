Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Раджу самому бронювати готелі на сайтах booking.com та чисто турецькому сайті otelz.com
пане Акурт, то я мав на увазі Ваш пост про зростання доходів у Туреччині від туризму, а не вибір готелю. Не все так просто Туреччина "заміною значка валюти на послуги" фактично збільшила дохід від галузі на різницю кроскурсу умовно, однак відбила бажання у багатьох платити у євро за те, що минулого року вартувало стільки ж у доларі. Я у травні саме через це обрав іншу країну, хоча готель дуже хороший був. Замість 1600 у доларі минулого року заплатити 1700 у євро за 6 ночей я якось поскупився. Вибачте, що не підтримав економіку Вашого раю По такій ціні є набагато кращі варіанти. А за Ваші попередні детальні інструкції по Анталії і самостійному плануванню відпочинку дякую, я їх зберіг і читаю інколи. Плануємо на осінь, а як вийде, то вже по факту. П.С. якщо наберетесь цікавих фактів по Європі, - пишіть ... Цікаво ж.
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 02 сер, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Впевнений на 100%, що кращого раю ви не знайдете навіть теоретично. Якщо можна, наведіть приклад. Мені буде цікаво, мені, який зазвичай відпочиває як не на Гавайях, так на березі Індійського океану (а починав із Приморського та Кириллівки) - буде дуже цікаво прочитати. Особливо, якщо врахувати, що в ці дні одних приятелів відправляю в Хургаду, а одному із синів вже викупив авівквитки та сьогодні забронював авто на перебування в Португалії з кінця серпня...
Про ціни на готелі в Туреччині провів таке дослідження: - 21-27 вересня 2018, коли в Анталію прибув один із синів із дівчиною, проживання у чудовому готелі Korner park 4 зірки із сніданком коштувало 254,46 ойро Або 254,46х7,02=1786 турецьких лір станом на 21 вересня 2018. Сьогодні на ті самі дати той же готель коштує 327 ойро: Збільшення ціни відбулося таке: було за добу за номер 254,46/6=42,41 ойро стало 327/6=54,50 ойро або на 28%
Ну ось: - по-перше, турки дуже люблять Україну та українців, і вивчають українське прислів"я "Не зівай, Хомко, на те ярмарок!" Заробити 9 міль"ярдів доларів на туристах тільки в другому кварталі - треба вміти, погодьтеся! - по-друге, якщо українцям рік тому 1 ойро обходився в 32 гривні: а сьогодні в 28,20 гривні, тобто в 32/28,2=1,13 разів дешевше, то гріх тії ДАРМОВІ ойро не відібрати.
stas_rst написав:А за Ваші попередні детальні інструкції по Анталії і самостійному плануванню відпочинку дякую, я їх зберіг і читаю інколи. Плануємо на осінь, а як вийде, то вже по факту.
Очікую гарячу осінь: - з 4 вересня заїжджає двоюрідна сестра із Пітера з новим чоловіком... - з 15 вересня - племінниця і з чоловіком планували... Правда, мабуть відмінять: живуть у цікавій країіні, де на ніч поставили свою Хонду - січня 2018 хондочка - на ранок на місці її не віявили - десь поїхала. Збитки складають 25 000 доларів. - з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"... - ще один із синів поки що думає, чи приїжджає... - сваха наполягає на моєму візиті в Тулузу: фуа-гра та арманьяк 40-ка річної витримки чекають... Думаю, як краще зробити: проїхати на авто із Анталії в Тулузу, чи полетіти літаком, та взяти авто напрокат... Сват виставляє свою кандидатуру на наступний термін мером міста... Треба ж допомогти...
Тому про досвід відпочинку в Бердянску за 1800 гривень на добу буде дуже цікавим.
Про ціни: можна відвідувати Кириллівку та кормити комарів, а можна бути впевненим, шо перебування в шикарному готелі IBIS Kayseri - на тиждень із сніданком обходиться в 5 800 гривень...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Раджу самому бронювати готелі на сайтах booking.com та чисто турецькому сайті otelz.com
пане Акурт, то я мав на увазі Ваш пост про зростання доходів у Туреччині від туризму, а вибір готелю. Не все так просто Туреччина "заміною значка валюти на послуги" фактично збільшила дохід від галузі на різницю кроскурсу умовно, однак відбила бажання у багатьох платити у євро за те, що минулого року вартувало стільки ж у доларі. Я у травні саме через це обрав іншу країну, хоча готель дуже хороший був. Замість 1600 у доларі минулого року заплатити 1700 у євро за 6 ночей я якось поскупився. Вибачте, що не підтримав економіку Вашого раю По такій ціні є набагато кращі варіанти.
по перше ціни виросли на сотню-другу у валюті - хороші готелі, по друге ціни перевели з бакса в євро, що ще здорожчало відпочинок. Хоча заради справедливості Єгипет, до прикладу також підняв ціни у баксах
Сусіди приїхали з українських вакацій - ступор повний номер без кондюка - 1200/доба, номер з кондюком - 1500/доба
"Море пішло": на популярному курорті України назріває катастрофа. Фото і відео У місті Генічеськ Херсонської області, яке зажило популярності серед українських туристів, назріває справжня катастрофа через медуз.
Відпочивальники скаржаться, що вони окупували практично всі місцеві пляжі. "Тут медузами усіяний весь берег. Йти через "желейне поле" по воді треба приблизно 200 метрів. Медузи досягають до 30 сантиметрів у діаметрі" "Море пішло, а їх сила-силенна. Біля берега залишилася дуже велика кількість дохлих медуз. Трохи далі, у воді – вже живі медузи. Там їх трохи менше, але все одно багато" https://www.obozrevatel.com/ukr/travel/ ... -video.htm
Дісно, нашо відпочивати, краще жити у славетному Дніпрі, де я ще буду перебувати пару днів, по радіо зранку до вечора: - вбили - застрелили - повісився - згвалтували - в 2 години ночі пограбувалі відібрали мобілки - грабіжника затримали в нього декілька мобілок вже пограбованих знайшли... - допоможіть врятувати того чоловіка, що 2 роки тому затримав убивць двох поліцейських - у нього виявлено рак.... - знайшли труп поблизу пляжа...
Ну і ось у родичів вночі угнали авто... майже нове: січень 2018...
І тільки із величезних біллбордів посміхається якийсь легінь на прізвище чи Гуфман, чи Кауфман, чи Жабзерман, посміхається і написано: "Дякую за те, що направили у Київ на сите життя..." Що цікаво, що майже такі біллборди - по всьму Запоріжжі, там теж чи Кауфман, чи Сругершкович, чи Шнобельман так і пише: "Дякую, панове, що довірили замість вас хоч пожити трохи!"
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Куда Турецкая республика денет 9 миллиардов долларов, которые подарили туристы только во втором квартале этого года? (По данным статистики каждый турист принёс в клюве примерно по 700 долларов). У Туреччині відкриють автобан вартістю $10 мільярдів , що дозволить скоротити подорож між Стамбулом та Ізміром з 8,5 до 3,5 години, та матиме стратегічне значення для західного регіону країни. Автобан будували з 2010 року, загальна доужинав близько 200 км. Дрiбничка, Але менi - гадаю - буде подобатися проiхати...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
ЕСЛИ ВАШ СЫН НЕ ХЛОПАЕТ УШАМИ - то вам и квартира в руки!
Часто задавали мне вопрос, что лучше: выбросить не последние 50 000$ в урну или купить для себя любимого квартиру на курорте в 2000 м от Средиземного моря? По-разному можно отвечать. Но я отвечу примером сегодняшнего дня. Было так. Хороший обычный паренёк бегал по утрам, как бегают многие. Выиграл даже забег маленького городка и потому попал на финальный забег ассоциации маленьких городков. Больше всего таких маленьких городков в Латвии - рекомендую отдых на лесном озере вблизи городка Плявинас. Там в своё время в тиши леса готовился к чемпионату Анатолий Карпов: 3 часа езды до Риги. Вот от городка Плявинас бежала девушка 18 лет, а от нашего маленького города - наш герой 18 лет. Герой настоящий, ибо на опушке латышского леса - я там точно ходил по той опушке и ловил рыбу в том озере - он ей очень удачно раскрыл украинский буржуазный секрет и как честный человек просто был обязан жениться на гражданке Латвийской республики. Девушка какое-то время ещё побегала, выиграв забег малых городов Великобритании и почти сразу после забега и родила отличного сыночка нашему герою на территории Великобритании. Ну там и решили остаться на жительство, ибо жена героя то гражданка страны Евросоюза, ну, и ему перепало. Теперь спортсменка делает так: прилетела вместе с сыном героя в Украину, оставила ребёнка маме-папе мужа, сама сразу назад в Лондон, собирать вещи и зарабатывать для мужа бабло великобританское. А в это время стоит и ждёт их купленная родителями на соседней со мной улице в Анталии чудная квартирка. Очередным рейсом на днях из Лондона прибывает чета бывших спортсменов, сыночка - в охапку, в руках у сыночка чудный ключик от чудной дедушки/бабушки квартирки - и летят прямо в Анталию: доктор приписал ребёнку начать вырабатывать витамин D. Это трудно, но надо... Ну вот, хотел дедушка уговорить бабушку кроме своей квартиры в 120 квадратов и ещё 3-х (трёх) квартир под сдачу купить ещё и четвертую - и не уговорил. Я - на стороне бабушки. Можете меня ругать...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:І тільки із величезних біллбордів посміхається якийсь легінь на прізвище чи Гуфман, чи Кауфман, чи Жабзерман, посміхається і написано: "Дякую за те, що направили у Київ на сите життя..." Що цікаво, що майже такі біллборди - по всьму Запоріжжі, там теж чи Кауфман, чи Сругершкович, чи Шнобельман так і пише: "Дякую, панове, що довірили замість вас хоч пожити трохи!"
akurt написав:Впевнений на 100%, що кращого раю ви не знайдете навіть теоретично. Якщо можна, наведіть приклад.
Вибачте, не тому, що не хочу, а тому, що в роботі заради нової квартири у Анталії , напишу коротко: 1. 1400 дол. за 10 ночей з 15 травня готель Sultan Gardens Resort 5* (після порівняння цін з Туреччиною у готелі минулого перебування (1950 євро у цьому році проти 1600 доларів у минулому) саме туди поїхали з дитиною, хоча до того відпочивали у Вашому новому фатерлянді) (не тріть, будь-ласка, не реклама) 2. Зараз колега в Італії (Каттоліка, біля Сан-Маріно) відпочиває у мініготелі за 600 ойро на 14 діб, без харчування. Дико задоволений. Правда, зробили знижку 400 ойро на 2 тижні !!! Вибачте, що мало прикладів, але в Домінікану чи Мексику на 12-14 діб зараз можна полетіти за 3000 доларів на двох у шикарний готель (був, знаю). Я інколи іронізую з приводу безхмарної Анталії, однак цікаві і корисні крупинки Ваших доробків уважно нотую і запам"ятовую. За що і вдячний. Життя таке буремне, може й заверне на узбережжя Вашого раю
Щиро вдячний stas_rst за цікаві думки та маршрути. До речі: до 4 серпня у авіакомпанії Pegasus - цікава акція: купив один авіаквиток з будь-якого міста України в Стамбул/Анталію на вересень-жовтень - отримай другий квиток на подорож до середини 2020 року БЕЗКОШТОВНО. От же ж бусурмани! Так і хочуть надурити бідного українця, щоби той відпочивав не за 3 000 доларів, а тільки за 300. Подробиці на фірмовому сайті.
Якщо говорити про Домініканську республіку - то значно інтересніше з Києва за копійки долетіти до Брюсселя Брюссельськими авіалініями, а звідти компанія TUI весь час продає авіаквитки в Домінікану по 145-199 ойро та на Мальорку по 45... https://www.tuifly.be/en/last-minute/al ... punta-cana
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Щиро вдячний stas_rst за цікаві думки та маршрути.
от не може шанований мною пан Акурт без сарказму просили приклади - навів приклади я переконаний, що ці маршрути Ви знаєте дуже добре і без моїх думок а Ваші приклади мені цікаві, однак є окремі моменти як для нетамтешнього, оскільки незнання місцевих особливостей, як правило, призводить до зайвих проблем і витрат. Тому нотую за Вами з деякою долею песимізму. Але ж нотую