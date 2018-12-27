Додано: Суб 03 сер, 2019 14:49

Ну реально, без обмана...

Потребовались доки пересылали из (удалено название городов).

Много живых подписей и печатей.

Ещё 10 минут...

Должно получиться...

Но если что - есть запасной вариант, так как я завтра уеду на Киев...



P.S. Добавлено в 16-04: Yes!

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