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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 06:41

Ні, ніяких "сарказмів" не було...
Сам давно придивляюсь до маршруту в Домініканську республіку.
Найкращі ціни пропонує авіакомпанія від TUI.

Вчора в лісах над Дніпром гуляли та смажили шашлики, святкували сьогоднішнє відкриття сезону мисливців на бідних птахів - обговорювали справжній подвиг моїх приятелів-лендлордів, що повернулися із Норвегії.
Переконався знову, що кращого відпочинку, ніж в Туреччині немає:
- проїзд через тунель на трасі - 500 гривень. Тунелів та мостів дуже багато. просто один за іншим...
- штраф від дорожньої поліції мінімум 700 крон - 70 ойро та ще й комісія 12 ойро.
- поставити намет на 1 добу - 1 000 гривень
- за 1 ойро можна прийняти душ на парковці - вода тече 5 хвилин (встигали)
- буханець хліба - 120 гривень...

Ну а фото - дуже красиві... Водоспади... Гори... Льодовики... Острови...
Головне - не сидіти - як кажуть в Україні - "на одній сраці" - подорожі - це те єдине, чого у вас не можуть забрати.
Не втрачайте час.
Беріть приклад із akurt'a - вже більше тижня мандрую Україною:
Львів - Рівне - Київ - (у неділю-понеділок знову буду в Києві) - Лубни - Дніпро - Запоріжжя - Ямбург (старе німецьке поселення - зараз "Дніпрове") - Старі Кодаки (старовинна фортеця - колись під її мурами була оселя мого дідуся) - Кіровське (колись дуже престижне місце для відпочинку та життя - були шалені ціни на земельні ділянки - по 7000 доларів за сотку - бо там Дніпро - Озера - соснові ліси) - Кременчук - Київ - Львів. По доррозі до Львова планую заїхати помацати руками Тараканівський форт - потім Львів.
В кінці місяця: Чернівці - Румунія - Болгарія - Стамбул.

ПОРАДИ ДО ВИБОРУ ЖИТЛА ЗА КОРДОНОМ В ТУРЕЧЧИНІ

1. Порада 1: якщо ви маєте зовсім мало коштів на придбання житла - наприклад, всього тисяч 20 гидомирних долярів, та плануєте проживати за режимом "90 днів в кожні 180 днів" - можна купити квартиру не в суперових містах типу Стамбула або Анталії, як зробив akurt, то купіть шикарну оздоблену всім необхідним квартиру в маленькому містечку на березі Середземного моря - наприклад Finike
Зображення
Шалені за довжиною пляжі та антішалені за ціною продукти харчування - у вас в кармані! А ще - не так далеко аеропорт та чудові місця типу напівострова Каш, або одного з найкращіх пляжів у світі - пляж Капуташ та шалені гори.

2. Порада 2. Якшо ви не можете жити без власного маєтку - придивіться до вілл площею в 300 квадратів - за ціною в недобудований пареллелепіпед у Дніпрі, Львові або Києві будете мати власний маєток із власним плавальним басейном, куди будете стрибати із дівчатами.

3. Порада 3. Якщо у вас малі діти - тільки Анталія.
І ось чому: в Анталії при Консульстві України працює "недільна" українська школа, яка саме в ці дні веде набір учнів. Цікаво, що школа працює за узгодженими з Міносвіти програмами та по закінченню її дитина отримає Атестат про закінчення української школи. Весь інший час дитина навчається БЕЗКОШТОВНО у звичайній турецькій школі із безкоштовним вивченням турецької та англійської (!!!) мов. Президент Туреччини Ердоган - відомий читачеві закривавлений султан-узурпатор-бусурман-злодій - підписав влітку Указ, згідно із яким знімаються квоти в 50% на навчання іноземців в університетах Туреччини. Зарахування - за конкурсом, навчання - безкоштовне.

4. Якщо вам все навпіл, будь ласка: чекайте зарахування на місця державного замовлення в будь-який університет України.
Я ось один - навмання - із статусом "національний" - подивився, рекомендовано 1 серпня до зарахування:
- спеціальність 1 за профілем університету - 8,
- спеціальність 2 за профілем університету - 9,
- спеціальність 3 за профілем університету - 8,
- спеціальність 4 за профілем університету - 5,
- спеціальність 5 за профілем університету - 5,
- спеціальність 6 за профілем університету - 2,
- спеціальність 7 за профілем університету -34,
- спеціальність 8 за профілем університету - нуль,
- спеціальність 9 НЕ за профілем університету - підготовка програмістів - 10, на платні місця при недоборі в 10 осіб на бюджетні місця - 20 бажаючих, вартість анвчання - 15 000 гривень на рік - то вартість навчання за ОДИН місяць в ліцеї для школьників в Києві.
- спеціальність 10 - НЕ за профілем університету - 3.
- спеціальність 11 - НЕ за профілем університету - 5 осіб на одне місце.
Відокремлений підрозділ в іншому місті:
- спеціальність 12 за профілем університету - 11,
- спеціальність 13 за профілем університету - 8.
Загальна кількість рекомендованих до зарахування у філії - 19, шо менше, ніж штат викладачів та прибиральниць. Як мені сказав керівник філії: "Нас терба було закрити ще 10 років тому..."
Це все.
Точніше, не все: на днях будуть остаточні списки зарахованих і цифри будуть ще меншими.

