Додано: Суб 03 сер, 2019 06:41

Ні, ніяких "сарказмів" не було...Сам давно придивляюсь до маршруту в Домініканську республіку.Найкращі ціни пропонує авіакомпанія від TUI.Вчора в лісах над Дніпром гуляли та смажили шашлики, святкували сьогоднішнє відкриття сезону мисливців на бідних птахів - обговорювали справжній подвиг моїх приятелів-лендлордів, що повернулися із Норвегії.Переконався знову, що кращого відпочинку, ніж в Туреччині немає:- проїзд через тунель на трасі - 500 гривень. Тунелів та мостів дуже багато. просто один за іншим...- штраф від дорожньої поліції мінімум 700 крон - 70 ойро та ще й комісія 12 ойро.- поставити намет на 1 добу - 1 000 гривень- за 1 ойро можна прийняти душ на парковці - вода тече 5 хвилин (встигали)- буханець хліба - 120 гривень...Ну а фото - дуже красиві... Водоспади... Гори... Льодовики... Острови...Головне - не сидіти - як кажуть в Україні - "на одній сраці" - подорожі - це те єдине, чого у вас не можуть забрати.Не встрачайте час.Беріть приклад із'a - вже більше тижня мандрую Україною:Львів - Рівне - Київ - (у неділю-понеділок знову буду в Києві) - Лубни - Дніпро - Запоріжжя - Ямбург (старе німецьке поселення - зараз "Дніпрове") - Старі Кодаки (старовинна фортеця - колись під її мурами була оселя мого дідуся) - Кіровське (колись дуже престижне місце для відпочинку та життя - були шалені ціни на земельні ділянки - по 7000 доларів за сотку - бо там Дніпро - Озера - соснові ліси) - Кременчук - Київ - Львів. По доррозі до Львова планую заїхати помацати руками Тараканівський форт - потім Львів.В кінці місяця: Чернівці - Румунія - Болгарія - Стамбул.1. Порада 1: якщо ви маєте зовсім мало коштів на придбання житла - наприклад, всього тисяч 20 гидомирних долярів, та плануєте проживати за режимом "90 днів в кожні 180 днів" - можна купити квартиру не в суперових містах типу Стамбула або Анталії, як зробив, то купіть шикарну оздоблену всім необхідним квартиру в маленькому містечку на березі Середземного моря - наприклад FinikeШалені за довжиною пляжі та антішалені за ціною продукти харчування - у вас в кармані! А ще - не так далеко аеропорт та чудові місця типу напівострова Каш, або одного з найкращіх пляжів у світі - пляж Капуташ та шалені гори.2. Порада 2. Якшо ви не можете жити без власного маєтку - придивіться до вілл площею в 300 квадратів - за ціною в недобудований пареллелепіпед у Дніпрі, Львові або Києві будете мати власний маєток із власним плавальним басейном, куди будете стрибати із дівчатами.3. Порада 3. Якщо у вас малі діти - тільки Анталія.І ось чому: в Анталії при Консульстві України працює "недільна" українська школа, яка саме в ці дні веде набір учнів. Цікаво, що школа працює за узгодженими з Міносвіти програмами та по закінченню її дитина отримає Атестат про закінчення української школи. Весь інший час дитина навчається БЕЗКОШТОВНО у звичайній турецькій школі із безкоштовним вивченням турецької та англійської (!!!) мов. Президент Туреччини Ердоган - відомий читачеві закривавлений султан-узурпатор-бусурман-злодій - підписав влітку Указ, згідно із яким знімаються квоти в 50% на навчання іноземців в університетах Туреччини. Зарахування - за конкурсом, навчання - безкоштовне.4. Якщо вам все навпіл, будь ласка: чекайте зарахування на місця державного замовлення в будь-який університет України.Я ось один - навмання - із статусом "національний" - подивився, рекомендовано 1 серпня до зарахування:- спеціальність 1 за профілем університету - 8,- спеціальність 2 за профілем університету - 9,- спеціальність 3 за профілем університету - 8,- спеціальність 4 за профілем університету - 5,- спеціальність 5 за профілем університету - 5,- спеціальність 6 за профілем університету - 2,- спеціальність 7 за профілем університету -34,- спеціальність 8 за профілем університету - нуль,- спеціальність 9 НЕ за профілем університету - підготовка програмістів - 10, на платні місця при недоборі в 10 осіб на бюджетні місця - 20 бажаючих, вартість анвчання - 15 000 гривень на рік - то вартість навчання за ОДИН місяць в ліцеї для школьників в Києві.- спеціальність 10 - НЕ за профілем університету - 3.- спеціальність 11 - НЕ за профілем університету - 5 осіб на одне місце.Відокремлений підрозділ в іншому місті:- спеціальність 12 за профілем університету - 11,- спеціальність 13 за профілем університету - 8.Загальна кількість рекомендованих до зарахування у філії - 19, шо менше, ніж штат викладачів та прибиральниць. Як мені сказав керівник філії: "Нас терба було закрити ще 10 років тому..."Точніше, не все: на днях будуть остаточні списки зарахованих і цифри будуть ще меншими.В Анталії - що приємно - ще й працює відкрите восени 2018 Консульство України, під захистом якого знаходяться багато українців, що мешкають в Туреччині.Ціни на чартерні авіарейси:Угнанное в ночь с четверга на пятницу в Днепре авто приятелей - авто 2018 года - найти за сутки не удалось. По приезду в Анталию все же возьму жене в автосалоне новую Хонду - там безопасно.