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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 06:41

Ні, ніяких "сарказмів" не було...
Сам давно придивляюсь до маршруту в Домініканську республіку.
Найкращі ціни пропонує авіакомпанія від TUI.

Вчора в лісах над Дніпром гуляли та смажили шашлики, святкували сьогоднішнє відкриття сезону мисливців на бідних птахів - обговорювали справжній подвиг моїх приятелів-лендлордів, що повернулися із Норвегії.
Переконався знову, що кращого відпочинку, ніж в Туреччині немає:
- проїзд через тунель на трасі - 500 гривень. Тунелів та мостів дуже багато. просто один за іншим...
- штраф від дорожньої поліції мінімум 700 крон - 70 ойро та ще й комісія 12 ойро.
- поставити намет на 1 добу - 1 000 гривень
- за 1 ойро можна прийняти душ на парковці - вода тече 5 хвилин (встигали)
- буханець хліба - 120 гривень...

Ну а фото - дуже красиві... Водоспади... Гори... Льодовики... Острови...
Головне - не сидіти - як кажуть в Україні - "на одній сраці" - подорожі - це те єдине, чого у вас не можуть забрати.
Не втрачайте час.
Беріть приклад із akurt'a - вже більше тижня мандрую Україною:
Львів - Рівне - Київ - (у неділю-понеділок знову буду в Києві) - Лубни - Дніпро - Запоріжжя - Ямбург (старе німецьке поселення - зараз "Дніпрове") - Старі Кодаки (старовинна фортеця - колись під її мурами була оселя мого дідуся) - Кіровське (колись дуже престижне місце для відпочинку та життя - були шалені ціни на земельні ділянки - по 7000 доларів за сотку - бо там Дніпро - Озера - соснові ліси) - Кременчук - Київ - Львів. По доррозі до Львова планую заїхати помацати руками Тараканівський форт - потім Львів.
В кінці місяця: Чернівці - Румунія - Болгарія - Стамбул.

ПОРАДИ ДО ВИБОРУ ЖИТЛА ЗА КОРДОНОМ В ТУРЕЧЧИНІ

1. Порада 1: якщо ви маєте зовсім мало коштів на придбання житла - наприклад, всього тисяч 20 гидомирних долярів, та плануєте проживати за режимом "90 днів в кожні 180 днів" - можна купити квартиру не в суперових містах типу Стамбула або Анталії, як зробив akurt, то купіть шикарну оздоблену всім необхідним квартиру в маленькому містечку на березі Середземного моря - наприклад Finike
Зображення
Шалені за довжиною пляжі та антішалені за ціною продукти харчування - у вас в кармані! А ще - не так далеко аеропорт та чудові місця типу напівострова Каш, або одного з найкращіх пляжів у світі - пляж Капуташ та шалені гори.

2. Порада 2. Якшо ви не можете жити без власного маєтку - придивіться до вілл площею в 300 квадратів - за ціною в недобудований пареллелепіпед у Дніпрі, Львові або Києві будете мати власний маєток із власним плавальним басейном, куди будете стрибати із дівчатами.

3. Порада 3. Якщо у вас малі діти - тільки Анталія.
І ось чому: в Анталії при Консульстві України працює "недільна" українська школа, яка саме в ці дні веде набір учнів. Цікаво, що школа працює за узгодженими з Міносвіти програмами та по закінченню її дитина отримає Атестат про закінчення української школи. Весь інший час дитина навчається БЕЗКОШТОВНО у звичайній турецькій школі із безкоштовним вивченням турецької та англійської (!!!) мов. Президент Туреччини Ердоган - відомий читачеві закривавлений султан-узурпатор-бусурман-злодій - підписав влітку Указ, згідно із яким знімаються квоти в 50% на навчання іноземців в університетах Туреччини. Зарахування - за конкурсом, навчання - безкоштовне.

