Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ні, ніяких "сарказмів" не було... Сам давно придивляюсь до маршруту в Домініканську республіку. Найкращі ціни пропонує авіакомпанія від TUI.
Вчора в лісах над Дніпром гуляли та смажили шашлики, святкували сьогоднішнє відкриття сезону мисливців на бідних птахів - обговорювали справжній подвиг моїх приятелів-лендлордів, що повернулися із Норвегії. Переконався знову, що кращого відпочинку, ніж в Туреччині немає: - проїзд через тунель на трасі - 500 гривень. Тунелів та мостів дуже багато. просто один за іншим... - штраф від дорожньої поліції мінімум 700 крон - 70 ойро та ще й комісія 12 ойро. - поставити намет на 1 добу - 1 000 гривень - за 1 ойро можна прийняти душ на парковці - вода тече 5 хвилин (встигали) - буханець хліба - 120 гривень...
Ну а фото - дуже красиві... Водоспади... Гори... Льодовики... Острови... Головне - не сидіти - як кажуть в Україні - "на одній сраці" - подорожі - це те єдине, чого у вас не можуть забрати. Не втрачайте час. Беріть приклад із akurt'a - вже більше тижня мандрую Україною: Львів - Рівне - Київ - (у неділю-понеділок знову буду в Києві) - Лубни - Дніпро - Запоріжжя - Ямбург (старе німецьке поселення - зараз "Дніпрове") - Старі Кодаки (старовинна фортеця - колись під її мурами була оселя мого дідуся) - Кіровське (колись дуже престижне місце для відпочинку та життя - були шалені ціни на земельні ділянки - по 7000 доларів за сотку - бо там Дніпро - Озера - соснові ліси) - Кременчук - Київ - Львів. По доррозі до Львова планую заїхати помацати руками Тараканівський форт - потім Львів. В кінці місяця: Чернівці - Румунія - Болгарія - Стамбул.
ПОРАДИ ДО ВИБОРУ ЖИТЛА ЗА КОРДОНОМ В ТУРЕЧЧИНІ
1. Порада 1: якщо ви маєте зовсім мало коштів на придбання житла - наприклад, всього тисяч 20 гидомирних долярів, та плануєте проживати за режимом "90 днів в кожні 180 днів" - можна купити квартиру не в суперових містах типу Стамбула або Анталії, як зробив akurt, то купіть шикарну оздоблену всім необхідним квартиру в маленькому містечку на березі Середземного моря - наприклад Finike Шалені за довжиною пляжі та антішалені за ціною продукти харчування - у вас в кармані! А ще - не так далеко аеропорт та чудові місця типу напівострова Каш, або одного з найкращіх пляжів у світі - пляж Капуташ та шалені гори.
2. Порада 2. Якшо ви не можете жити без власного маєтку - придивіться до вілл площею в 300 квадратів - за ціною в недобудований пареллелепіпед у Дніпрі, Львові або Києві будете мати власний маєток із власним плавальним басейном, куди будете стрибати із дівчатами.
3. Порада 3. Якщо у вас малі діти - тільки Анталія. І ось чому: в Анталії при Консульстві України працює "недільна" українська школа, яка саме в ці дні веде набір учнів. Цікаво, що школа працює за узгодженими з Міносвіти програмами та по закінченню її дитина отримає Атестат про закінчення української школи. Весь інший час дитина навчається БЕЗКОШТОВНО у звичайній турецькій школі із безкоштовним вивченням турецької та англійської (!!!) мов. Президент Туреччини Ердоган - відомий читачеві закривавлений султан-узурпатор-бусурман-злодій - підписав влітку Указ, згідно із яким знімаються квоти в 50% на навчання іноземців в університетах Туреччини. Зарахування - за конкурсом, навчання - безкоштовне.
4. Якщо вам все навпіл, будь ласка: чекайте зарахування на місця державного замовлення в будь-який університет України. Я ось один - навмання - із статусом "національний" - подивився, рекомендовано 1 серпня до зарахування: - спеціальність 1 за профілем університету - 8, - спеціальність 2 за профілем університету - 9, - спеціальність 3 за профілем університету - 8, - спеціальність 4 за профілем університету - 5, - спеціальність 5 за профілем університету - 5, - спеціальність 6 за профілем університету - 2, - спеціальність 7 за профілем університету -34, - спеціальність 8 за профілем університету - нуль, - спеціальність 9 НЕ за профілем університету - підготовка програмістів - 10, на платні місця при недоборі в 10 осіб на бюджетні місця - 20 бажаючих, вартість анвчання - 15 000 гривень на рік - то вартість навчання за ОДИН місяць в ліцеї для школьників в Києві. - спеціальність 10 - НЕ за профілем університету - 3. - спеціальність 11 - НЕ за профілем університету - 5 осіб на одне місце. Відокремлений підрозділ в іншому місті: - спеціальність 12 за профілем університету - 11, - спеціальність 13 за профілем університету - 8. Загальна кількість рекомендованих до зарахування у філії - 19, шо менше, ніж штат викладачів та прибиральниць. Як мені сказав керівник філії: "Нас терба було закрити ще 10 років тому..." Це все. Точніше, не все: на днях будуть остаточні списки зарахованих і цифри будуть ще меншими.
