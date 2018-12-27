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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:45

  akurt написав:Ну вот и отлично, а то пан shapo удивляется моим способностям!
А на меня за мои деньги ещё работают два госучреждения - скрипят перьями, а я сижу в авто на проспекте и жду результат.


Заинтриговали.
А конкретнее можете написать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:49

Ну реально, без обмана...
Потребовались доки пересылали из (удалено название городов).
Много живых подписей и печатей.
Ещё 10 минут...
Должно получиться...
Но если что - есть запасной вариант, так как я завтра уеду на Киев...

P.S. Добавлено в 16-04: Yes!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:19

Це вже якась епідемія... Невже весь світ читає цю гілку????

Український футболіст Роман Яремчук зацікавив “Галатасарай”
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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