4. Якщо вам все навпіл, будь ласка: чекайте зарахування на місця державного замовлення в будь-який університет України.
Я ось один - навмання - із статусом "національний" - подивився, рекомендовано 1 серпня до зарахування:
- спеціальність 1 за профілем університету - 8,
- спеціальність 2 за профілем університету - 9,
- спеціальність 3 за профілем університету - 8,
- спеціальність 4 за профілем університету - 5,
- спеціальність 5 за профілем університету - 5,
- спеціальність 6 за профілем університету - 2,
- спеціальність 7 за профілем університету -34,
- спеціальність 8 за профілем університету - нуль,
- спеціальність 9 НЕ за профілем університету - підготовка програмістів - 10, на платні місця при недоборі в 10 осіб на бюджетні місця - 20 бажаючих, вартість анвчання - 15 000 гривень на рік - то вартість навчання за ОДИН місяць в ліцеї для школьників в Києві.
- спеціальність 10 - НЕ за профілем університету - 3.
- спеціальність 11 - НЕ за профілем університету - 5 осіб на одне місце.
Відокремлений підрозділ в іншому місті:
- спеціальність 12 за профілем університету - 11,
- спеціальність 13 за профілем університету - 8.
Загальна кількість рекомендованих до зарахування у філії - 19, шо менше, ніж штат викладачів та прибиральниць. Як мені сказав керівник філії: "Нас терба було закрити ще 10 років тому..."
Це все.
Точніше, не все: на днях будуть остаточні списки зарахованих і цифри будуть ще меншими.

В Анталії - що приємно - ще й працює відкрите восени 2018 Консульство України, під захистом якого знаходяться багато українців, що мешкають в Туреччині.
Зображення

Ціни на чартерні авіарейси:
Зображення

P.P.S. Угнанное в ночь с четверга на пятницу в Днепре авто приятелей - авто 2018 года - найти за сутки не удалось. По приезду в Анталию все же возьму жене в автосалоне новую Хонду - там безопасно.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 сер, 2019 08:52, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:28

Re: Купуємо для себе(якщо вас не обтяжують діти і бізнес) ;

  akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити :)
- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?
... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той!
- чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок?
Дякую!

п. с.
.... бо, в майбутньому, в мене буде лише ДВА варіанти що-до мого мікро-бізнесу/зайнятості:
1) - якщо бізнес НЕ буде занепадати, а буде триматись "на плаву" - то я просто збільшу собі кількість вихідних(наприклад 2-3дні/тиждень) і буду його "тримати" й далі.(бо,для мене вихідні, за останні 10 років, стали на вагу золота! )
2) - якщо мій бізнес "опуститься" до рівня середньої зарплати по Україні(скільки там зараз 11тис.грн? ) - тобто, якщо він мені буде приносити отакий прибуток, то я плюну і закрию його - роздавши весь товар різним конкурентам за копійки! :(
...отаке....
- але, що не робиться - робиться на краще! ©®™ :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:20

  Долярчик написав:
  akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити :)
- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?
... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той!
- чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок?
Дякую!

п. с.
.... бо, в майбутньому, в мене буде лише ДВА варіанти що-до мого мікро-бізнесу/зайнятості:
1) - якщо бізнес НЕ буде занепадати, а буде триматись "на плаву" - то я просто збільшу собі кількість вихідних(наприклад 2-3дні/тиждень) і буду його "тримати" й далі.(бо,для мене вихідні, за останні 10 років, стали на вагу золота! )
2) - якщо мій бізнес "опуститься" до рівня середньої зарплати по Україні(скільки там зараз 11тис.грн? ) - тобто, якщо він мені буде приносити отакий прибуток, то я плюну і закрию його - роздавши весь товар різним конкурентам за копійки! :(
...отаке....
- але, що не робиться - робиться на краще! ©®™ :)


Коли таке станеться, то і конкуренти будуть закриватися.
Треба зараз, поки ще є якась торгівля віддати їм товар на реалізацію і завершити свій бізнес.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:52

  Долярчик написав:
  akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити :)
- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?


Так, відчувається фахівець.
Пан Долярчик - там свого роду банальная історія - із серії - "Головне - вчасно витягти прутня!"

Початок бравурний:
- куплено два металевих кіоска у можновладців, що прибрали ринок до рук. Кожен по 5 000 доларів.

Торгують дві жіночки - власниця та подруга.
Ніяких найнятих працівників, щоби не дурили та не треба було робити переоблік.
Накрутка на товарі: від в 5 (П"ЯТЬ) разів до 2-х (разів): 5 разів на дешевому торварі (тобто зивчайний українець купує у звичайного українця, переплачуючи в 5 !!!!!!!!!!!!!! (п"ять разів) до 2-х разів (на дорогому товарі).
Це дає величезний прибуток - навіть в буремному 2010 році зарплата була по 20 000 на місяць у кожної жіночки.