В Анталії - що приємно - ще й працює відкрите восени 2018 Консульство України, під захистом якого знаходяться багато українців, що мешкають в Туреччині.
Ціни на чартерні авіарейси:
P.P.S. Угнанное в ночь с четверга на пятницу в Днепре авто приятелей - авто 2018 года - найти за сутки не удалось. По приезду в Анталию все же возьму жене в автосалоне новую Хонду - там безопасно.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 сер, 2019 08:52, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...
...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити - пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу? ... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той! - чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок? Дякую!
akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...
...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити - пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу? ... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той! - чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок? Дякую!
akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...
...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити - пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?
Так, відчувається фахівець. Пан Долярчик - там свого роду банальная історія - із серії - "Головне - вчасно витягти прутня!"
Початок бравурний: - куплено два металевих кіоска у можновладців, що прибрали ринок до рук. Кожен по 5 000 доларів.
Торгують дві жіночки - власниця та подруга. Ніяких найнятих працівників, щоби не дурили та не треба було робити переоблік. Накрутка на товарі: від в 5 (П"ЯТЬ) разів до 2-х (разів): 5 разів на дешевому торварі (тобто зивчайний українець купує у звичайного українця, переплачуючи в 5 !!!!!!!!!!!!!! (п"ять разів) до 2-х разів (на дорогому товарі). Це дає величезний прибуток - навіть в буремному 2010 році зарплата була по 20 000 на місяць у кожної жіночки.
Закінчення сумне: - у кожної жіночки чоловіки кинули працювати дивлячись на шалені прибутки жінок. - кожна жіночка втратила вже здоров"я - бо працювали в металевих кіосках взимку при мінус 20 (НЕ ЖАРТУЮ, працювали навіть 8 березня) до +50 влітку (бо на дворі +35). - на сьогодні десь зникли покупці. Розказали таке: немає покупців молодих та завзятих - зникли. З"явилася така "напасть": повзе покупець-пенсіонер років 65 весь нещасний, говорить: ось цього - дві штучки і ось цього 2 штучки. - Ось таке? - Ой, не бачу без окулярів, забув окуляри - піду додому. Виручки впали шалено. - тут ще така біда, ті металеві кіоски-магазини кинулися продати - більше 1000 (однієї тисячі) гривень (ГРИВЕНЬ) не дають.
(Ліричний відступ: тут завзяті "хвахівці із закордонної нерухомості" все шпиняли мене ногами та шипіли: [i]"На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість?" Відповідаю в цьому ліричному відступі: НІ_НА_СКІЛЬ_КИ. На скільки впала в ціні прєлєсть під назвою "власний гамазін"? Відповідаю: куплено за 5 000 доларів - можна продати за 1000 гривень. Порахуйте самі, ви ж хВахівці)[/i]
- продали б вже й за 1 000 гривень один із гамазинів, але тут така біда: неможливо на цей час "ПРАВИЛЬНО" поділити товар, його неможливо перерахувати, тому що працювали вдвох на одну кишеню і закупи робили часто-густо самостійно, наприклад так: вчора принесли крадене/некрадене по 5 копійок - гріх не закупити, щоби продати по 5 гривень, але сьогодні принесли крадене/некрадене по 1 гривні - і знов не гріх закупити - бо однаково продасться за 5 гривень).
- ось так і сталося: неможливо вийти з того бізнесу під назвою "МАМА МАЄ ГАМАЗІН".
Сиділи зі мною радилися, що робити, бо відчувають, що далі буде повна попа. Вона вже насувається: базарний бізнес вмирає.
Була би дурня говорити з мого боку, що треба було б побачити дурню ще рік або два тому. Тому що шквал помилок іде як дев"ятий вал під час шторму: щоденна робота з 8-00 до 15-00 на ринку призводить до деградаціє мозку: - мають 6 (шість) об"єктів нерухомості. - мають чоловіка - який не працює і не хоче. - мають сина-наркомана єдиного, який вдже 4 (чотири) раз був засуджений та вже половину життя провів у тюрмах.
