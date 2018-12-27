Заинтриговали.
А конкретнее можете написать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:45
Заинтриговали.
А конкретнее можете написать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:49
Ну реально, без обмана...
Потребовались доки пересылали из (удалено название городов).
Много живых подписей и печатей.
Ещё 10 минут...
Должно получиться...
Но если что - есть запасной вариант, так как я завтра уеду на Киев...
P.S. Добавлено в 16-04: Yes!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 03 сер, 2019 16:19
Це вже якась епідемія... Невже весь світ читає цю гілку????
Український футболіст Роман Яремчук зацікавив “Галатасарай”
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Суб 03 сер, 2019 17:51
Вам скоро присвоят звание Героя Турции или как там у них высшая награда называется
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4708664#p4708664
Выводы для людей, которые планируют / могут / хотят иметь 15 и более квартир в Украине под аренду, т.е. иметь около 1 млн и более в недвижимости в Украине:
- зарабатывать тут можно, жить лучше там.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 03 сер, 2019 20:06
Я не знаю, ребята, какой колбасой вас тут кормят, но вчера выпил с шашлыками 2 (две) бутылки пива - был такой пьяный, что за сосны хватался.
Так что уж и не знаю, каким вас тут пивом поят...
Приятели с Днепра послушали мои советы и на авто проехали на своём авто по указанному мною маршруту:
Днепр-Измаил-Молдова-Румыния-Болгария-далее Греция.
Сегодня общались во время их пребывания в Болгарии...
Тут пиво не хотят пить...
Удивили таким: я им пишу по Вайберу, что в Румынии на АЗС - бесплатный интернет. Пользуйтесь.
А они говорят: а нам не надо, у нас польская сим-карта стоит, все звонки и интернет - по всему ЕС бесплатные...
Вот люди живут...
Для справки: Высшая награда Турецкой республики - Орден Турецкой Республики - учрежден указом № 2933 от 24 октября 1983 года, дополнен указом № 88/13039 от 4 июля 1988 года и предназначен для вручения главам иностранных государств.
Мне не положен.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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