Закінчення сумне:
- у кожної жіночки чоловіки кинули працювати дивлячись на шалені прибутки жінок.
- кожна жіночка втратила вже здоров"я - бо працювали в металевих кіосках взимку при мінус 20 (НЕ ЖАРТУЮ, працювали навіть 8 березня) до +50 влітку (бо на дворі +35).
- на сьогодні десь зникли покупці. Розказали таке: немає покупців молодих та завзятих - зникли. З"явилася така "напасть": повзе покупець-пенсіонер років 65 весь нещасний, говорить: ось цього - дві штучки і ось цього 2 штучки. - Ось таке? - Ой, не бачу без окулярів, забув окуляри - піду додому.
Виручки впали шалено.
- тут ще така біда, ті металеві кіоски-магазини кинулися продати - більше 1000 (однієї тисячі) гривень (ГРИВЕНЬ) не дають.

(Ліричний відступ: тут завзяті "хвахівці із закордонної нерухомості" все шпиняли мене ногами та шипіли: [i]"На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість?" Відповідаю в цьому ліричному відступі: НІ_НА_СКІЛЬ_КИ. На скільки впала в ціні прєлєсть під назвою "власний гамазін"? Відповідаю: куплено за 5 000 доларів - можна продати за 1000 гривень. Порахуйте самі, ви ж хВахівці)[/i]

- продали б вже й за 1 000 гривень один із гамазинів, але тут така біда: неможливо на цей час "ПРАВИЛЬНО" поділити товар, його неможливо перерахувати, тому що працювали вдвох на одну кишеню і закупи робили часто-густо самостійно, наприклад так: вчора принесли крадене/некрадене по 5 копійок - гріх не закупити, щоби продати по 5 гривень, але сьогодні принесли крадене/некрадене по 1 гривні - і знов не гріх закупити - бо однаково продасться за 5 гривень).

- ось так і сталося: неможливо вийти з того бізнесу під назвою "МАМА МАЄ ГАМАЗІН".

Сиділи зі мною радилися, що робити, бо відчувають, що далі буде повна попа. Вона вже насувається: базарний бізнес вмирає.

Була би дурня говорити з мого боку, що треба було б побачити дурню ще рік або два тому.
Тому що шквал помилок іде як дев"ятий вал під час шторму: щоденна робота з 8-00 до 15-00 на ринку призводить до деградаціє мозку:
- мають 6 (шість) об"єктів нерухомості.
- мають чоловіка - який не працює і не хоче.
- мають сина-наркомана єдиного, який вдже 4 (чотири) раз був засуджений та вже половину життя провів у тюрмах.

Хотів врятувати якось, взяли рахівницю і почали рахувати:
- життя єдине - одна кісточка рахівниці праворуч.
- кіоски/магазини продати навіть за 1 000 та перехреститися - скоро не дадуть і 100 гривень.
- сходити в церкву та поставити свічку "За упокой" - спробі продати сталінку площею 56 квадратів за 70 000 доларів, які тримали покупці готівкою, стоячі на порозі. Вже не дають. Продати за те, що дають... Здають сталінку квартирантам за 4 000 гривень. ЯКИЙ СЕНС???????
- сходити в церкву та поставити свічку "За упокой" - спробі продати панельку 1-к, де під час, вільний від відсидок у тюрмі перебуває син - однаково син в тюрмі. Покупець давав живі гроші - навіть дав задаток в 1000 доларiв - повернули 1000+1000=прямі збитки.
- одну з двох автівок продати - на другій їздять на дачу.
- дачу продати, тому що за рік на ній бувають 2 рази на рік, тому що мають в місті приватну оселю з ділянкою в 10 соток та будинком. Дачу треба було продавати ще 10 років тому або хоча би 3 роки тому - вже неможливо продати ні за що.
- гараж в центрі міста продати - авто чоловіка перегнати в гараж в його оселі.

(Ліричний відступ: тут завзяті "хвахівці із закордонної нерухомості" все шпиняли мене ногами та шипіли: [i]"На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість?" Відповідаю в цьому ліричному відступі: НІ_НА_СКІЛЬ_КИ. На скільки впала в ціні прєлєсть під назвою "дача"? Відповідаю: дісталося від батьків 3-к квартира, гараж та дача. Поділили дві сестри так: гараж одній сестрі, дачу - другій, а 3-к квартиру продати. Я ТРИМАВ ЗА РУКИ - БЛАГАВ: сплатіть одна іншй половину та залиште хтось собі. НЕ ПОСЛУХАЛИ, продали трьошку за 5 000 доларів та отримали по 2 500 доларів. Через 2 роки та трьошка препродана за 50 000 доларів. Не жартую.)[/i]

- з чоловіком БЕЗУМОВНО оформити розірвання шлюбу, бо останні 25 років з нього однаково немає навіть молока (хата в місті оформлена на чоловіка, "сталінка" на жінку).
- вийти заміж за турка (я даю адресу та телефон - вік такий же, має апартаменти в Анталії та громадянство Австралії, живе 6 місяців в Анталії, 6 місяців в Австралії.)

ВИРІШИЛИ:
- купити авіаквиток для візиту в Анталію для знайомства з турком.
- гамазін здати в оренду за 1000 гривень на місяць та перехреститися.

А взагалі мене почало турбувати суто психологічне питання:
НУ ЧОМУ ЛЮДИ ВЕСЬ ЧАС РОБЛЯТЬ ПОМИЛКИ ТА НЕ ВМІЮТЬ КОРИСТУВАТИСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ????
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 сер, 2019 10:59, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:- дачу продати, тому що за рік на ній бувають 2 рази на рік, тому що мають в місті приватну оселю з ділянкою в 10 соток та будинком. Дачу треба було продавати ще 10 років тому або хоча би 3 роки тому - вже неможливо продати ні за що.


страшна і сумна правда....
сам займався продажем спадкових ділянок та будинків (Городоцький та Пустомитівський напрямки), нікому нічого не треба! Ділянки присадибні, ділянки у полі, ділянки під забудови, хмара будинків просто занепадають, старі повмирали, молодь повиїжджала - нікому то нах і дарма не потрібне...
а ще кільканадцять років тому билися за ті ділянки, бігали один за іншим із сокирами та вилами, кровна ворожнеча за ту землицю була роками... Ось так.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:02

От же ж правда...

х. х. х

Ось кому повезло: мешканцям Трускавця!
Мер курортного Кемеру: «Минулого року Анталію відвідало близько 750 тисяч українців. Ми дбаємо про наших українських гостей…. Вони знають про альтернативні можливості туризму, такі як природа, спорт, здоров’я, а також море, пісок і сонце. Ось чому вони надають перевагу Кемеру. Ми цінуємо увагу та завжди раді вітати українців у Кемері», – сказав Топалоглу.
Український консул пан Хоменко запропонував посилити співпрацю на місцевому рівні, зокрема зробити Кемер та Трускавець містами-побратимами.

«Трускавецька арифметика з присмаком çilek«
çilek - на турецькiй мовi “суниця»

Трускавець. Три роки тому. Купiвля 1-к квартири пiд орендаря: 25 000$ з нормальним ремонтом.
Здача вiдпочиваючим по 270 гривень на добу.
Виручка (все заброньовано) 30х270=8 100 гривень на мiсяць. Бронювання вiд двох тижнiв. Капiталовкладення в Анталiю з оренди такий СТАЛИЙ прибуток не дасть.
Депозит дасть 25000*5,60*21/(100*12), лiр, а в мiсяць 437,5$
Вердикт вiд akurt: на солодкий вiдпочинок в Анталii вистачатиме i 8100 гривень!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 12:40

  akurt написав:- вийти заміж за турка (я даю адресу та телефон - вік такий же, має апартаменти в Анталії та громадянство Австралії, живе 6 місяців в Анталії, 6 місяців в Австралії.)
ВИРІШИЛИ:
- купити авіаквиток для візиту в Анталію для знайомства з турком.
- гамазін здати в оренду за 1000 гривень на місяць та перехреститися.


Читаю и не перестаю удивляться энергии и альтруизму топик-стартера.
Столько путешествовать и потом выкладывать простыни-отчеты, давать ценные советы многочисленным знакомым и родственникам в разных уголках страны и мира, причем совершенно бесплатно, и даже устраивать нелегкое женское счастье в благословенной стране называемой Турция где среди половозрелых мужчин все как на подбор кандидаты для пары с прекрасными, но глубоко несчастными украинскими женщинами с их ни на что не способными, спившимися от безделья и безденежья мужьями и не очень отличающимися от них сыновьями.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 12:42

  akurt написав:В Анталії - що приємно - ще й працює відкрите восени 2018 Консульство України, під захистом якого знаходяться багато українців, що мешкають в Туреччині.


Вы это серьезно?
Можете привести примеры, когда консульства или посольства от импотентного украинского МИДа и вправду кого-то где-то защитили?
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