Хотів врятувати якось, взяли рахівницю і почали рахувати: - життя єдине - одна кісточка рахівниці праворуч. - кіоски/магазини продати навіть за 1 000 та перехреститися - скоро не дадуть і 100 гривень. - сходити в церкву та поставити свічку "За упокой" - спробі продати сталінку площею 56 квадратів за 70 000 доларів, які тримали покупці готівкою, стоячі на порозі. Вже не дають. Продати за те, що дають... Здають сталінку квартирантам за 4 000 гривень. ЯКИЙ СЕНС??????? - сходити в церкву та поставити свічку "За упокой" - спробі продати панельку 1-к, де під час, вільний від відсидок у тюрмі перебуває син - однаково син в тюрмі. Покупець давав живі гроші - навіть дав задаток в 1000 доларiв - повернули 1000+1000=прямі збитки. - одну з двох автівок продати - на другій їздять на дачу. - дачу продати, тому що за рік на ній бувають 2 рази на рік, тому що мають в місті приватну оселю з ділянкою в 10 соток та будинком. Дачу треба було продавати ще 10 років тому або хоча би 3 роки тому - вже неможливо продати ні за що. - гараж в центрі міста продати - авто чоловіка перегнати в гараж в його оселі.
(Ліричний відступ: тут завзяті "хвахівці із закордонної нерухомості" все шпиняли мене ногами та шипіли: [i]"На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість? На скільки впала в ціні його нерухомість?" Відповідаю в цьому ліричному відступі: НІ_НА_СКІЛЬ_КИ. На скільки впала в ціні прєлєсть під назвою "дача"? Відповідаю: дісталося від батьків 3-к квартира, гараж та дача. Поділили дві сестри так: гараж одній сестрі, дачу - другій, а 3-к квартиру продати. Я ТРИМАВ ЗА РУКИ - БЛАГАВ: сплатіть одна іншй половину та залиште хтось собі. НЕ ПОСЛУХАЛИ, продали трьошку за 5 000 доларів та отримали по 2 500 доларів. Через 2 роки та трьошка препродана за 50 000 доларів. Не жартую.)[/i]
- з чоловіком БЕЗУМОВНО оформити розірвання шлюбу, бо останні 25 років з нього однаково немає навіть молока (хата в місті оформлена на чоловіка, "сталінка" на жінку). - вийти заміж за турка (я даю адресу та телефон - вік такий же, має апартаменти в Анталії та громадянство Австралії, живе 6 місяців в Анталії, 6 місяців в Австралії.)
ВИРІШИЛИ: - купити авіаквиток для візиту в Анталію для знайомства з турком. - гамазін здати в оренду за 1000 гривень на місяць та перехреститися.
А взагалі мене почало турбувати суто психологічне питання: НУ ЧОМУ ЛЮДИ ВЕСЬ ЧАС РОБЛЯТЬ ПОМИЛКИ ТА НЕ ВМІЮТЬ КОРИСТУВАТИСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ????
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 сер, 2019 10:59, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:- дачу продати, тому що за рік на ній бувають 2 рази на рік, тому що мають в місті приватну оселю з ділянкою в 10 соток та будинком. Дачу треба було продавати ще 10 років тому або хоча би 3 роки тому - вже неможливо продати ні за що.
страшна і сумна правда.... сам займався продажем спадкових ділянок та будинків (Городоцький та Пустомитівський напрямки), нікому нічого не треба! Ділянки присадибні, ділянки у полі, ділянки під забудови, хмара будинків просто занепадають, старі повмирали, молодь повиїжджала - нікому то нах і дарма не потрібне... а ще кільканадцять років тому билися за ті ділянки, бігали один за іншим із сокирами та вилами, кровна ворожнеча за ту землицю була роками... Ось так.
Ось кому повезло: мешканцям Трускавця! Мер курортного Кемеру: «Минулого року Анталію відвідало близько 750 тисяч українців. Ми дбаємо про наших українських гостей…. Вони знають про альтернативні можливості туризму, такі як природа, спорт, здоров’я, а також море, пісок і сонце. Ось чому вони надають перевагу Кемеру. Ми цінуємо увагу та завжди раді вітати українців у Кемері», – сказав Топалоглу. Український консул пан Хоменко запропонував посилити співпрацю на місцевому рівні, зокрема зробити Кемер та Трускавець містами-побратимами.
