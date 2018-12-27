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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:56

flyman
... де твої хфотки підвалу? - зеленої плитки?
- от я на своїй гілці вже другі свіженькі фото виставляю! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 22:00

  Альтернативщик написав:
  akurt написав:А они говорят: а нам не надо, у нас польская сим-карта стоит, все звонки и интернет - по всему ЕС бесплатные...
Вот люди живут...


Не подскажите что за оператор польский с бесплатным интернетом по ЕС? У меня на фирме 15 номеров у оператора PLAY(бесплатные звонки только внутри сети, интернет 2гига по ЕС в рамках абонемента).


Пришел ответ из Греции пока я рулил на трассе "Днепр-Киев-Львов":
Цитирую по оригиналу Вайбера:

"Plus", mega plus, но каждый месяц я пополняю 20+ PLN, в этом - все бесплатные звонки и интернет в Польше и EU. В EU думаю в каком-то ограниченном количестве - но мне всегда хватало..."

В Киеве - точнее, в Борисполе - был в 15-00, вручили нужные бумаги с живыми печатями и бутылку армянского коньяка - Божились, что лично привезли из Еревана - решил отказаться от банкета и всего такого - и укатил на Львов... Весь Киев пересёк за 30 минут - сам удивился...
Везет людЯм: сидя на одной попе, никуда не ездят, только что и делов читать мою ветку...
Я во Львове, в 22-00 открыл армянский коньяк и шпроты.
ну что же... пользуемся прелестями жития в Украине... в Анталии в мечети муэдзин точно мне не откроет армянский коньяк... скоро - Румыния, Болгария, Стамбул...
Вам-то хорошо...

Неприятные экономические новости дня: сегодня в Турции подорожали - монополия государства - сигареты.
Были по 13 лир - цена почти как в Украине - стали 15 лир...
Берем калькулятор:
- за минималку в Украине - 4 200 - человек может купить в месяц 100 пачек сигарет (конечно, не купит, он что - дурак???)
- за минималку в Турции - 2 060 - человек купит 137 пачек таких же (я не очень уверен что по качеству такие же - по названию - да - Уинстон Слимс Грей) сигарет.
Ну кто бы сомневался, что в Украине живут самые самые богатые нищие в мире????
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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