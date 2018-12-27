Додано: Нед 04 сер, 2019 22:00

Альтернативщик написав: akurt написав: А они говорят: а нам не надо, у нас польская сим-карта стоит, все звонки и интернет - по всему ЕС бесплатные...

Вот люди живут... А они говорят: а нам не надо, у нас польская сим-карта стоит, все звонки и интернет - по всему ЕС бесплатные...Вот люди живут...



Не подскажите что за оператор польский с бесплатным интернетом по ЕС? У меня на фирме 15 номеров у оператора PLAY(бесплатные звонки только внутри сети, интернет 2гига по ЕС в рамках абонемента). Не подскажите что за оператор польский с бесплатным интернетом по ЕС? У меня на фирме 15 номеров у оператора PLAY(бесплатные звонки только внутри сети, интернет 2гига по ЕС в рамках абонемента).

Пришел ответ из Греции пока я рулил на трассе "Днепр-Киев-Львов":Цитирую по оригиналу Вайбера:"Plus", mega plus, но каждый месяц я пополняю 20+ PLN, в этом - все бесплатные звонки и интернет в Польше и EU. В EU думаю в каком-то ограниченном количестве - но мне всегда хватало..."В Киеве - точнее, в Борисполе - был в 15-00, вручили нужные бумаги с живыми печатями и бутылку армянского коньяка - Божились, что лично привезли из Еревана - решил отказаться от банкета и всего такого - и укатил на Львов... Весь Киев пересёк за 30 минут - сам удивился...Везет людЯм: сидя на одной попе, никуда не ездят, только что и делов..Я во Львове, в 22-00 открыл армянский коньяк и шпроты.ну что же... пользуемся прелестями жития в Украине... в Анталии в мечети муэдзин точно мне не откроет армянский коньяк... скоро - Румыния, Болгария, Стамбул...Вам-то хорошо...Неприятные экономические новости дня: сегодня в Турции подорожали - монополия государства - сигареты.Были по 13 лир - цена почти как в Украине - стали 15 лир...Берем калькулятор:- за минималку в Украине - 4 200 - человек может купить в месяц 100 пачек сигарет (конечно, не купит, он что - дурак???)- за минималку в Турции - 2 060 - человек купит 137 пачек таких же (я не очень уверен что по качеству такие же - по названию - да - Уинстон Слимс Грей) сигарет.Ну кто бы сомневался, что в Украине живут самыев мире????