«Трускавецька арифметика з присмаком çilek« çilek - на турецькiй мовi “суниця»
Трускавець. Три роки тому. Купiвля 1-к квартири пiд орендаря: 25 000$ з нормальним ремонтом. Здача вiдпочиваючим по 270 гривень на добу. Виручка (все заброньовано) 30х270=8 100 гривень на мiсяць. Бронювання вiд двох тижнiв. Капiталовкладення в Анталiю з оренди такий СТАЛИЙ прибуток не дасть. Депозит дасть 25000*5,60*21/(100*12), лiр, а в мiсяць 437,5$ Вердикт вiд akurt: на солодкий вiдпочинок в Анталii вистачатиме i 8100 гривень!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:- вийти заміж за турка (я даю адресу та телефон - вік такий же, має апартаменти в Анталії та громадянство Австралії, живе 6 місяців в Анталії, 6 місяців в Австралії.) ВИРІШИЛИ: - купити авіаквиток для візиту в Анталію для знайомства з турком. - гамазін здати в оренду за 1000 гривень на місяць та перехреститися.
Читаю и не перестаю удивляться энергии и альтруизму топик-стартера. Столько путешествовать и потом выкладывать простыни-отчеты, давать ценные советы многочисленным знакомым и родственникам в разных уголках страны и мира, причем совершенно бесплатно, и даже устраивать нелегкое женское счастье в благословенной стране называемой Турция где среди половозрелых мужчин все как на подбор кандидаты для пары с прекрасными, но глубоко несчастными украинскими женщинами с их ни на что не способными, спившимися от безделья и безденежья мужьями и не очень отличающимися от них сыновьями.
sinus написав:Коли таке станеться, то і конкуренти будуть закриватися. Треба зараз, поки ще є якась торгівля віддати їм товар на реалізацію і завершити свій бізнес.
...та всі конкуренти НЕ зникнуть(їх дуже багато по всьому Львову) - то ж здати свій товар буде кому...... - правда, ~ за пів ціни від гуртової(я так собі думаю) - тут питання в іншому: "... і що далі?" - йти на більш фізичну працю і залежати від когось - не дуже хочеться..... (але, мабуть, прийдеться)...... - думав, може піти на ті гуртівні, які мені возять товар, працювати торговим агентом(їздити по місту/області по торг. точках і збирати замовлення)
akurt написав: - на сьогодні десь зникли покупці. Розказали таке: немає покупців молодих та завзятих - зникли. З"явилася така "напасть": повзе покупець-пенсіонер років 65 весь нещасний, говорить: ось цього - дві штучки і ось цього 2 штучки. - Ось таке? - Ой, не бачу без окулярів, забув окуляри - піду додому. Виручки впали шалено.
... пане Акурт, от інколи, просто ВРАЖАЄ те, як Ви знаєте питання "із середини"!!! - справді, нормальних покупців - на пальцях перерахувати(часто - на пальцях однієї руки).... а за день, отаких, як Ви вище описали - перейде декілька "зануд", які просто винесуть мозок на раз-два!
akurt написав: - тут ще така біда, ті металеві кіоски-магазини кинулися продати - більше 1000 (однієї тисячі) гривень (ГРИВЕНЬ) не дають.
....знайомі теж такі ціни підтверджують! - і то, кажуть, що годі продати і за такі копійки, хоч в свій час платили по пару тисяч долярів!
п. с. ...от, ніби, я, від простого пересічного роботяги "відірвався", але до "лендлорда" ще(покищо) не дотягнув... - а так, то би мав що продати і гайда під тепле сонечко Туреччини - а так, то, навіть, не знаю, що самому собі порадити...?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Ну вот и отлично, а то пан shapo удивляется моим способностям! А пан Долярчик не даст соврать: я знаю и делаю много. Вот в эти минуты субботы - 15-35 - вы что делаете? Дремлете? А на меня за мои деньги ещё работают два госучреждения - скрипят перьями, а я сижу в авто на проспекте и жду результат.
Хороший совет: посмотрите старый фильм - примерно 1988 года «Холостяцкая вечеринка» (США), я егокогда-то «крутил» в своём видеосалоне. Там есть много приколов, но один просто замечательный. Вечер в разгаре, полный беспредел и к главному герою-жениху подходит его друг и говорит; - Что скучаешь, смотри - вокруг сколько деффок - взял бы и осчастливил бы одну, - Уже. Двоих. Я просто делаю ВСЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО!
P.S. Реально благодарю форумчанина shapo- очень многие вещи заметил и описал верно. Я просто умею делать быстро и очень эффективно. Передалось младшему сыну, сам удивляюсь трезвости его мышления и практичности. 29 августа прилетает в Лиссабон. Сейчас по ВотсАп связались из Дюссельдорфа - прилетают в Анталию 8 августа, просят встречу. А не получится... я в Украине.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 сер, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)