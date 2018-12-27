Додано: Суб 03 сер, 2019 09:52

Долярчик написав: akurt написав: - з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"... - з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити

- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?

дві штучки і ось цього 2 штучки. - Ось таке? - Ой, не бачу без окулярів, забув окуляри - піду додому.

Виручки впали шалено.

Так, відчувається фахівець.Пан- там свого роду банальная історія - із серії - "Головне - вчасно витягти прутня!"Початок бравурний:- куплено два металевих кіоска у можновладців, що прибрали ринок до рук. Кожен по 5 000Торгують дві жіночки - власниця та подруга.Ніяких найнятих працівників, щоби не дурили та не треба було робити переоблік.Накрутка на товарі: від в 5 (П"ЯТЬ) разів до 2-х (разів): 5 разів на дешевому торварі (тобто зивчайний українець купує у звичайного українця, переплачуючи в 5 !!!!!!!!!!!!!! (п"ять разів) до 2-х разів (на дорогому товарі).Це дає величезний прибуток - навіть в буремному 2010 році зарплата була по 20 000 на місяць у кожної жіночки.Закінчення сумне:- у кожної жіночки чоловіки кинули працювати дивлячись на шалені прибутки жінок.- кожна жіночка втратила вже здоров"я - бо працювали в металевих кіосках взимку при мінус 20 (НЕ ЖАРТУЮ, працювали навіть 8 березня) до +50 влітку (бо на дворі +35).- на сьогодні десь зникли покупці. Розказали таке: немає покупців молодих та завзятих - зникли. З"явилася така "напасть": повзе покупець-пенсіонер років 65 весь нещасний, говорить: ось цього -- тут ще така біда, ті металеві кіоски-магазини кинулися продати - більше 1000 (однієї тисячі)(ГРИВЕНЬ) не дають.(Ліричний відступ: тут завзяті "хвахівці із закордонної нерухомості" все шпиняли мене ногами та шипіли: [i]"На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість?" Відповідаю в цьому ліричному відступі: НІ_НА_СКІЛЬ_КИ. На скільки впала в ціні прєлєсть під назвою "власний гамазін"? Відповідаю: куплено за 5 000- можна продати за 1000. Порахуйте самі, ви ж хВахівці)[/i]- продали б вже й за 1 000 гривень один із гамазинів, але тут така біда: неможливо на цей час "ПРАВИЛЬНО" поділити товар, його неможливо перерахувати, тому що працювали вдвох на одну кишеню і закупи робили часто-густо самостійно, наприклад так: вчора принесли крадене/некрадене по 5 копійок - гріх не закупити, щоби продати по 5 гривень, але сьогодні принесли крадене/некрадене по 1 гривні - і знов не гріх закупити - бо однаково продасться за 5 гривень).- ось так і сталося: неможливо вийти з того бізнесу під назвою "МАМА МАЄ ГАМАЗІН".Сиділи зі мною радилися, що робити, бо відчувають, що далі буде повна попа. Вона вже насувається: базарний бізнес вмирає.Була би дурня говорити з мого боку, що треба було б побачити дурню ще рік або два тому.Тому що шквал помилок іде як дев"ятий вал під час шторму: щоденна робота з 8-00 до 15-00 на ринку призводить до деградаціє мозку:- мають 6 (шість) об"єктів нерухомості.- мають чоловіка - який не працює і не хоче.- мають сина-наркомана єдиного, який вдже 4 (чотири) раз був засуджений та вже половину життя провів у тюрмах.Хотів врятувати якось, взяли рахівницю і почали рахувати:- життя єдине - одна кісточка рахівниці праворуч.- кіоски/магазини продати навіть за 1 000 та перехреститися - скоро не дадуть і 100 гривень.- сходити в церкву та поставити свічку "За упокой" - спробі продати сталінку площею 56 квадратів за 70 000 доларів, які тримали покупці готівкою, стоячі на порозі. Вже не дають. Продати за те, що дають... Здають сталінку квартирантам за 4 000 гривень. ЯКИЙ СЕНС???????- сходити в церкву та поставити свічку "За упокой" - спробі продати панельку 1-к, де під час, вільний від відсидок у тюрмі перебуває син - однаково син в тюрмі. Покупець давав живі гроші - навіть дав задаток в 1000 гривень - повернули 1000+1000=прямі збитки.- одну з двох автівок продати - на другій їздять на дачу.- дачу продати, тому що за рік на ній бувають 2 рази на рік, тому що мають в місті приватну оселю з ділянкою в 10 соток та будинком. Дачу треба було продавати ще 10 років тому або хоча би 3 роки тому - вже неможливо продати ні за що.- гараж в центрі міста продати - авто чоловіка пеерганти в гараж в його оселі.(Ліричний відступ: тут завзяті "хвахівці із закордонної нерухомості" все шпиняли мене ногами та шипіли: [i]"На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість?" Відповідаю в цьому ліричному відступі: НІ_НА_СКІЛЬ_КИ. На скільки впала в ціні прєлєсть під назвою "дача"? Відповідаю: дісталося від батьків 3-к квартира, гараж та дача. Поділили дві сестри так: гараж одній сестрі, дачу - другій, а 3-к квартиру продати. Я ТРИМАВ ЗА РУКИ - БЛАГАВ: сплатіть одна іншй половину та залиште хтось собі. НЕ ПОСЛУХАЛИ, продали трьошку за 5 000 доларів та отримали по 2 500 доларів. Через 2 роки та трьошка препродана за 50 000 доларів. Не жартую.)[/i]- з чоловіком БЕЗУМОВНО оформити розірвання шлюбу, бо останні 25 років з нього однаково немає навіть молока (хата в місті оформлена на чоловіка, "сталінка" на жінку).- вийти заміж за турка (я даю адресу та телефон - вік такий же, має апартаменти в Анталії та громадянство Австралії, живе 6 місяців в Анталії, 6 місяців в Австралії.)ВИРІШИЛИ:- купити авіаквиток для візиту в Анталію для знайомства з турком.- гамазін здати в оренду за 1000 гривень на місяць та перехреститися.А взагалі мене почало турбувати суто психологічне питання:НУ ЧОМУ ЛЮДИ ВЕСЬ ЧАС РОБЛЯТЬ ПОМИЛКИ ТА НЕ ВМІЮТЬ КОРИСТУВАТИСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ????