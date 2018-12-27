Додано: Нед 04 сер, 2019 06:32

Спитаю та напишу.

Самому цікаво.



х х х



НЕРУХОМІСТЬ В ТУРЕЦКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА НАВЧАННЯ ВАШОГО НАЩАДКА В ТУРЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

(як зробити це приємно та - головне - безоплатно)



З тексту, який опублікував Сергій Притула у Фейсбуці:

"Мій батько помер від раку. Він "згорів" дуже швидко. За місяць. Болі у спині списувались на постійне перебування за кермом, а кашель на щось тимчасове. А потім прийшли ті жахливі аналізи. Остання стадія + саркома на хребет. Ми робили все можливе і неможливе, але чудес не буває. Якби ж онко було діагностовано раніше... якби ж у покоління моїх батьків було заведено регулярне обстеження, як норма життя, а не тоді, коли "припече"... якби, якби, якби...

Батько усвідомлював невідворотність процесів і розумів, що помирає. І він назавжди залишиться для мене еталоном справжнього чоловіка. Мужнього. Не скис, не нив, не плакав. За 3 дні до смерті викликав нас зі старшим братом на чоловічу розмову. Дав настанови на життя, попросив дбати про маму, відзвітував про відсутність боргів і попросив, щоб подібний баланс коштів у сімейних бюджетах був для нас правилом! Свого десятирічного сина, якого мій батько так і не побачив, я виховую опираючись на багато тез із тієї розмови."



Я не хочу сказати нічого поганого, але в одному з університетів Дніпра, який я відвідав у четвер - через одного або майжде через одного - викладачі хворі на рак. Не жартую. Перехрещуся.

Рак легенів, рак шкіри, рак крові... Вони так часто ховають то проректора, що помер від раку, то професора, що помер від раку, то лаборанта, що помер від раку, що вже починають говорити, що "у нас щось пороблено"...

Стоячі в своїй автівці, що проїхала не одну країну світу, біля знаменитого "Танка", що на розі проспекта імені українського історика Яворницького та проспекта космонавта Гагаріна, я побачив високого худого чоловіка у білих штанях, білій непрасованій сорочці та чорних окулярах, який поволі пересувався пішки у напрямку того університету, де працює завідувачем кафедрою. Вигляд у нього був дуже сумний... Я трохи знаю його: моя однокласниця товаришує із його жінкою.

Професор все життя жив у двокімнатному хрущику. Моя однокласниця так сказала: "Коли б я не прийшла у гості - я бачила його згорблену спину за письмовим столом. Він ніколи її не розгинав і ніколи на вставав з-за столу".

Загорівся зелений сигнал світлофора і я попрямував вперед - у бік знаменитої лікарні Дніпра імені Мечнікова, яка спеціалізується на лікуванні наших бійців із зони АТО, що потрпили у біду.

Я їхав і знав, куди прямує професор - його колега - професор і завідувач кафедрою того ж факультету перетворився на алкаша та вже давно не з"являється на роботі... А час готуватися до нового навчального року...

Кафедра першого професора - випускаюча, та на перший курс вже рекомендовано за даними сайту vstup.info аж 10 студентів. ДЕ_СЯТЬ...

Кафедра другого професора теж випускаюча - йому повезло менше - до вступу на місця державного замовлення рекомендовано аж - я не жартую - 3 (три) студенти. Це - бюджет. На бакалавра.

Навчання за контрактом за цими спеціальностями вартує 15 000 гривень на рік.

Невеличке пояснення: "групою" студенів згідно із законодавством вважається група в 5 та більше студентів. Якщо студентів менше ніж "5" - група не існує і навчання НЕ проводиться - студенти працюють над підручниками "самостійно", тобто ЗОВСІМ НЕ З"ЯВЛЯЮТЬСЯ в університеті.

Ото таке навчання...



Ви дійсно бажаєте, щоби дитина вчилася там? Я би не пішов...



Є альтернатива.

Тим більше, що "пазли" складуються цікаві: навіщо платити "більше" за казна що, коли варто купити собі/дитині квартиру, та дитина буде навчатися в одному із університетів, скажімо, Стамбулу - в місті, яке за населенням випереджає 131 країну світу!!!!



Існує Державна (!!!) програма залучення (ЗА_ЛУ_ЧЕН_НЯ) іноземних студентів на навчання за всіма освітніми програмами в університетах Турецької республіки.



Попереджаю відразу: прийом заявок на 2019/2020 рік вже зкінчено.

Але варто замислитися вже зараз: заяви на наступний рік можна подавати в он-лайн режимі в січні 2020 року!

Це - безкоштовно!



(текст буде - треба випити кави та вигуляти собаку. Йде дощ - а мені їхати у славетний Київ.)

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)