В Анталії - що приємно - ще й працює відкрите восени 2018 Консульство України, під захистом якого знаходяться багато українців, що мешкають в Туреччині.
Зображення

Ціни на чартерні авіарейси:
Зображення

P.P.S. Угнанное в ночь с четверга на пятницу в Днепре авто приятелей - авто 2018 года - найти за сутки не удалось. По приезду в Анталию все же возьму жене в автосалоне новую Хонду - там безопасно.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 сер, 2019 08:52, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:28

Re: Купуємо для себе(якщо вас не обтяжують діти і бізнес) ;

  akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити :)
- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?
... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той!
- чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок?
Дякую!

п. с.
.... бо, в майбутньому, в мене буде лише ДВА варіанти що-до мого мікро-бізнесу/зайнятості:
1) - якщо бізнес НЕ буде занепадати, а буде триматись "на плаву" - то я просто збільшу собі кількість вихідних(наприклад 2-3дні/тиждень) і буду його "тримати" й далі.(бо,для мене вихідні, за останні 10 років, стали на вагу золота! )
2) - якщо мій бізнес "опуститься" до рівня середньої зарплати по Україні(скільки там зараз 11тис.грн? ) - тобто, якщо він мені буде приносити отакий прибуток, то я плюну і закрию його - роздавши весь товар різним конкурентам за копійки! :(
...отаке....
- але, що не робиться - робиться на краще! ©®™ :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:20

  Долярчик написав:
  akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити :)
- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?
... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той!
- чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок?
Дякую!

п. с.
.... бо, в майбутньому, в мене буде лише ДВА варіанти що-до мого мікро-бізнесу/зайнятості:
1) - якщо бізнес НЕ буде занепадати, а буде триматись "на плаву" - то я просто збільшу собі кількість вихідних(наприклад 2-3дні/тиждень) і буду його "тримати" й далі.(бо,для мене вихідні, за останні 10 років, стали на вагу золота! )
2) - якщо мій бізнес "опуститься" до рівня середньої зарплати по Україні(скільки там зараз 11тис.грн? ) - тобто, якщо він мені буде приносити отакий прибуток, то я плюну і закрию його - роздавши весь товар різним конкурентам за копійки! :(
...отаке....
- але, що не робиться - робиться на краще! ©®™ :)


Коли таке станеться, то і конкуренти будуть закриватися.
Треба зараз, поки ще є якась торгівля віддати їм товар на реалізацію і завершити свій бізнес.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:52

  Долярчик написав:
  akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити :)
- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?


Так, відчувається фахівець.
Пан Долярчик - там свого роду банальная історія - із серії - "Головне - вчасно витягти прутня!"

Початок бравурний:
- куплено два металевих кіоска у можновладців, що прибрали ринок до рук. Кожен по 5 000 доларів.

Торгують дві жіночки - власниця та подруга.
Ніяких найнятих працівників, щоби не дурили та не треба було робити переоблік.
Накрутка на товарі: від в 5 (П"ЯТЬ) разів до 2-х (разів): 5 разів на дешевому торварі (тобто зивчайний українець купує у звичайного українця, переплачуючи в 5 !!!!!!!!!!!!!! (п"ять разів) до 2-х разів (на дорогому товарі).
Це дає величезний прибуток - навіть в буремному 2010 році зарплата була по 20 000 на місяць у кожної жіночки.

Закінчення сумне:
- у кожної жіночки чоловіки кинули працювати дивлячись на шалені прибутки жінок.
- кожна жіночка втратила вже здоров"я - бо працювали в металевих кіосках взимку при мінус 20 (НЕ ЖАРТУЮ, працювали навіть 8 березня) до +50 влітку (бо на дворі +35).
- на сьогодні десь зникли покупці. Розказали таке: немає покупців молодих та завзятих - зникли. З"явилася така "напасть": повзе покупець-пенсіонер років 65 весь нещасний, говорить: ось цього - дві штучки і ось цього 2 штучки. - Ось таке? - Ой, не бачу без окулярів, забув окуляри - піду додому.
Виручки впали шалено.
- тут ще така біда, ті металеві кіоски-магазини кинулися продати - більше 1000 (однієї тисячі) гривень (ГРИВЕНЬ) не дають.

