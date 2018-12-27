Заинтриговали.
А конкретнее можете написать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:45
Заинтриговали.
А конкретнее можете написать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:49
Ну реально, без обмана...
Потребовались доки пересылали из (удалено название городов).
Много живых подписей и печатей.
Ещё 10 минут...
Должно получиться...
Но если что - есть запасной вариант, так как я завтра уеду на Киев...
P.S. Добавлено в 16-04: Yes!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 03 сер, 2019 16:19
Це вже якась епідемія... Невже весь світ читає цю гілку????
Український футболіст Роман Яремчук зацікавив “Галатасарай”
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 03 сер, 2019 17:51
Вам скоро присвоят звание Героя Турции или как там у них высшая награда называется
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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