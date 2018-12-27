flyman
... де твої хфотки підвалу? - зеленої плитки?
- от я на своїй гілці вже другі свіженькі фото виставляю!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:56
flyman
... де твої хфотки підвалу? - зеленої плитки?
- от я на своїй гілці вже другі свіженькі фото виставляю!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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