(Ліричний відступ: тут завзяті "хвахівці із закордонної нерухомості" все шпиняли мене ногами та шипіли: [i]"На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість?" Відповідаю в цьому ліричному відступі: НІ_НА_СКІЛЬ_КИ. На скільки впала в ціні прєлєсть під назвою "власний гамазін"? Відповідаю: куплено за 5 000 доларів - можна продати за 1000 гривень. Порахуйте самі, ви ж хВахівці)[/i]

- продали б вже й за 1 000 гривень один із гамазинів, але тут така біда: неможливо на цей час "ПРАВИЛЬНО" поділити товар, його неможливо перерахувати, тому що працювали вдвох на одну кишеню і закупи робили часто-густо самостійно, наприклад так: вчора принесли крадене/некрадене по 5 копійок - гріх не закупити, щоби продати по 5 гривень, але сьогодні принесли крадене/некрадене по 1 гривні - і знов не гріх закупити - бо однаково продасться за 5 гривень).

- ось так і сталося: неможливо вийти з того бізнесу під назвою "МАМА МАЄ ГАМАЗІН".

Сиділи зі мною радилися, що робити, бо відчувають, що далі буде повна попа. Вона вже насувається: базарний бізнес вмирає.

Була би дурня говорити з мого боку, що треба було б побачити дурню ще рік або два тому.
Тому що шквал помилок іде як дев"ятий вал під час шторму: щоденна робота з 8-00 до 15-00 на ринку призводить до деградаціє мозку:
- мають 6 (шість) об"єктів нерухомості.
- мають чоловіка - який не працює і не хоче.
- мають сина-наркомана єдиного, який вдже 4 (чотири) раз був засуджений та вже половину життя провів у тюрмах.

Хотів врятувати якось, взяли рахівницю і почали рахувати:
- життя єдине - одна кісточка рахівниці праворуч.
- кіоски/магазини продати навіть за 1 000 та перехреститися - скоро не дадуть і 100 гривень.
- сходити в церкву та поставити свічку "За упокой" - спробі продати сталінку площею 56 квадратів за 70 000 доларів, які тримали покупці готівкою, стоячі на порозі. Вже не дають. Продати за те, що дають... Здають сталінку квартирантам за 4 000 гривень. ЯКИЙ СЕНС???????
- сходити в церкву та поставити свічку "За упокой" - спробі продати панельку 1-к, де під час, вільний від відсидок у тюрмі перебуває син - однаково син в тюрмі. Покупець давав живі гроші - навіть дав задаток в 1000 гривень - повернули 1000+1000=прямі збитки.
- одну з двох автівок продати - на другій їздять на дачу.
- дачу продати, тому що за рік на ній бувають 2 рази на рік, тому що мають в місті приватну оселю з ділянкою в 10 соток та будинком. Дачу треба було продавати ще 10 років тому або хоча би 3 роки тому - вже неможливо продати ні за що.
- гараж в центрі міста продати - авто чоловіка пеерганти в гараж в його оселі.

(Ліричний відступ: тут завзяті "хвахівці із закордонної нерухомості" все шпиняли мене ногами та шипіли: [i]"На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість?" Відповідаю в цьому ліричному відступі: НІ_НА_СКІЛЬ_КИ. На скільки впала в ціні прєлєсть під назвою "дача"? Відповідаю: дісталося від батьків 3-к квартира, гараж та дача. Поділили дві сестри так: гараж одній сестрі, дачу - другій, а 3-к квартиру продати. Я ТРИМАВ ЗА РУКИ - БЛАГАВ: сплатіть одна іншй половину та залиште хтось собі. НЕ ПОСЛУХАЛИ, продали трьошку за 5 000 доларів та отримали по 2 500 доларів. Через 2 роки та трьошка препродана за 50 000 доларів. Не жартую.)[/i]

- з чоловіком БЕЗУМОВНО оформити розірвання шлюбу, бо останні 25 років з нього однаково немає навіть молока (хата в місті оформлена на чоловіка, "сталінка" на жінку).
- вийти заміж за турка (я даю адресу та телефон - вік такий же, має апартаменти в Анталії та громадянство Австралії, живе 6 місяців в Анталії, 6 місяців в Австралії.)

ВИРІШИЛИ:
- купити авіаквиток для візиту в Анталію для знайомства з турком.
- гамазін здати в оренду за 1000 гривень на місяць та перехреститися.

А взагалі мене почало турбувати суто психологічне питання:
НУ ЧОМУ ЛЮДИ ВЕСЬ ЧАС РОБЛЯТЬ ПОМИЛКИ ТА НЕ ВМІЮТЬ КОРИСТУВАТИСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ????
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:- дачу продати, тому що за рік на ній бувають 2 рази на рік, тому що мають в місті приватну оселю з ділянкою в 10 соток та будинком. Дачу треба було продавати ще 10 років тому або хоча би 3 роки тому - вже неможливо продати ні за що.


страшна і сумна правда....
сам займався продажем спадкових ділянок та будинків (Городоцький та Пустомитівський напрямки), нікому нічого не треба! Ділянки присадибні, ділянки у полі, ділянки під забудови, хмара будинків просто занепадають, старі повмирали, молодь повиїжджала - нікому то нах і дарма не потрібне...
а ще кільканадцять років тому билися за ті ділянки, бігали один за іншим із сокирами та вилами, кровна ворожнеча за ту землицю була роками... Ось так.
jump
 
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